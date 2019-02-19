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19.02.2019, 16:39

"Беларусь ждет война и аннексия". Интервью с бывшим главой НАТО

Андерс Расмуссен (фото - LIGA.net)

Экс-глава НАТО Андерс Фог Расмуссен о войне в Донбассе, перспективе миротворческой миссии и походе русского мира на Запад

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У Запада нет плана Б для Украины, а Беларусь ждет украинский сценарий. Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава североатлантического альянса (НАТО) в 2009-2014 гг. Андерс Фог Расмуссен и внештатный советник президента Украины. Журналисту LIGA.net удалось пообщаться с международным экспертом на украинском ланче Мюнхенской конференции.

- Как вы относитесь к плану спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика по разрешению конфликта на Донбассе?

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- О каком плане идет речь?

- Это документ предлагает совместить мандат ОБСЕ и ООН в одну структуру, провести местные выборы под наблюдением этой структуры. Если коротко.

- Я о нем не слышал. Скажу так, что единственный путь прекратить войну в Донбассе - это развернуть миротворческую миссию с мандатом ООН. Это даст ей надежность в контроле границы между РФ и Украиной до тех пор, пока ваши страны не заключат окончательное соглашение по урегулированию.

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- Вторым минским соглашениям в этом месяце исполняется четыре года. В Украине популярно мнение, что процесс никуда не движется.

- Да, это правда. Никакого прогресса нет. Главная загвоздка в том, что Украина не может выполнить часть своих политических обязательств минских договоренностей (внести в Конституцию автономный статус Донбасса и провести выборы на оккупированных территориях, - ред.) без введения миротворческой миссии. Эта миссия могла бы стать предохранителем от того, что РФ не обманет и не оставит свои войска в Украине. Пока не вижу возможности, как реализовать минские соглашения при такой ситуации.

- На Западе есть план Б, как это можно разрешить?

- Наверное, нет. Вижу путь только через миротворческую миссию ООН. Это мое предложение. Я думаю, что понадобится, как минимум 20 тыс международных войск для того, чтобы контролировать происходящее в Донбассе.

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- Что вы думаете о новых санкциях против России?

- Поддерживаю новые санкции (на следующий день Евросоюз ввел санкции против России за агрессию в Азове, - ред.). И думаю, что Европейский Союз поступил правильно, введя персональные санкции в ответ на отравление в Великобритании.

- О Северном потоке-2. Его запуск может иметь разрушительные последствия для экономики Украины.

- Да, но он точно не убьет экономику. Конечно, будут некоторые потери. Самое главное, что нужно отметить: России не нужен Северный поток-2, как коммерческий проект - это исключительно политика. РФ намерена сохранить европейскую зависимость от импортируемого российского газа. В условиях, когда есть санкции против России, Северный поток-2 может стать инструментом влияния против санкций.

- В Германии понимают, что новый трубопровод подрывает украинскую экономику?

- Да, конечно. Ангела Меркель пообещала помощь Украине. Мое понимание ситуации состоит в том, что если часть транзита российского газа будет по-прежнему проходить через Украину, то в будущем русские могут прекратить поставки газа через вас в любое время. Нет никаких гарантий. Неприятные сюрпризы могут подстерегать вашу экономику постоянно. Поэтому я думаю, что мы должны убеждать сторонников Северного потока-2 в замораживании проекта.

Европа должна принять решение, которое заставит Россию соблюдать энергетические директивы ЕС, но я обеспокоен тем, что немцы не остановят проект, а только они в состоянии это сделать.

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- Вы видите, что Россия продолжает агрессивную политику по отношению к соседям. Теперь черед Беларуси. Похоже, что Россия вплотную приближается к западным границам.

- Да, я в этом уверен. Ключевой риск - это повторение в Беларуси украинского сценария с войной и аннексией. Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться. Мой совет белорусскому народу и руководству страны в том, чтобы уберечься от агрессии россиян - нужно начать реформы, ведущие к демократии и свободе. Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии.

Мы слышали заявления Владимира Путина, где он сказал, что Беларусь должна быть включена в большое русское государство, как Крымский полуостров. И я бы хотел, чтобы Беларусь получала больше помощи от Запада. Но нам нужно видеть переориентацию Беларуси к свободе и демократии.

- Вряд ли президент Александр Лукашенко собирается реформировать страну и двигаться на Запад.

- Да, он не хочет. Но также Лукашенко не желает жить под гнетом Путина. Ему нужно выбрать: или реформы, или постоянный гнет россиян.

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Интервью организовано при содействии Фонда Виктора Пинчука


журналист LIGA.net
Дмитрий Бобрицкий
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Теги: Донбасс, нато, андерс фог расмуссен
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