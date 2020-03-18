Владимир Зеленский и Иван Баканов предложили свой вариант реформы СБУ. LIGA.net проанализировала законопроект

10 марта президент Владимир Зеленский подал в парламент долгожданный законопроект о реформе СБУ. Глава службы Иван Баканов уверен, что закон позволит выйти ведомству на новый уровень. Эксперты же, наоборот, сомневаются в качественных изменениях в структуре СБУ после "реформы". LIGA.net проанализировала основные положения документа и выделила семь главных нововведений, которые предложил Зеленский.

СОХРАНЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА "К". "Фактически предлагается сохранить Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (более известное как Департамент "К"), убрав с названия слово "коррупция", но суть и обязанности остаются те же", - говорится в анализе законопроекта, подготовленном Центром противодействия коррупции специально для LIGA.net.

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По мнению экспертов ЦПК, закон Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью неуместен, поскольку методы борьбы с какой-либо преступностью четко определены Уголовным процессуальным кодексом.

"Поэтому любая борьба с преступностью за рамками уголовного процесса является советским рудиментом и порождает злоупотребления, которые в свое время порождал прокурорский "общий надзор", - считает ЦПК.

УСИЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЛЕДСТВИЯ. Президент предлагает добавить в задачи СБУ противодействие преступлениям, которые угрожают национальной безопасности. Кроме того, в УПК вносятся изменения, согласно которым генпрокурор или его заместитель по представления руководства СБУ имеет право передать в службу любое дело, если оно угрожает нацбезопасности.

"На практике это даст СБУ возможность забирать и расследовать любые дела, поскольку критерий нацбезопасности очень субъективный и по большому счету нацбезопасности вредит любое преступление", - отмечает ЦПК. По мнению главы правления ЦПК Виталия Шабунина, фактически СБУ получит право забирать производства НАБУ.

Что касается самих преступлений, которые могут расследовать СБУ, то в их перечень добавляют "создание не предусмотренных законом военизированных формирований" и оставляют в подследственности СБУ контрабанду.

"ПИСЬМА СЧАСТЬЯ". Предлагается усилить полномочия СБУ на получение информации по запросу. Юридические лица всех форм собственности и даже физические лица будут обязаны предоставлять информацию на запрос СБУ на протяжении трех дней.

"Именно разнообразные запросы от СБУ уже получили неформальное название "писем счастья", которыми в службе злоупотребляли для запугивания предпринимателей и бизнеса. И установление таких жестких строков может только усилить злоупотребления", - считает ЦПК.

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ. Этот пункт был одним из требованием международных партнеров, отмечает ЦПК. Военнослужащим СБУ предоставят возможность перейти в статус сотрудников со спецзваниями с выплатой денежной помощи. При этом этот переход начнется только после завершения мероприятий по сдерживанию вооруженной агрессии РФ на Донбассе.

ГЛАВУ СБУ НАЗНАЧАЕТ НЕ ПРЕЗИДЕНТ. Главу СБУ будет назначать парламент по представлению президента на 6 лет. В действующем законе нет ограничений по сроку пребывания на должности, а главу СБУ назначает лично президент без Рады.

При этом руководить ведомством не сможет лицо, которое на протяжении трех лет до назначения входила в руководство партий или находилась за границей. Под этот критерий не подпадает сам Баканов, который до выборов являлся главой партии Слуга народа.

Кроме того, меняется порядок назначения заместителей главы СБУ. Если сейчас их назначает президент по представлению главы службы, то новый порядок предусматривает, что их назначает непосредственно глава по согласованию с президентом.

СУЩЕСТВЕННЫЙ РОСТ ЗАРПЛАТ. СБУ отмечает, что на данный момент зарплаты сотрудников спецслужбы – самые низкие среди силовых структур. Поэтому предлагается увеличить оклад главы СБУ до 75 прожиточных минимумов, то есть 158 000 гривень, а сотрудника 1-й категории - 95 000 гривень. При этом зарплаты повышаются постепенно до 2027 года.

Также в закон предлагается прописать, что объем расходов на финансирование СБУ должен составлять не менее 0,45% запланированного объема ВВП.

СОКРАЩЕНИЕ ШТАТА. Зеленский и Баканов предлагают уменьшить граничную численность штата СБУ с 27 000 до 15 000 человек. При этом уменьшение предлагается растянуть до 2027 года и каждый год сокращать по 1 500-2 000 человек. При этом в особый период (как сейчас) граничная численность может быть увеличена с 15 000 до 20 000 человек.

ВЫВОД. По мнению ЦПК, предложенный подход сложно назвать реформой, поскольку президент так и не предложил лишить СБУ ключевых не нужных функций и подразделений.

"Более того, полномочия и статус СБУ фактически усиливаются через укрепление ее роли в борьбе с организованной преступностью, предоставления полномочий по участию в делах так называемой гражданской конфискации, а также новых полномочий по направлению запросов даже физическим лицам", - резюмирует Центр противодействия коррупции.

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