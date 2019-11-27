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Обоз, Страна, Znaj. Кто стоит за ангажированными (и не очень) СМИ в Украине #Медиагигиена

Обоз, Страна, Znaj. Кто стоит за ангажированными (и не очень) СМИ в Украине #Медиагигиена - Фото
Игорь Коломойский, Виктор Медведчук, Ринат Ахметов (фото - пресс-служба YES, EPA и пресс-служба ОПЗЖ, коллаж - LIGA.net)
Валерия Кондратова
27.11.2019, 09:16

Кто владеет популярными СМИ в Украине и как это отражается на их информационной политике

В этом году благодаря двум выборам подряд, - президента и парламента, - украинцы могли неоднакратно убедиться и вспомнить, что за телеканалом 1+1 стоит олигарх Игорь Коломойский, 112 канал отрабатывает интересы Виктора Медведчука, а 5 канал и Прямой отражают политику Петра Порошенко. Мы решили выяснить, кому принадлежат интернет-СМИ. Мы взяли 18 сайтов, работу которых регулярно изучает Институт массовой информации. В конце материала - тест на 10 вопросов.

КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ

Для анализа мы использовали список из 18 медиа, которые Институт массовой информации мониторит на соблюдение профессиональных стандартов. В рейтинге ИМИ за октябрь лучшими признаны LIGA.net, Укринформ и Український тиждень. Худшим стал ресурс Znaj: только 18% текстов на этом сайте не нарушают стандарты журналистики, и таких результатов не было ни в одном СМИ за все годы мониторинга ИМИ.

Кому принадлежат медиа-ресурсы из этого рейтинга, официально и не очень (в анализе использованы: данные мониторинга джинсы ИМИ перед парламентскими выборами за пять дней - 24-28 июня; данные мониторинга джинсы ИМИ между двумя турами выборов президента 1-12 апреля; мониторинг соблюдения стандартов онлайн-медиа за октябрь; данные SimilarWeb за октябрь).

Укринформ - государственное информационное агентство, которое работает больше ста лет, с 1918 года. Издание возглавляет Александр Харченко. Сколько денег налогоплательщиков в этом году заложено на работу издания - неизвестно. В бюджете-2019 его финансирование размыто с другими расходами: 349,7 млн грн на графу "производство и трансляция телерадиопрограмм для государственных нужд, сбор, обработка и распространение официальной информационной продукции". В Минкульте LIGA.net пообещали детализировать эту информацию, но только после официального запроса. Посещаемость Укринформа в октябре составила 2,8 млн (total visits). Сайт специализируется на новостях Украины, хотя корпункты есть в девяти странах мира: Бельгии, Канаде, Молдове, Германии, Нидерландах, Польше, России, США и Франции. В рейтинге ИМИ за октябрь-2019 Укринформ занимает первую строчку: 98% его материалов отвечают журналистским стандартам.

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Сайт Український тиждень - журналом и сайтом владеет ООО "Український тиждень", а собственниками этой компании являются журналист Юрий Макаров (10%), Юлия Олийнык - которая также владеет несколькими издательствами, и Роман Цуприк - основатель Книгарні Є (по 45%). В октябре на страницу tyzhden.ua зашли 366 000 посетителей. В рейтинге онлайн-медиа от ИМИ Український тиждень делит первое место с Укринформом и LIGA.net. На джинсу в этом году интернет-издание не проверяли.

LIGA.net - зарегестированное информационное агентство, входит в независимый медиа-холдинг Ligamedia. Информация о собственниках LIGA.net доступна публично. Гендиректором группы компаний ЛІГА и СЕО Ligamedia является Дмитрий Бондаренко, а основана группа Мариной и Сергеем Бондаренко еще в 1991 году. Главный редактор - Борис Давиденко. Аудитория LIGA.net - около 5,5 млн укикальных пользователей или более 10 млн visits (метрика SimilarWeb в октябре)В рейтинге ИМИ за прошлый месяц сайт занимает первую строчку наравне с Укринформ: 98% материалов отвечают журналистским стандартам. Джинсу не публикует (данные ИМИ).

Украинская правда - основатели ресурса Георгий Гонгадзе и Алена Притула, главный редактор - Севгиль Мусаева. Одно из наиболее влиятельных общественно-политических СМИ Украины, опубликовавшее сотни резонансных расследований. В 2016-ом издание пытались "связать" с олигархом Константином Григоришиным: СМИ основало коворкинг MediaHub в арендованном у Григоришина помещении, а главного редактора сфотографировали во время встречи с олигархом. Бизнесмен отрицал влияние на медиа: в интервью журналу Новое время он заявил, что разделяет моральные ценности УП и всегда готов помочь, но не деньгами. Посещаемость УП в октябре составляет 20 млн (total visits). В рейтинге ИМИ - второе место: 96% материалов отвечают стандартам журналистики. Во время мониторинга джинсы накануне выборов в Верховную Раду в июне аналитики ИМИ не нашли на УП заказных материалов.

Сайт Зеркало недели -  собственником издания и главредом является Юлия Мостовая, супруга политика и экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Газета "Зеркало Недели" много лет была одним из наиболее авторитетных и влиятельных СМИ страны. В ноябре 2019 было объявлено, что печатную версию  издание закрывает.  Главный редактор сайта ZN.ua - Анна Здоренко. В октябре портал посетили 2 млн человек. 94% материалов Зеркала недели, которые ИМИ мониторил в прошлом месяце, отвечают журналистским стандартам. В 6% материалах были замечены нарушения стандарта достоверности, а также стандарта отделения фактов от комментариев.

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Сайт НВ - это издание в 2014 году создал и возглавил экс-главред сайта Корреспондент Виталий Сыч. Инвестором стал чешский бизнесмен Томаш Фиала, глава и совладелец инвестиционной компании Dragon Capital. Сейчас аудитория сайта НВ насчитывает 15,5 млн (данные Similarweb за октябрь). 94% текстов НВ отвечают стандартам журналистики. Нарушения касались стандартов баланса и достоверности. В мониторингах ИМИ перед парламентскими выборами на сайте НВ джинса не зафиксирована.

Гордон - интернет-портал основал журналист Дмитрий Гордон, главный редактор - Олеся Бацман (жена Гордона). В 2014-2016 годах Дмитрий был депутатом Киевсовета, на президентских выборах-2019 поддерживал кандидата Игоря Смешко, а на парламентских - возглавлял штаб его партии Сила и честь. Перед парламентскими выборами сайт откровенно и немаркированно поддерживал политиков: за пять дней мониторинга было выявлено 12 материалов с признаками заказных в пользу Смешко и ОПЗЖ (данные ИМИ). В прошлом месяце посещаемость сайт gordonua.com была более 14 млн visits. При этом 94% материалов отвечают стандартам журналистики. Нарушения касались ненадлежащей маркировки рекламных текстов - под плашкой "Актуально" вышли новости о фонде Ахметова и банке Аркада.

Цензор - интернет-портал был основан в 2004 году, учредителем был Ярослав Мендусь - впоследствии народный депутат Верховной Рады пятого созыва от Соцпартии. Главредом сайта является журналист Юрий Бутусов. В октябре посещаемость Цензора была 23 млн visits. 90% текстов, которые публиковались на портале в прошлом месяце, признаны отвечающими журналистским стандартам (данные ИМИ). Проблема остальных 10% текстов, считают аналитики Института массовой информации - они были не сбалансированы.

Интерфакс Украина  - информагентство, которое с 1992 года работает на рынке политической и экономической информации. Гендиректор агентства и его совладелец - журналист Александр Мартыненко. В прошлом месяце сайт посетили 1,6 млн человек. По данным ИМИ за октябрь, 86% материалов Интерфакса отвечали стандартам профессии. В 8% материалов был нарушен стандарт достоверности, в 4% случаев новости не были сбалансированными и содержали признаки заказа.

РБК-Украина - изданием владеет украинский бизнесмен Иосиф Пинтус. Основано в 2005 как подразделение российского РосБизнесКонсалтинга, но с 2010 года не числится среди активов российского РБК. Главный редактор - Сергей Щербина. Посещаемость сайта за прошлый месяц составила 20 млн  visits. 86% материалов в октябре отвечали стандартам журналистики, 10% текстов признаны несбалансированными и, возможно, заказными. "Такие материалы на ресурсе вообще никак не маркируются", - отметили в ИМИ. Перед парламентскими выборами-2019 сайт не раз ловили на джинсе. Например, в период с 24 по 28 июня РБК опубликовало 37 материалов с признаками заказа. Активнее всего на сайте публиковали Юлию Тимошенко с партией Батькивщина и Олега Ляшко (данные ИМИ).

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Сайт Сегодня - входит в медиаимперию олигарха Рината Ахметова Медиа Группа Украина. МГУ объединяет телеканалы Украина, НЛО ТВ, Футбол 1 и Футбол 2, а также региональные каналы Донбасс, 34-й, Сигма (газета Сегодня - прекращает свое существование). Аудитория портала в прошлом месяце составила 32 млн (total visits). По данным ИМИ, в октябре 16% материалов на сайте не отвечали стандартам журналистики. Чаще всего на сайте нарушался стандарт баланса: в выборку попало много текстов с признаками заказных. В июне перед выборами в Раду всего за пять дней на сайте были опубликованы 11 материалов с джинсой - в пользу Оппоблока (данные ИМИ).

Сайт 24 канала - один из немногих ресурсов, открыто указавший связь с политиками на своем сайте. Почти 77% акций принадлежат супруге мэра Львова Андрея Садового - Катерине Кит-Садовой, остальные - его партнерам Роману и Оксане Андрейко. У сайта телеканала в прошлом месяце было более 18 млн визитов. При этом 18% новостей на сайте, по мнению ИМИ, не отвечают стандартам журналистики. Перед выборами в парламент 24-й отрабатывал интересы Садового и его Самопомощи, а также Тимошенко (13 джинсовых материалов с 24 по 28 июня, данные ИМИ).

Сайт 112 - с прошлого года им официально владеет нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак, тесно связанный с кумом Путина и соратником по фракции Виктором Медведчуком. Сайт телеканала в прошлом месяце посетили более 7 млн раз. При этом 24% материалов на сайте в октябре не отвечали стандартам журналистики. Чаще всего журналисты нарушали стандарт баланса мнений - в 22%. Перед выборами в Раду аналитики ИМИ признали сайт 112 канала "бесспорным лидером по количеству материалов с признаками заказа". За пять дней, с 24 по 28 июня, журналисты умудрились разместить 98 джинсовых материалов, и 93% из них работали на интересы кандидатов от ОПЗЖ: Бойко, Рабиновича и Медведчука (данные ИМИ).

УНИАН - наряду с телеканалами 1+1, 2+2, ТЕТ, сайтами ТСН и Главред это информагентство входит в медиахолдинг Игоря Коломойского: доля в 94% записана на его с Боголюбовым компанию Лакасти ЛТД. В прошлом месяце все языковые версии портала сгененерировали 18 млн визитовГендиректорм УНИАН является Артем Ковалев, который летом был избран народным депутатом - под №45 в списке президентской партии Слуга народа, шеф-редактор - Михаил Ганницкий. Перед парламентскими выборами ИМИ фиксировал джинсу на сайте в пользу Слуги народа, а перед президентскими - материалы с признаками "черного пиара" против кандидата Петра Порошенко. В октябре 26% материалов на УНИАН эксперты ИМИ признали не отвечающими журналистским стандартам. В 20% текстов содержались оценочные суждения - правда, в большей степени это касалось таблоидных новостей, в 12% случаев либо был нарушен баланс мнений, либо же тексты не были маркированы как рекламные (данные ИМИ).

Сайт ТСН - входит в 1+1 медиа, принадлежащей олигарху Игорю Коломойскому, шеф-редактор - Константин Войтенко. Аудитория сайта приближается к 25 млн. 28% материалов на сайте нарушают стандарты журналистики. В 26% случаев редакция не отделяет факты от комментариев. Стандарт достоверности нарушен в 12% материалов, утверждает ИМИ. Перед парламентскими выборами сайт публиковал тексты, маркированные ненадлежащим образом, - но без фанатизма. Комплиментарные материалы выходили о Слуге народа и партии Смешко (данные ИМИ).

Обозреватель - это интернет-издание создано в 2001 году, основной владелец украинский политик и бизнесмен Михаил Бродский. Бенефициарами ООО Золотая середина, на которое юридически записан портал, являются его жена Светлана Бродская, а также сыновья Ростислав и Юрий. Это один из самых посещаемых сайтов в Украине: в октябре было почти 49 млн визитов. При этом 32% материалов на Обозревателе в прошлом месяце были опубликованы с нарушениями стандартов. Свою популярность Обозреватель активно конвертировал в доходы от "джинсы": перед выборами в Раду за пять дней, с 24 по 28 июня, ИМИ насчитал на сайте 35 материалов с признаками заказных. Обоз поддерживал разные силы, без явных предпочтений: и Тимошенко, и Порошенко, и кандидатов от Оппоблока. Похожая ситуация была и между турами президентских выборов, когда с 1 по 12 апреля на Обозе выловили 49 "джинсовых" текстов: 39% в пользу Зеленского, 16% - Порошенко (данные ИМИ).

Страна - главредом издания в 2016 году стал Игорь Гужва, который ранее возглавлял газету Вести, а до этого газету Сегодня из медиа империи Ахметова. Он называет себя единственным владельцем Страны, но одноименный домен принадлежит созданной в 2015 году компании Ласмак. А эта компания, в свою очередь, на 99% - собственность Маджери: его бенифициарами указаны Гужва и его бывшая жена Анна Солнцева. Если зайти на профайл Маджери на YouControl, то там бенифициар - уже не Гужва, а Любовь Лукашина (она же Остапенко). Вместе с Остапенко Гужва также основал фонд поддержки журналистики имени Бузины. Вероятно, озвученные имена - номинальные владельцы.

Сайт несколько раз ловили на участии в пророссийской информационной кампании, а также в размещении "джинсы" о Медведчуке (данные ИМИ). С 2018 года Гужва скрывается в Австрии: ГПУ обвинила его в получении взятки в $10000 за неразмещение компромата на радикала Дмитрия Линько. По исследованию ИМИ за 2017 год, Страна показала наихудшие результаты соблюдения профессиональных стандартов. В этом октябре Страна с аудиторией почти 15 млн заняла предпоследнюю строчку: 38% ее материалов содержат нарушения. Издание не отделяет факты от комментариев, "забывает" указать источник новости и не соблюдает баланс мнений. На джинсу в этом году Страну не мониторили.

Znaj - cогласно реестру юрлиц, ООО Знай основано в декабре 2014 года. Собственник и руководитель - Вадим Иванович Якимец. Домен и торговая марка znaj зарегистрированы в апреле-2015. Ее собственники - ООО Знай и Людмила Погиба. Александр и Павел Погиба вместе с Сергеем Думчевым, экс-кандидатом в мэры Киева, возглавляют партию Рух за реформи. Собственник ООО Знай Якимец - тоже представитель этой партии (больше об этом читайте здесь: Узнай про Znaj. Кто стоит за крупнейшим медиахолдингом Уанета). По данным Similarweb, в октябре сайт посетили более 22 млн раз. А вот как сайт использует свою популярность: перед выборами в Раду Знай вошел в тройку лидеров по количеству опубликованной джинсы (данные ИМИ). С 24 по 28 июня аналитики института насчитали 48 джинсовых материалов: сайт открыто поддерживал Зеленского и очернял Порошенко. Хотя нашлось место и для джинсы ОПЗЖ. "Невозможно определить четкую линию редакционной политики. С одной стороны, они поддерживают президента Зеленского, с другой - размещают заказные материалы политической силы, которая его критикует", - отмечали в ИМИ. В октябре-2019 Знай признан худшим онлайн-ресурсом: всего 18% его материалов отвечают стандартам.

СМИ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА. В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ

Еще три года назад Верховная Рада приняла закон, который обязывает СМИ раскрывать имена конечных владельцев и бенефициаров. Но он не сработал. По данным ИМИ, только 28% популярных интернет-СМИ в Украине указали информацию о контактах, главреде и собственнике.

Рынок интернет-СМИ в Украине является скорее непрозрачным, чем прозрачным, подчеркнули авторы исследования ИМИ. Данные о настоящих собственниках преимущественно недоступны на веб-сайтах, и их еще надо уметь отыскать в реестрах. В то же время онлайн-медиа все больше и больше влияют на избирателей и формируют электоральные настроения.

Юрист и медиа-эксперт ИМИ Али Сафаров

"Интернет-ресурсы как СМИ в Украине не регулируются. Только если сайт зарегистрирован как ИА, он подпадает под действие закона и обязан раскрыть данные о собственниках", - говорит Сафаров.

"А если нет, то законодательство этого не требует", - говорит он и добавляет: принципиально важно, чтобы потребитель информации все же имел возможность получить данные о собственнике.

Аналогичная ситуация и с прозрачностью телеканалов.

Аналитик Интерньюз Украина Константин Ромашко

"Давайте говорить открыто. После покупки Козаком телеканала ZIK образовался медиа-холдинг, который объединил ZIK, NewsOne и 112 Украина. Все говорят, что владелец - Козак, а понимают под этим - Медведчук. Человеком просто прикрываются, чтобы скрыть реальных собственников".

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В Украине на рынке медиа доминирует олигархат, отметил Ромашко. Есть только отдельные примеры независимых газет, ТВ или новостных ресурсов. И большинство собственников диктуют редакциям свои условия, чтобы формировать общественное мнение.

"Теперь давайте вспомним выборы: кто не вылазил из новостей и эфиров телеканала 1+1? Действующий президент и его команда. - говорит Ромашко. - На кого делала ставку группа ТРК Украина? Ляшко. Или вот яркий пример – все те же ZIK, NewsOne и 112. Когда должны были состояться газовые переговоры между ЕС, Украиной и РФ по транзиту газа, Медведчук в режиме нон-стоп выступал и рассказывал, как они договорились о скидке на газ. Полчаса эфира о том, как он ездил к Медведеву и Мюллеру, как они жали друг другу руки. То есть собственники прямо или опосредовано влияют на контент".

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СЕО Ligamedia Дмитрий Бондаренко

Среди собственников украинских медиа есть несколько способов взаимодействия с редакциями, говорит Бондаренко. Первый – самый топорный: когда медиа создается исключительно для распространения нужной акционерам информации. "Это просто инструмент донесения месседжей, дезинформации, джинсы", - отметил он. Второй сценарий более ювелирный: когда медиа аккуратно формируют повестку дня, но не становятся рупором собственников: "Это, наверное, чуть более зрелый уровень акционеров. Но, наверное, все-таки это не совсем то, что читатель ожидает получать от независимого СМИ".

"И есть медиа, которые работают по "высоким стандартам Би-би-си", а на самом деле - просто соблюдают ценности. Главная ценность независимого СМИ - это читатель, - говорит Бондаренко. - И основное правило – не обманывать его. Контент, за который компания взяла деньги, должен быть понятно маркирован и отделен от контента, созданного редакцией".

Читателю нужно понять, что за информационный продукт всегда кто-то платит. И если платят не они, - например, по системе paywall, - значит кто-то платит за них. "Это почти как в политике, - считает Бондаренко. - Когда берут деньги за голосование - получают власть, которую заслуживают".

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.

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