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Два года назад Украина получила из рук вселенского патриарха Варфоломея томос об автокефалии Православной церкви. Тем самым значительно урезав влияние Русской православной церкви и ее филиала УПЦ Московского патриархата. Но кто он – патриарх Варфоломей, как устроена его власть? И почему глава РПЦ Кирилл так боится его, что решился провоцировать раскол во всемирном православии, кто из них "первый начал" и кто на самом деле главный – об этом спецпроект LIGA.net.

ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРИАРХ

Будущий патриарх Константинополя Димитриос Архонтонис родился 29 февраля 1940 года в крошечном селе Агиос Теодорос на острове Имврос. Он получил блестящее образование: учился в престижных вузах Рима, Швейцарии и Германии.

В самом начале своей церковной карьеры, во время учебы, Варфоломей очень сблизился со вселенским патриархом Афинагором, а после его смерти в 1972 году перешел под покровительство преемника – и стал секретарем нового патриарха Димитрия. В качестве советника он часто сопровождал его в зарубежных поездках. Одной из последних стал их 27-дневный тур в США летом 1990 года.

Почти 20 лет Варфоломей верно поддерживал Димитрия. Как личный секретарь, он в значительной степени отвечал за реализацию его инициатив. Сюда входил диалог с римо-католиками и масштабная кампания православной церкви в защиту окружающей среды.

В 1991 году Димитрий умер. А Варфоломей в возрасте 51 года единогласно был избран новым вселенским патриархом. "Варфоломей продолжает направление, которым движется Константинополь после Второй мировой войны, – говорит LIGA.net богослов, гостевой преподаватель УКУ Александр Солдатов. – Сближение с христианами Запада, геополитическая ориентация на США, осторожная реформа православия и снижение влияния Московского патриархата. А теперь, – постепенная его изоляция".

На Западе Варфоломея часто называют миротворцем, строителем мостов и зеленым патриархом. В России – раскольником. И даже "агентом ЦРУ".

Строителем мостов Варфоломея прозвали за попытки "навести мосты" между Востоком и Западом, Константинополем и Римом (в 2013-м он присутствовал на инаугурации папы Франциска – впервые за тысячу лет), примирить православие с мусульманством. Хотя ему и несвойственны яркая харизматичность и амбициозность патриарха Афинагора в 1950-70 годах, считает Солдатов.

Зеленым патриархом Варфоломея называют за активное внимание к экологическим проблемам.

Раскольником и агентом ЦРУ его изображают кремлевские СМИ. Но это сейчас. До предоставления томоса для Украины глава РПЦ Кирилл постоянно называл Варфоломея другом и братом. Теперь информационная бомбардировка госмедиа в России убеждает: Варфоломей работает по указке спецслужб США. Там его подкупили и заставили дать томос украинской церкви (по другой версии росСМИ, Варфоломея убедил деньгами пятый президент Петр Порошенко. Патриарх ответил сарказмом: "Я получил не деньги, а много конфет и сладостей с завода Порошенко").

В ноябре прошлого года Фанар посетил американский госсекретарь Майк Помпео. РосСМИ сразу написали, что это – передача Варфоломею "паролей и явок" после выборов президента США и поражения Трампа.

В 2017 году кремлевская пресса активно тиражировала слухи, что спецслужбы Турции подозревают Варфоломея в связях с оппозиционным исламским проповедником Гюленом, – его турецкие власти обвиняли в попытке госпереворота в 2016 году, – и ЦРУ. "Относить Варфоломея к гюленистам – это такая же пропагандистская "утка", как распятые мальчики на Донбассе", – говорит LIGA.net архимандрит Кирилл Говорун, доктор философских наук и профессор Стокгольмской школы теологии.

Политическое влияние Варфоломея действительно выходит далеко за пределы церкви. В его скромную резиденцию на Фанаре приезжают мировые лидеры. Были там и украинские президенты: Ющенко, Порошенко, уже дважды – Зеленский. Варфоломей встречался с 44-м президентом США Бараком Обамой и Джо Байденом. В 2010-м в Москве патриарх вел беседы с Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным – называя их "великими христианскими руководителями", а патриарха Кирилла и его окружение – "драгоценными сотрудниками".

Но с тех пор многое изменилось.

"Да, Варфоломей уступает политическим влиянием папе Франциску, но он стремится к его уровню. И, конечно, совсем не ровня им обоим – Кирилл. Его уровень – это СНГ", – сказал LIGA.net религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой.

Фанар не допустил ошибку, а совершил преступление, я говорю это с горечью. Патриарх Варфоломей находился под давлением могущественной политической силы, связанной с одной из сверхдержав, – глава РПЦ Кирилл

Все, кто встречался с Варфоломеем, отмечают: несмотря на высокий статус, он прост в общении. "Наверное, это в некоторой степени обусловлено сложными обстоятельствами, в которых проживает и несет служение вселенский патриарх. А может, это просто свойственно ему как личности", – говорит LIGA.net митрополит ПЦУ Александр (Драбинко).

Он несколько раз встречался с патриархом: сначала – как архиерей УПЦ МП, потом – уже как митрополит ПЦУ. Был на Фанаре в 2007 году – с приглашением в Украину от митрополита Владимира (покойный предстоятель УПЦ МП). Был и после смерти митрополита Владимира – с благодарственным визитом. "Что меня тогда поразило: Варфоломей сам, лично пошел со мной в Свято-Георгиевский собор и отправил заупокойную литургию. Я его об этом не просил. А он выступил с такой человеческой инициативой", – вспоминает он.

Последний визит на Фанар митрополит Александр совершил в составе делегации ПЦУ в ноябре 2020 года: "Патриарх Варфоломей знал, что я буду в делегации. И в знак внимания надел тот комплект панагии, который когда-то ему подарил митрополит Владимир. То есть в нем сочетаются величие с одной стороны, и человечность, внимание к деталям – с другой".

"По-человечески Варфоломей располагает к себе. Я лично без всяких проблем подходил к нему после службы в соборе святого Георгия на Фанаре и свободно общался, – описывает знакомство с ним Солдатов. – Представить что-то подобное с главой РПЦ Кириллом, охраняемым целой ротой ФСО, невозможно".

Это человек современной новой формации в церковной среде. Он владеет несколькими языками: греческим, турецким, итальянским, древнегреческим, французским, немецким, английским и латынью. Много читает и старается получать информацию из разных источников. "Что меня удивило, когда мы встретились. Я давал одно интервью, которое в России цензура не пропустила. Оказалось, что он даже об этом знает, – вспоминает Говорун. – То есть он в курсе всех событий. И это позволяет ему не быть зашоренным политическими мотивами".

Варфоломей занимает престол дольше всех: 28 лет и девять месяцев. Он уже "переслужил" патриарха Сергия (седьмое столетие) на два месяца.

К главным достижениям Варфоломея относят проведение Всеправославного собора на Крите в 2016 году (Константинополь безуспешно пытался созвать его с 1923 года) и предоставление автокефалии ПЦУ. А недостатки связывают в основном с преклонным возрастом: это чрезмерное влияние окружения и принятие в его интересах спорных административных решений.

В своей вселенной патриарх Варфоломей – "первый среди равных". Вот что это значит.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Мировое православие объединяет 250-300 млн православных христиан по всему миру. Однако точных цифр не назовет никто. Структура православной церкви очень отличается от католической. Католическая церковь – как большая пирамида, на верхушке которой находится епископ, и он – безоговорочный глава. Православная церковь состоит из 15 таких, равных на первый взгляд, пирамид – автокефальных церквей.

"Если попасть в Гизу или Мексику, то там на одной территории могут стоять несколько пирамид. Все они одной высоты – формально. Но, как и в Гизе или Мексике, некоторые пирамиды построены раньше. Так и с православными церквями", – объяснил Говорун.

В первом тысячелетии самыми влиятельными были Римская (до раскола), Константинопольская, Александрийская, Антиохийская и Иерусалимская церкви. И только в средние века к ним начали присоединяться славянские патриархаты. Все они были частью Константинополя. "Вселенский патриархат играл очень важную роль, – отмечает Говорун. – Хотя он и был равным среди других, все-таки он был первым. Из ближайшей к этому устройству политической модели можно назвать Британское Содружество. Там тоже формально признают политическую роль британской королевы как лидера содружества, но она не вмешивается во внутренние дела государств".

"Первенство чести" вселенского патриарха Константинополя в православном мире признают практически все поместные церкви – до недавних пор включая РПЦ. "Сейчас это больше дань традициям. Конечно, за патриархом Варфоломеем не стоит огромное количество парафий. И это очень раздражает РПЦ. Они считают, что если у них самая крупная церковь, то они и должны диктовать условия", – отметил Горевой.

Патриарх Варфоломей "первый по чести", но не может навязать свое решение другим. "Должно быть согласие церкви, – говорит архимандрит. – Константинополь не может ни одну церковь принудить к чему-то. Он может только убедить. Или поощрить".

Инфографика – Алина Подлесная/LIGA.net

Внутри Вселенского патриархата у предстоятеля гораздо больше влияния. Но и тут оно небезгранично. Позиция патриарха Варфоломея чем-то напоминает светскую должность президента. А синод из митрополитов – Верховную Раду. Он собирается ежемесячно, а каждые полгода – переизбирается. "Нет такого, как в РПЦ, что синод постоянный и годами прикормлен, – объясняет Горевой. – Тут действительно есть элементы церковной игры".

В решении сложных вопросов Варфоломей часто обращается к советникам и экспертам. "Все они очень хорошо образованы, – уточняет Говорун. – Его круг общения очень разнообразен. Он не сидит в теплой ванне, в которую (условно) руководитель офиса заносит ему информацию и формирует взгляды. Он получает разные точки зрения".

Константинополь уже предоставил – до Украины – автономию еще девяти поместным церквям. Сегодня некоторые в корыстных целях отрицают это факт. Какое безрассудство – патриарх Варфоломей

Но все же есть в структуре Вселенского патриархата несколько людей, которые могут влиять на Варфоломея. К его ближайшему окружению относятся: помощник и главное доверенное лицо – митрополит Варфоломей Самарас; влиятельный иерарх Константинополя, митрополит гальский Эммануил Адамакис; американский архиепископ Элпидофор Ламбриниадис.

"Два сильных лидера – Эммануил Гальский и архиепископ Элпидофор в США. Один из них, возможно, в будущем займет престол патриарха", – не исключает Горевой.

Эммануил занимается новой церковной политикой и решает все вопросы, связанные с межцерковными каноническими делами. Он отвечал за всеправославный собор и украинскую автокефалию, участвовал в переговорах по Македонской церкви.

"А Элпидофор – это ястреб, он выстраивает отношения с США. С победой Байдена это сотрудничество усилится. Оно заключается в том, чтобы снизить роль РПЦ во влиянии на другие церкви. Для США церковь Кирилла – это инструмент Кремля", – считает Горевой.

Именно их электронную почту пытались атаковать российские хакеры из группировки Fancy Bear. В 2018 году Associated Press писала, что взломщики рассчитывали получить доступ к перепискам окружения Варфоломея (сам патриарх почтой не пользуется), и это было связано с подготовкой томоса для ПЦУ.

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ЧЕГО БОИТСЯ МОСКВА

Риторика официальных рупоров РПЦ после предоставления томоса утратила всякую дипломатичность. Москва угрожает Вселенскому патриархату всем, что может придумать. Включая даже "самым крупным расколом" со времен великой схизмы 1054 года. И денег для этого у Кирилла, действующего под покровительством Кремля, действительно достаточно.

"Вселенский патриархат мыслит себя как единственную и неповторимую мегацерковь, которой управляет корпорация суперепископов, – писал у себя в Facebook один из либеральных церковных обозревателей в РФ Сергей Чапнин. - Но у Вселенского патриарха нет никаких инструментов, ресурсов и административных возможностей осуществлять управление или хотя бы даже координацию в православном мире".

"Рискну предположить, что официальный бюджет Константинопольской церкви действительно во много раз меньше, чем у РПЦ МП", – говорит LIGA.net религиовед Солдатов. Но точных сведений о бюджетах ни Константинополь, ни РПЦ не публикуют.

Российское законодательство позволяет РПЦ почти полностью оставлять бюджет "в тени" – в храмах нет кассовых аппаратов, а официальная зарплата клириков (особенно архиереев) в разы отличается от их реальных церковных доходов. "И сейчас уже никто не берется хотя бы примерно оценить состояние Кирилла, не говоря уже о бюджете всей РПЦ. Сам патриарх летом прошлого года говорил, что ходят слухи о том, что он обладает состоянием в $4-8 млрд. Но он эти слухи не подтверждал", – отметил Солдатов.

Однако, по его словам, финансово РПЦ гораздо больше зависит от государства, чем от прихожан.

Главным же источником доходов Константинополя считается крупный греческий бизнес в США, представители которого объединены в орден архонтов ("старейшин"). "Официально этот орден переводит в патриархат несколько миллионов долларов ежегодно, но есть еще и масса неофициальных пожертвований. Вероятно, большая часть этих средств не доходит собственно до Стамбула, где Константинопольская патриархия ведет очень скромный образ жизни, а оседает в швейцарском центре Константинопольской церкви в Шамбези", – говорит Солдатов.

Россию откровенно раздражает, что самая крупная православная церковь в мире с гигантским бюджетом и количеством приходов вынуждена признавать первенство маленького Константинопольского патриархата и чтить Варфоломея как "первого среди равных". Но дело в том, что деньги в православном мире, – малозначимая величина.

"Да, у Вселенского патриархата нет таких денег, как у РПЦ, – отмечает Горевой. – Его иерархи не летают частными чартерами, как российский митрополит Иларион (Алфеев) и тем более Кирилл". Но говорить, что у Константинополя нет ресурса вести межправославную координацию – недальновидно: "За ним – кадры с отличным западным образованием, архивы и глубокое понимание церковных прецедентов".

Благодаря Варфоломею в мировом православии был вскрыт как скальпелем тот чиряк, с которым уже давно были проблемы. Это – отсутствие всеправославного единства, которое нарушила Москва, поскольку хочет занять первенство в православии, – митрополит Александр (Драбинко)

Борьба РПЦ с Константинополем началась с попытки перебрать на себя эту власть, подтверждает архимандрит Говорун. Отправной точкой он называет 1948 год, когда Сталин пытался собрать в Москве "всеправославный собор церквей", чтобы на нем провозгласить РПЦ главной.

"С тех пор Москва и Константинополь в клинче, – отмечает Говорун. – Апогей наступил, когда Москва буквально "кинула" Константинополь, отказавшись в последний момент ехать на всеправославный собор на Крите в 2016 году, который готовился больше сотни лет. Уже были согласованы все документы". В этот момент и сошлись звезды для Украины, которая с 2007 года просила Варфоломея об автокефальной церкви.

Всеправославный патриарх мечтал об этом соборе. Он считал, что войдет в историю как первый патриарх, которому удалось созвать его впервые за тысячу лет. Говорун предполагает: "Москва ему эти планы сломала. Варфоломей обиделся на Кирилла. Украина стала одним из пунктов мести".

Религиовед Андрей Юраш в разговоре с LIGA.net подтверждает мнение: "Для Варфоломея это было дело чести. Патриарх очень болезненно пережил саботаж России".

До этого времени Варфоломей рассматривал разные модели решения украинского вопроса, в том числе с участием УПЦ МП. Между Константинополем и Лаврой в принципе складывались хорошие отношения, и этот вариант мог бы устроить Москву. Но очень резкие заявления со стороны верхушки УПЦ МП в адрес собора окончательно настроили Варфоломея против. После демарша со стороны Онуфрия по Криту Константинополь перестал рассматривать его как партнера, с которым можно иметь дело.

"Существовала такая договоренность, что если Кирилл участвует в соборе, то Варфоломей не вмешивается напрямую в события в Украине. Но Кирилл не приехал и тем самым развязал Варфоломею руки", – отметил Горевой. Москва своей глупой политикой сама себя загнала в угол, считает он: "Они были слишком уверены, что все можно засыпать деньгами и договориться. Они думали, что схватили Бога за бороду".

Говорун тоже уверен: триггером стал саботаж Кириллом собора на Крите. Решение выдать томос для ПЦУ было личным решением Варфоломея, позже согласованное синодом. Патриарх Кирилл пытался этому помешать, – засылал на Фанар делегацию УПЦ МП во главе с Онуфрием и спонсором Лавры депутатом Вадимом Новинским, приезжал и сам. Но уже было поздно.

Интересные фрагменты диалога между Кириллом и Варфоломеем в сентябре 2018 опубликовало издание ORTHODOXIA.INFO:

- Украинцы чувствуют себя некомфортно под властью России и стремятся к полной свободе... Предоставление автокефалии церкви в Украине – это дело матери-церкви.

- Автокефалия церкви в Украине – это вопрос не только Константинопольской церкви, но дело, которое касается всего православия, а значит и нашей церкви.

...

- Единство и единогласие нарушил не Вселенский патриархат. А те, кто подрывает авторитет Константинопольской церкви-матери и пытается принизить ее.

- Вы имеете в виду нас, Ваша всесвятость?

- Именно так.

Через полгода после этой встречи патриарх Варфоломей подписал томос для Православной церкви Украины. А синод РПЦ принял решение разорвать церковное общение со Всеправославным патриархатом, от которого сам когда-то получил право на свое существование. Затем РПЦ стала разрывать отношения и со всеми древнейшими церквями, которые стали признавать ПЦУ.

"Благодаря патриарху Варфоломею и томосу в мировом православии был вскрыт как скальпелем чиряк, с которым давно были проблемы, – уверен Александр (Драбинко). – О нем многие знали, но не хотели говорить вслух – это отсутствие всеправославного единства, которое нарушила Москва, поскольку хочет занять первенство в православии. То есть московский папизм окончательно вылез наружу".

Но если Варфоломей после Крита восстановил баланс признанием ПЦУ и укреплением влияния Вселенского патриархата, то глава РПЦ оказался в сложном положении. Влияние РПЦ, которую он видел главной церковью, обрушилось. Следующая возможность для новой попытки возникнет, возможно, только через много лет. Годы для церкви – это не проблема. Но для 74-летнего Кирилла разрыв со Вселенской церковью – это, возможно, финальный аккорд. Попытки воевать, конечно, будут. Но провал в Аммане лишил эту борьбу всеправославной легитимности, а с ней и исторического значения.

КТО В ПРАВОСЛАВИИ СИЛЬНЕЕ ВСЕХ

В прошлом году РПЦ пыталась провести встречу церквей в иорданском Аммане, чтобы поднять на нем вопрос "церковного раскола", сорвать процесс признания ПЦУ другими церквями и оспорить первенство Вселенского патриархата. Но снова не получилось: крупнейшие и древнейшие церкви отказались легализовать планы Москвы и не приехали. Демарш РПЦ не только не расширил влияние Москвы, а очертил скудные ее границы.

"Москва думала, что если они разорвут отношения с Константинополем, то все пойдет кувырком. Но этого не произошло. Ни одна церковь не разорвала с Варфоломеем отношений вслед за РПЦ. Даже из ближнего круга и сателлитов", – отмечает Горевой.

Инфографика: Алина Подлесная/LIGA.net

К 2020 году глава РПЦ может рассчитывать на поддержку максимум трех церквей.

Болгарская церковь. Большинство архиереев проходили обучение в России. Там же, вероятно, многие могли пройти собеседование в спецслужбах. Есть данные, что болгарские архиереи назначались распорядителями российских фондов и были проводниками интересов РПЦ. И один из последних скандалов связан именно с деньгами: Болгарская церковь якобы скрывала миллионы долларов на тайных счетах в российских банках.

"Там есть небольшая, но очень активная пророссийская группа архиереев, которая активно пользуется российскими деньгами. Многие болгарские архиереи заканчивали российские богословские школы. И у них очень тесные личные контакты, и, вероятно, не просто личные, – они могли быть завербованы российскими спецслужбами", – рассказал LIGA.net богослов Илья Бей.

Но сейчас болгарская церковь пытается отойти от открытой поддержки РПЦ, считает Горевой. Их очень обидело имперское поведение РПЦ: в марте 2018 года Кирилл ездил в Болгарию "учить их истории и рассказывать, какие они неблагодарные; болгарам это крайне не понравилось".

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Сербская церковь. Горевой относит ее к четким союзникам Москвы: они боятся, что у них отберут Македонию (Македонская церковь на пути к получению томоса). Но, говорит он, это позиция ее покойного патриарха и только части епископов. В сербской церкви есть генерация молодых епископов, которые ориентированы на Вселенский патриархат, получили образование в Греции и мыслят не имперскими категориями.

"Глобально сербы всегда были "братушками" РПЦ. На этом историческом фоне последний патриарх Иреней тоже был весьма пророссийски настроен. Но после его смерти ситуация в церкви может радикально измениться. После выборов патриарха, которые назначены на февраль, она может перейти в нейтралитет. У них есть большое греческое лобби", – добавил Бей.

Антиохийская церковь. Традиционный сателлит РПЦ. Во многом это связано с тем, что в Сирии находятся российские войска. Религиовед Юраш рассказывает, что в самые тяжелые для Дамаска моменты было решено эвакуировать патриарха Иоанна, и делали это под протекцией российских войск: "Но не все так просто. Когда иерусалимский патриарх Феофил инициировал по желанию Москвы антиконстантинопольскую встречу в Аммане, как ни странно, туда не приехал ни один человек из Антиохийского патриархата".

Горевой говорит, что сейчас у Антиохийской церкви и Вселенского патриархата отношения стремятся к нейтральным: "Они уже не топят за Россию. Но вынуждены делать какие-то жесты. Публично выступить не могут – мы же понимаем роль российских войск в Сирии".

Москва буквально "кинула" Константинополь, в последний момент отказавшись приехать на всеправославный собор на Крите. Варфоломей был обижен главой РПЦ. И Украина стала одним из пунктов мести, – архимандрит Кирилл Говорун

Шесть церквей стараются выдерживать нейтралитет между Кириллом и Варфоломеем, ситуативно выбирая сторону.

Грузинская церковь. Патриарх Илья скорее на российской стороне. Но он уже в глубоком возрасте и все меньше решает. При этом грузинские богословы по духу близки к украинцам. После недавнего вторжения Москвы на каноническую территорию Грузинской церкви, – РПЦ начала расстраивать приходы на оккупированных Россией территориях Цхинвали и Абхазии, – она все больше склоняется к Варфоломею.

Иерусалимская церковь. С одной стороны, в Израиле сильны российские позиции: так называемые российские благотворительные фонды очень сильно поддерживают Иерусалимскую церковь. Но их решения в церковных вопросах скорее ситуативные. "А после провала в Аммане, который собирался формально по инициативе Иерусалимского патриарха, – на встречу мало кто приехал, потому что не хотел злить Константинополь, – в Иерусалиме тоже поняли, что лучше занять нейтральную позицию. Причем поближе к Варфоломею", – считает Бей.

Албанская церковь. Синод отказался признавать автокефалию ПЦУ. Но предстоятель церкви ведет активную переписку с Варфоломеем и не поехал с РПЦ в Амман, так что ее можно отнести к нейтральным. Причем со склонностью к Константинополю.

Польская церковь. Держит нейтралитет, но тяготеет к РПЦ. "Большинство иерархов были поставлены еще в советское время и не без влияния КГБ. Но не высказываются четко в поддержку Москвы", – объясняет Горевой. В польской церкви не все однозначно, считает Юраш: все прекрасно понимают, что именно благодаря Вселенскому патриархату эта церковь стала автокефальной в 1924 году. "Они не могут отрицать автокефалию Украины – потому что это отрицание собственной автокефалии", – подчеркнул он.

Румынская церковь. Нейтралитет, скорее проукраинский. "Они не занимают четкой позиции, – отмечает Бей. – Это очень крупная церковь, и она стоит особняком. У них неплохие отношения с Варфоломеем. Но чтоб они очень сильно поддерживали Фанар – этого нет".

Чешских земель и Словакии. Предстоятель церкви митрополит Ростислав занимает крайне пророссийскую позицию. В 2018 году он осудил процесс предоставления автокефалии ПЦУ. Но остальные епископы не так радикальны в оценках, говорит Бей. Один из них епископ Шумперкский Исаия приезжал сослужить с митрополитом Епифанием, и после этого к нему не применили санкций. Тем самым чешский синод фактически признал возможность такого сослужения. "То есть они поддерживают Москву, но не заявляют об этом категорично. Пророссийский нейтралитет", – считает Бей.

В орбите влияния патриарха Варфоломея преимущественно греческие и древнейшие церкви: Александрийская, Кипрская, Элладская. Они первыми признали автокефалию ПЦУ. Но процесс продолжается. И в этом году, скорее всего, выйдет за пределы греческого православия.

"Пусть все идет своим порядком. Но две-четыре церкви в следующем году могут признать действия Константинополя в Украине. Ни одна из церквей, кроме РПЦ, на сегодня не сказала, что категорически не признает автокефалию", – напомнил Александр (Драбинко).

Инфографика: Алина Подлесная/LIGA.net

Собеседники LIGA.net сходятся, что наибольшие шансы получить признание ПЦУ – со стороны Иерусалимской и Румынской церквей.

"В пуле есть пять, может даже шесть церквей, которые не имеют широких коалиций против признания украинской церкви. Хотя в каждой из них могут быть такие группы. Она есть даже в Элладской церкви, которая признала ПЦУ первой: из около 140 епископов три-четыре были откровенно агрессивно настроены, и до 10 – неформально против. Собственно, российская церковь пытается находить и держать в орбите таких единомышленников", – говорит Юраш. Это может притормозить, но не остановить процесс.

В числе тех, кто не является категорическим противником ПЦУ (кроме Румынии и Иерусалима), он называет Болгарскую, Грузинскую и Албанскую церкви – "любая из них может признать ПЦУ в любой момент". Еще для трех церквей – это более сложный процесс: Антиохийская, Польская и Чехии/Словакии. И только две церкви не готовы к такому шагу: это Россия и Сербия.

"Но рано или поздно это произойдет. Это принципиально для Вселенского патриархата, – считает Юраш. – Варфоломей четко сказал, что форма излечения раскола, который устраивает РПЦ, одна: признание украинской церкви. То есть – согласие с Константинополем".

И не так важно, как быстро будут приняты решения. По церковным меркам процессы, которые происходят сейчас, фантастически быстрые. Во многом так кажется потому, что происходящее – промежуточный финал долгого спора. На протяжении длительного периода Вселенская церковь искала точки соприкосновения с РПЦ, допуская практически любые компромиссы. Москва считала это слабостью.

Но 80-летний патриарх Варфоломей никогда слабым не был. В отличие от категоричной РПЦ, разрывающей связи с церквями, он оставляет остальным церквям право выбора. Этим проявляет силу, хранит единство и усиливает авторитет. То есть, пусть даже в противостоянии, но патриарх Варфоломей строит православный мир так, чтобы даже самый богатый, сильный и влиятельный не имел решающего значения, а был вынужден садиться за стол и говорить. Как много лет понадобится РПЦ, чтобы фактически вернуться в православие? В этом вопросе на стороне Вселенской церкви самый главный союзник – время. Его влияние оспорить будет сложно.

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