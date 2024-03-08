"Путин хочет быстрого прорыва. А не ждать, пока выберут Трампа", – сэр Лоуренс Фридман
Украину ожидают несколько сложных месяцев. Военной помощи от США – нет, F-16 и ракет Taurus – тоже. Европа не "вытягивает" объемы поставок оружия и боеприпасов. Не хватает живой силы.
Пессимистический сценарий для Украины на 2024 год – прорыв россиян на фронте. "Теоретически это возможно", – говорит LIGA.net военный аналитик, почетный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона сэр Лоуренс Фридман.
"Мобилизационный ресурс России не безграничен. Потери поражают. Поэтому Путин хочет прорыва в последующие месяцы, а не ждать, что выберут Дональда Трампа", – добавляет Фридман.
Но сами россияне – далеко не в хорошей форме. А значит, Украина может диктовать России свой сценарий. И он не понравится Путину.
При каких условиях немцы дадут Taurus, что изменят F-16 в небе и на поле боя, как Украина уничтожает Черноморский флот РФ и в чем слабость российской армии – в интервью Фридмана LIGA.net.