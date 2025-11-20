Дайджест
Рубио сломали, Келлог уходит. Закулисье плана капитуляции Украины от команды Трампа
Игорь Тымоць
Корреспондент LIGA.net
В украинском информационном пространстве последние два дня идут оживлённые дискуссии из-за план возможного завершение войны, который тайно разработал спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткофф и российский посланник Кирилл Дмитриев.
Впоследствии это предложение поддержала команда Трампа и сам президент США. Но почему Марк Рубио так резко изменил своё мнение относительно готовности России к перемирию, и почему спецпосланник Кит Келлог планирует покинуть администрацию Трампа?
LIGA.net передает три основных вывода из обзоров NBC, Politico, Axios, Financial Times, The Washington Post, The Telegraph.
Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO
Уже есть LIGA PRO? Войдите
Комментарии (0)