Президент Владимир Зеленский подписал закон о разведке, который "усилит разведдеятельность Украины". Что изменится – разбиралась LIGA.net

Украинские спецслужбы адаптируются под стандарты НАТО и Европейского Союза. Новый закон о разведке открывает дополнительные возможности. Например, Служба внешней разведки сможет завербовать иностранца, пока он в Украине (СВР позволили работать и в пределах страны), а спецслужбы в целом станут теснее сотрудничать для проведения совместных спецопераций (либо чтобы просто случайно не помешать коллегам). На практике спецслужбы делали все, что им только сейчас позволили, уже давно – в рамках отдельных реформ, проведенных ранее. Теперь законодатель подтвердил многие возможности законом. Что еще изменится?

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 21 октября президент Владимир Зеленский подписал закон о разведке, заменяющий действующий документ о разведорганах. Закон, финальный текст которого пока отсутствует на сайте Рады, совершенствует разведорганы. Военный эксперт Михаил Самусь участвовал в разработке закона. В комментарии LIGA.net он рассказал, что над документом работали год. По его словам, в рабочую группу входили разведчики, депутаты, эксперты, а также представители стран-членов НАТО (помогали адаптировать законодательство по типу разведорганов стран НАТО).

Пять главных фактов о новом законе:

1. Закон вводит понятие "разведсообщество". До этого в Украине не использовалось. В координационный орган по вопросам разведки войдут все спецслужбы Украины (разведчики, контрразведчики – от СВР, ГУР МО, разведки ГПСУ и до контрразведки СБУ). На практике это означает, что спецслужбы станут теснее сотрудничать, управление спецслужбами получит единый центр, решения которого будут обязательными.

2. Закон снижает вероятность конфликтов. Закон детальнее прописывает правовые границы работы спецслужб (что можно, а что нельзя).

3. Закон открывает больше возможностей. Закон позволяет Службе внешней разведки заниматься разведдеятельностью в Украине "с целью мероприятий за границей". Например, СВР сможет завербовать иностранца, пока он будет в Украине, чтобы он потом мог работать агентом в своей стране.

4. Закон усиливает контроль за спецслужбами. Устанавливает гражданский контроль по западному образцу. Например, разведорганы будут публиковать информацию об основных результатах работы. А депутаты, после прохождения спецпроверки, смогут получить доступ к гос- и разведтайне.

5. Закон усиливает социальное обеспечение. Компенсации, соцгарантии, финансирование спецслужб и их сотрудников. На практике это означает переход к страховой медицине для разведчиков; возможность лечиться за границей; обеспечение жильем сотрудников под прикрытием, которые не могут получить его на общих основаниях.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Зеленский заявляет, что закон позволит создать эффективную систему разведки, соответствующую характеру и масштабным актуальным угрозам нацбезопасности: "Вопрос разведки является приоритетом, а материалы разведчиков – основа для принятия важных госрешений. Поэтому этот закон... большая ответственность для страны, которая нуждается в значительном усилении стратегической и оперативной составляющих разведдеятельности".

С ним соглашаются и эксперты. Самусь сравнивает новый закон и предыдущий, и говорит, что новый документ одновременно и "революция", и "парадок".

Закон учитывает лучшие практики стран НАТО, содействуя интеграции Украины в евроатлантическое пространство, – говорит Самусь

"Парадоксально, но он не предусматривает каких-то больших изменений в разведорганах, но поможет эффективнее работать, потому что у нас уже сформировались мощные службы, нуждавшиеся в законодательной базе. Реформа разведорганов обогнала законодательное обеспечение, и этот закон "догоняет" фактически сделанное разведслужбами в рамках предыдущего закона", – объясняет эксперт.

Однако отсутствие законодательного обеспечения, считает Самусь, утрудняло прогресс разведки. Также новый документ, учитывающий пожелания, рекомендации и опыт советников стран НАТО, содействует интеграции Украины в евроатлантическое пространство: "Подход к демократическому гражданскому контролю, четкой правовой деятельности разведорганов, понимания прав и обязанностей сотрудников разведорганов, их социальная защита в этом законе прописана с учетом лучших практик стран НАТО".

В новом законе очень много изменений и тонких нюансов, на разъяснение которых широкой общественности потребовались бы тома книг, говорит LIGA.net эксперт по конкурентной разведке, экс-замминистра информполитики Дмитрий Золотухин. В пример он приводит СНБО и комитет по разведке, вводящиеся в правовое поле как координаторы разведдеятельности, "что уже давно существовало на практике, но не давало тех результатов, на которые можно было бы рассчитывать при координации развед- и контрразведывательной деятельности".

Наибольшее количество критики закона исходит из ставки ОПЗЖ, представители которого рискуют стать объектами его действия, – говорит Золотухин

По его мнению, возврат СБУ права проводить разведмероприятия вызывает много вопросов о возможных злоупотреблениях против украинцев, например, "прослушка вне уголовных или оперативных производств, надзор по которым осуществляет прокуратура". Но уточняет, что "предохранителем является гражданский и общественный контроль".

В январе ЦПК раскритиковал положение закона о возможности привлечения Нацгвардии к разведдеятельности. По их мнению, это создает риск злоупотреблений со стороны МВД. Но Самусь успокаивает: "Они не поняли, что это такое. Кто-то вкинул информацию, что якобы НГУ будет заниматься разведкой: учить "штирлицов", запускать за границу, и вообще создается еще один разведорган... НГУ работают с ВСУ. В каких-то моментах они могут привлекаться к проведению разведки в интересах ООС. Тут не идет речь о создании еще одного разведоргана".

Финального текста закона еще нет на сайте ВР. В доступном проекте много формулировок, не совсем понятных для широкого круга людей. "Я думаю, это не очень хорошо", – говорит Золотухин. "Но все зависит не от того, как написан закон, а от того, как он будет применяться. Наибольшее количество критики исходит из ставки ОПЗЖ, представители которого рискуют стать объектами действия этого закона", – объясняет эксперт.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Принятие закона не несет рисков и не остановит разведдеятельность, поскольку констатирует произошедшие изменения, а также улучшает условия для деятельности существующих служб, говорит Самусь: "Это станет позитивным фактором развития разведслужб, а не наоборот – создаст какие-то препятствия и снизит эффективность. Я не вижу рисков с точки зрения ведения войны против РФ и выявления других угроз".

Закон принят и подписан вовремя, ведь сейчас в активную фазу вступает бюджетный процесс, значит планирование финансирования разведки пойдет по новому документу, – заявляет Самусь

По его мнению, недочеты и недоработки, если таковые есть, проявятся уже в ходе практической реализации закона. Например, Самусь отмечает использование в законе терминов функционала Минобороны для описания его разведоргана. Хотя функции разведоргана министерства, говорит эксперт, и самого Минобороны отличаются.

Эксперт считает, что закон принят и подписан вовремя, ведь сейчас в активную фазу вступает бюджетный процесс, значит планирование финансирования разведки пойдет по новому закону: "Документ сформирует новый подход, в частности, к финансовому обеспечению. Вырастет эффективность, вырастет понимание, как тратить деньги, как их применять, эффективная деятельность потянет за собой и необходимость повышения финансирования".

За каждой строчкой закона стоят конкретные деньги налогоплательщиков, на которые мы ведем гибридную войну. Чем тщательнее в законе отражены принципы траты этих денег – тем лучше, – говорит Золотухин

"Перебирать двигатель автомобиля, который едет по гоночной трассе – сомнительная затея. Так же, как и реформировать боевое подразделение во время войны. Однако, других вариантов у нас нет", – считает Золотухин, уточняя, что СВР, СБУ и СНБО – наименее гибкие госинструменты защиты безопасности, а их "монолитность и костность может стать большей угрозой, чем уязвимости при реформировании".

"Принятие закона – это однозначно хорошо. Регламентация тонких нюансов работы важнейших органов во время гибридной войны – очень хорошо", – считает эксперт. "За каждой строчкой закона стоят конкретные деньги налогоплательщиков, на которые мы и ведем гибридную войну. Чем тщательнее в законе отражены принципы траты этих денег – тем лучше", – резюмирует Золотухин.

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