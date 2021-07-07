Что такое Крымская платформа, зачем она нужна и почему Путин пытается сорвать планы Зеленского

23 августа в Киеве состоится саммит Крымской платформы – новой площадки для переговоров по деоккупации Крыма. Однако Россия делает все возможное, чтобы сорвать затею Владимира Зеленского. Несмотря на это на саммит приедет много президентов, премьеров и глав МИД, а также руководство ЕС. LIGA.net собрала все, что известно о Крымской платформе: что планируется, какие страны присоединились, а какие до сих пор сомневаются, и поможет ли платформа в возвращении полуострова.

ОТКУДА ПЛАТФОРМА ВЗЯЛАСЬ. Летом 2020-го Зеленский начал искать формат переговорной площадки по деоккупации полуострова. В итоге МИД разработал концепцию Крымской платформы.

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На международном уровне о будущей инициативе Зеленский заявил во время Генассамблеи ООН в сентябре 2020-го. И пригласил "наших друзей" к участию в создании платформы с целью "совместных действий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова".

После этого украинский МИД во время каждой международной встречи начал приглашать страны присоединится к платформе. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, у будущей платформы пять приоритетов: 1) безопасность, включительно со свободой мореходства; 2) обеспечение эффективности санкций против РФ; 3) защита прав человека и международного гуманитарного права; 4) защита образовательных, культурных и религиозных прав; 5) преодоление негативного влияния оккупации Крыма на экономику и окружающую среду.

ЧТО ОНА ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. 23 августа в Киеве в КВЦ Парковый пройдет учредительный саммит платформы при участии лидеров иностранных государств.

В ходе саммита планируется принять Крымскую хартию, в которой помимо формального запуска платформы, будет подтверждена неизменность формулы "Крым – это Украина", осуждены преступления РФ в Крыму, а также "очерчены параметры международной политики по деоккупации", сказала первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова на форуме Украина 30.

На саммите выступят высшее руководство Украины (президент, премьер, спикер парламента), главы иностранных делегаций и лидер крымскотатарского народа. После этого начнутся четыре экспертных панели.

Однако 23 августа платформа не завершится, уверяют организаторы. Ее работа продолжится на межправительственном, межпарламентском и экспертном уровнях. Также планируется основать ежегодный форум по безопасности черноморского региона.

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Для поддержки платформы в Раде еще в декабре 2020-го было создано межфракционное объединение, на базе которого наработали пакет законопроектов. В частности, недавно принятые законы о коренных народах и отмене свободной экономической зоны Крым.

Сейчас продолжается работа над остальными законопроектами из пакета Крымской платформы, сообщил LIGA.net нардеп от Голоса Рустем Умеров. В частности, законопроект о политзаключенных. "Сегодня в российских тюрьмах незаконно удерживаются 114 наших граждан, большинство из которых – крымские татары. Освобожденные политзаключенные должны получить бесплатную медицинскую и психологическую помощь, а также материальную помощь. Мы должны позаботиться о восстановлении их паспортов, предложить работу и так далее", – отметил нардеп.

Кроме того, в рамках платформы будет открыт постоянно действующий офис, заявил Зеленский. "Это будут профессиональные люди – от юристов до экономистов, специалистов гуманитарного направления, которые ежедневно заниматься вопросами оккупированного Крыма и вопросами людей, которые должны получать и гуманитарную помощь, в том числе и тех, кто находится в тюрьмах как Крыма, так и РФ", – отметил президент.

Завершится платформа только при одном условии, уверяет представитель президента в АРК Антон Кориневич.

Когда украинский флаг вернется туда, где он должен быть – в Симферополь, Севастополь, Ялту, Бахчисарай и в другие наши города. Поэтому с 23 августа у нас только все начинается. Это не кульминация – это начальная точка движения, – заявил Кориневич.

КТО ПРИСОЕДИНИЛСЯ. По словам Джапаровой, в саммите платформы примет участие несколько десятков стран. Какие именно – в МИДе отказываются говорить, ссылаясь на постоянные попытки России дискредитировать платформу.

"Я не хочу облегчать дело Службе внешней разведки РФ. Поэтому мы не разглашаем список стран, которые уже согласились", – заявил Кулеба в интервью LIGA.net, заверив, что для проведения приличного саммита уже достаточно партнеров.

Джапарова объяснила, что сейчас есть три категории стран. "Первая категория – это те, которые официальными нотами подтвердили свое участие на наивысшем уровне. Это немалое количество стран. Вторая категория – страны, которые в рабочем порядке подтвердили участие и определяются с уровнем участия – первого или второго лица в государстве или министра иностранных дел. Третья категория – те, которые еще определяются с самим участием", – заявила замминистра.

На наивысшем уровне должны быть представлены Польша, Литва, Латвия, Эстония и Словакия. Также свое участие в саммите подтвердили президент Евросовета Шарль Мишель и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Ко второй категории относятся Германия и Франция, заявила Джапарова. Несмотря на официальные приглашения, ни Ангела Меркель, ни Эмманюэль Макрон до сих не подтвердили участие в саммите.

Что касается США, то президент Джо Байден поддерживает идею создания платформы и заверил, что его страна будет представлена на саммите на высоком уровне, заявили в Офисе Зеленского.

К третьей категории можно отнести президента Турции Реджепа Эрдогана. Хоть он в апреле публично поддержал платформу, но до сих пор официально не ответил на приглашение посетить саммит.

Собеседник LIGA.net в руководстве ОП сообщил, что Эрдогана "очень ждут на Крымской платформе и он подтверждал свое участие". "Однако будет ли он, мы точно поймем только 23 августа", – объяснил он.

А вот в офисе председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен приглашение Зеленского вовсе отклонили, причем за подписью советника Бьерна Зайберта. Такой поступок, как пишет Politico, является нарушением дипломатического протокола, так как отклонять приглашения и выражать свои сожаления по этому поводу должна была сама глава Еврокомиссии.

Также у дипломатов вызвала вопросы причина, по которой было отклонено приглашение – "слишком загруженная повестка дня", хотя в конце августа институты Евросоюза обычно не работают по причине летних каникул, говорится в публикации.

Тем не менее в Офисе президента констатируют "широкую поддержку со стороны международного сообщества" и ряд подтверждений участия в платформе. Однако кто именно подтвердил, не разглашают.

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РЕАКЦИЯ РОССИИ. Она ожидаема. "Россия не просто наблюдает за украинской инициативой. Она ее объявила угрозой территориальной целостности и начала масштабную работу по дискредитации этой площадки, а также пытается "сбить" участников платформы", – заявила Джапарова. По ее словам, "в далеких от Украины географических объектах" Россия привлекает все возможные механизмы влияния и шантажа, в том числе экономические.

По словам экс-представителя президента Украины в АР Крым Бориса Бабина, Россия злоупотребляет своими агентами влияния в цивилизованных странах и используют экономические рычаги. "За последние пять лет здесь ничего не изменилось. Они кого-то пугают, кого-то подкупают", – заявил он в комментарии LIGA.net. По его словам, главная задача Россия: сделать все возможное, чтобы на саммит приехали как можно меньше людей, а также информационно нивелировать платформу.

Также Россия пытается нивелировать практические усилия Украины, считает Бабин. И приводит пример недавно принятого закона о коренных народах, который критиковал президент РФ Владимир Путин.

Некоторым очень тяжело под давлением Москвы. На этом фоне участие государств в Крымской платформе – это очень простой тест о том, с кем ты в вопросе оккупированного Крыма – с Россией или с Украиной. Но нас ничто не остановит, – сказал Кулеба.

ПОМОЖЕТ ЛИ ПЛАТФОРМА. "Мы не думаем, что сразу после создания этой платформы русские заберут свои танки и уйдут с нашей земли. Но тема Крыма вернется в повестку дня", – считает нардеп от Евросолидарности и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

По его мнению, превращение Крыма в военную базу представляет угрозу не только Украине, но и странам черноморского бассейна. И это должно привлечь внимание этих стран, отметил Джемилев в комментарии LIGA.net.

Он считает, что на саммите нужно обсудить усиление санкций против РФ. "И чтобы довести санкции до такой степени, чтобы Россия не хотела оставаться в Крыму", – объясняет Джемилев.

"Россия тратит сумасшедшие деньги на то, чтобы якобы что-то признать или снять санкции, поэтому важно и демонстрирует единство", – считает Бабин.

По словам Бабина и Джемилева, важно согласовать сильный итоговый документ саммита. Однако у стран разные уровни подготовки к конкретным действиям.

"К примеру, страны Балтии настроены более решительно, другие страны – менее решительны. Вокруг итогового документа нужно найти консенсус", – считает Джемилев. По его мнению, за образец можно взять крымскую декларацию, принятую Госдепартаментом США в 2018 году.

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