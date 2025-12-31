Мир в 2026 году: лидеры мнений Project Syndicate о политических и экономических вызовах

"Мир в 2026 году" – совместный проект Project Syndicate и LIGA.net, который дает читателям в Украине возможность ознакомиться с представлениями ведущих мировых авторитетов в области политики и экономики о том, что ждет человечество в 2026 году.

Следующие тексты (кроме тех, что были написаны специально для LIGA.net) входят в специальный выпуск Project Syndicate Quarterly: The Year Ahead 2026.

От редакции Project Syndicate

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США в 2025 году принесло политическую неопределенность, волатильность рынков и цунами лжи, а также имело далеко идущие последствия для мировой экономики и международного порядка. Как в богатых, так и в бедных странах репутация Америки как надежного союзника и экономической безопасной гавани была подорвана. Поскольку ее положение в мире сейчас под вопросом, это коснулось также альянсов, институтов и структур глобального управления, которые Соединенные Штаты создавали на протяжении нескольких поколений.

Сразу после второго принятия присяги Трамп сознательно решил отказаться от организаций, правил, норм и даже многих идей – в науке, медицине и экономическом развитии, – которые улучшили жизнь миллиардов людей за последние десятилетия. Он и его администрация начали открыто насмехаться над древнейшими союзниками Америки и систематически подрывать международные институты, которые издавна лежали в основе глобального процветания и самого американского могущества.

В основе повестки дня Трампа – как дома, так и за рубежом – лежит отказ от ценностей Просвещения. Доверие к науке и научному процессу не имеет места в его администрации, где абсолютно неквалифицированный министр здравоохранения начал крестовый поход против вакцин, которые спасают жизни. Администрация также сократила финансирование фундаментальных исследований, которые дали США конкурентное преимущество, а также спровоцировала первый в истории страны отток мозгов.

Если рынки и экономика США не сразу осознали нанесенный ущерб, то это частично из-за беспрецедентного инвестиционного бума (который многие считают пузырем) с центрами обработки данных и другой инфраструктуры, связанной с искусственным интеллектом.

Наблюдая за этим ужасным зрелищем в США, остальной мир принял меры для адаптации к новым реалиям. С момента объявления Трампом тарифов почти для каждой страны (за примечательным исключением России), мировые торговые структуры меняются, поскольку компании и экономические политики принимают меры для уменьшения своей зависимости от рынка США.

Такая же логика меняет процесс принятия военных и стратегических решений, не в последнюю очередь в Европе, которая наконец увеличила инвестиции в оборону, даже надеясь, что будущий американский лидер восстановит старый трансатлантический альянс.

Тем временем другие геополитические претенденты на победу воспользовались хаосом, воцарившимся под влиянием Трампа. Если в 2025 году и было одно изображение, которое отражало бы масштабы текущей перестройки, то это была фотография лидеров Китая Си Цзиньпина и России Владимира Путина, а также премьер-министра Индии Нарендры Моди, которые радостно приветствуют друг друга на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Ничто так не сближает противников, как общий враг. Эксперименты с новыми валютными и платежными технологиями, методами выставления торговых счетов и другими способами избежать влияния Америки – все это обсуждается.

Авторитарный поворот Америки и то, как на него будут реагировать ее противники и бывшие союзники, несомненно, будут среди главных факторов, влияющих на новости в следующем году. Никогда после окончания Второй мировой войны отсутствие четкого глобального лидерства или чего-то, что напоминает "международное сообщество", не было таким очевидным.

Стало обычным указывать на то, что глобальное сотрудничество разрушается именно тогда, когда оно больше всего нужно для решения общих проблем, таких как изменение климата, быстрое развитие искусственного интеллекта, распространение криптовалют и углубление гуманитарных кризисов.

Все разрушается, а те, кто у власти, продемонстрировали или мало способности собрать все вместе, или сильную заинтересованность в ускорении краха.

LIGA.net открывает цикл специально написанным для украинских читателей текстом-форсайтом.

Валерий Пекар,

преподаватель Киево-Могилянской Бизнес-Школы

Год "третьего дыхания" и точка невозврата для Кремля

Во-первых, мирного соглашения не будет. Россия не может завершить войну по ряду причин, в частности экономических (нет средств для перевода экономики с военных рельсов на гражданские), политических (высшие элиты имеют выгоду от войны), социальных (необходимо что-то "продать" населению как победу) и военных (надо что-то делать с огромной армией, которую нельзя просто вернуть домой в нищету, потому что разнесут вдребезги всю Россию, как в 1917-м).

Итак, Россия будет продолжать войну столько, сколько сможет, и завершит тогда, когда не сможет. А этот день может наступить в 2026-м (не очень вероятно), а может, несколько позже (что более вероятно).

Поэтому давление на Украину продолжится: давление на Силы обороны на фронте, на энергетику и логистику, на психику людей в тылу, давление на европейских союзников о прекращении поддержки.

Freeland_Project_Syndicate Христя Фриланд,

бывшая вице-премьер-министр, министр иностранных дел и министр финансов Канады

Запад должен заявить: Украина победит и мы ей в этом поможем

Более десяти лет значительная часть Запада размышляет над тем, как действовать после неизбежного подчинения Украины Россией.

Да, мы говорили, что мы с Украиной. Да, мы говорили, что будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. И все же мы неизменно терпели неудачу в том, чтобы оказать Украине поддержку, необходимую ей для победы. Мы даже неоднократно отговаривали Украину использовать собственные ресурсы как можно эффективнее, чтобы защитить себя.

Радослав Сикорский ,

министр иностранных дел и вице-премьер-министр Польши

"Никогда снова" – снова

"Никогда снова" – обещание и стремление не повторять ошибки, приведшие к трагедии Второй мировой войны, десятилетиями формировали международные институты и политику безопасности. Но сейчас отрезвляющее влияние этого лозунга ослабло. По всему миру вспыхивают горячие точки: от угрозы военного вмешательства США в Венесуэле, жестокой гражданской войны в Судане и постоянной нестабильности на Ближнем Востоке до войны в Украине и растущей напряженности в Тайваньском проливе. Все эти кризисы имеют глобальные последствия.

Неудивительно, что перед лицом этих бесчисленных чрезвычайных ситуаций Запад, в широком смысле, сталкивается с самым большим вызовом за последние десятилетия. В основе этого вызова лежит ощущение цивилизационного истощения, которое заметили наши противники, уверенные, что их время пришло.

Но наступило ли это время? Более 1400 дней прошло с тех пор, как Россия начала свою трехдневную "специальную военную операцию" – незаконную и неспровоцированную агрессивную войну – против Украины. По меньшей мере 1,5 миллиона украинских и российских солдат были ранены или убиты с того времени в результате боевых действий, более тысячи человек в день. Режим лидера России Владимира Путина, и только он, несет полную ответственность за эти тяжелые потери.



Джозеф Стиглиц ,

лауреат Нобелевской премии по экономике

Дональд Трамп и конец американской гегемонии

Стало почти привычным завершать каждый год разговорами о "многомерном кризисе" и жаловаться на сложность предсказания будущего, которое, кажется, беременно риском новых войн, пандемий, финансовых кризисов и климатических разрушений.

Однако 2025 год добавил в эту смесь уникальный токсичный ингредиент: возвращение в Белый дом Дональда Трампа, чья нестабильная, незаконная политика уже поставила на дыбы послевоенную эпоху глобализации. Столкнувшись с таким количеством хаоса и неопределенности, можем ли мы с уверенностью говорить о том, куда движется экономика США и мировая экономика?

Единственное, что мы можем сказать, это то, что экономика США развивается не так хорошо, как Трамп, неисправимый мошенник, хотел бы, чтобы мы верили. Создание рабочих мест уже почти на грани остановки, что неудивительно, учитывая, что Трамп сеет неопределенность и ослабляет экономику беспрецедентным образом.



Далее в цикле – тексты Акихиса Нагасима, Вали Насра, Жана Тироля и других политиков, ученых и лидеров общественного мнения.

