Зеленский и Ермак встретились с руководством фракции Слуга народа. О чем говорили, кого винит Ермак и почему не отреагировал на записи раньше

Лишь на четвертый день после обнародования "пленок Ермака" последовала реакция президента Владимира Зеленского. Он встретился с руководством своей фракции и посоветовал дождаться результатов расследования. В свою очередь, Андрей Ермак открещивается от брата и говорит, что он действовал по собственной инициативе.

Как прошла встреча Зеленского с фракцией, кого подозревает Ермак в кампании против себя, и почему Ермак знал о записях заранее, но ничего не сделал, - читайте в коротком разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 2 апреля стало известно, что около 60 "слуг народа" потребовали встречи с президентом из-за коррупционного скандала, к которому может быть причастен брат Ермака. Основной костяк инициаторов встречи составила так называемая "демократическая платформа", которая ранее выступила с заявлением против создания консультативного совета с ОРДЛО.

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Офис президента откликнулся на просьбу нардепов и встретился с руководством фракции в партийном офисе в КВЦ Парковый. На встрече присутствовали Зеленский, Ермак и около 40 нардепов, часть из которых были на связи по Zoom.

"У президента спрашивали, что он думает об этом, будет ли делать какое-то заявление. У Ермака спрашивали, что это вообще и откуда она взялось", - рассказал LIGA.net нардеп Никита Потураев.

Я никогда не видел президента таким злым. Для него это удар

В целом встреча продлилась около полутора часов. Зеленский был минут 20-30, как рассказывают присутствующие на встрече. "Я никогда не видел президента таким злым. Для него это удар", - отметил собеседник LIGA.net.

"Сначала президент возмущался, почему партия не защищает своих, а пытается какие-то встречи с ним требовать. Затем сказал, что у него нулевая терпимость к коррупции. Он сказал, что "все, что у меня есть – это моя репутация честного и порядочного человека", - рассказал один из присутствующих на встрече нардепов.

"Президент сказал, что к своему окружению он относится максимально тщательно и людей, которые могут его дискредитировать, возле себя не держит", - сообщила LIGA.net замглавы фракции Галина Янченко.

Она отметила, что по итогам встречи услышала информацию, которая много чего прояснила для нее. "Я получила подтверждение, что ни одно из назначений, о которых говорится на пленках, не имело место. Это была попытка брата Ермака показать то, чего нет в реальности", - сообщила она.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. После того, как президент уехал, слово взял Ермак. "По словам Ермака, он с братом ни о каких назначениях никогда не говорил", - рассказывает Янченко. И добавляет: Ермак знал о существовании записей до их появления.

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"Со слов Ермака, он знал о пленках и к нему обращались с разными предложениями касательно этих пленок: показать, выкупить и так далее. Он говорил, что ему нечего скрывать и он не ведет никакой коррупционной деятельности для того, чтобы выкупать какие-либо записи", - отметила Янченко. По ее словам, на встрече у Ермака не спрашивали, говорил ли он с братом после того, как узнал о записях.

Ермак знал о записях и ему предлагали их выкупить

Ермак заверил нардепов, что не уполномочивал брата на переговоры. "Он сказал, что брат понтовался и прикрывался фамилией. Сказал, что у брата с детства был авантюрный склад характера. Но Андрей не верит, что брат участвовал в коррупции.

Также заявил, что брат по восемь часов в день проводит на допросах", - сообщил собеседник LIGA.net в руководстве фракции. И подчеркнул, что часть присутствующих на встрече знали о существовании этих записей еще осенью прошлого года.

Кроме того, на встрече Ермак дал понять, кого подозревает в появлении записей. "Ермак считает, что это заговор, направленный против президента. Что через него пытаются максимально ослабить президента. В частности, он намекал на Богдана и Хорошковского. А Лерос – это инструмент в руках интересантов", - рассказывает один из присутствующих на встрече нардепов.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. После встречи ОП и Слуга народа выступили с заявлениями. Объединяет их одно – у Зеленского ожидают результатов расследования правоохранительных органов. "Все мы понимаем, что подобные скандалы имеют конечного бенефициара. Найти правду и установить справедливость - главное", – заявили в ОП.

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"Для нас критически важно, чтобы в этой ситуации разобрались правоохранительные органы. Мы считаем, что если имело место какие-то коррупционные действия, то виновные должны быть привлечены к ответственности", - заявила LIGA.net нардеп Янченко.

"Если будет доказано, что там что-то было, Зеленский разотрет всех в порошок", - резюмирует собеседник в руководстве СН. И добавил, что вопрос возможного исключения Лероса из фракции не обсуждался.

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