Кирилл Тимошенко: Заявление Богдана из интернета скачал. Отправлял в ответ на вопросы

1 августа украинские СМИ получили болезненный урок от Офиса президента Украины, "раздав" на всю страну новость о том, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об отставке. Фото "заявления" отдельные журналисты получили, по их словам, от высокопоставленного источника с Банковой. В частности, главред Зеркала недели Юлия Мостовая и сайт ТСН публично заявили, что фото журналистам предоставил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко, отвечающий у Владимира Зеленского как раз за работу со СМИ.

LIGA.net предложила ему встретиться и откровенно поговорить о случившемся. В интервью Тимошенко отрицает свою причастность к организации распространения фейка. Но добавляет: да, начал рассылать копию заявления, когда журналисты стали спрашивать "Что происходит". Но взял ее из интернета.

- Расскажите вашу версию событий 1 августа.

- Информация начала появляться еще после обеда о том, что Богдан написал заявление.

- Где она начала появляться?

- В мониторинге мы увидели это на NewsOne.

- В эфире показывали фотографию заявления?

- Да. Где-то ближе к вечеру. У меня просто начал обрываться телефон, появилось заявление в Facebook, на некоторых сайтах. Мне начали наяривать журналисты практически всех изданий. Сначала я брал трубку, спрашивая, что происходит. Все говорили, что по заявлению Богдана. Я зашёл и увидел эту историю на одном из новостных сайтов. Не на Интерфаксе, кстати, который все обвиняли. Я оттуда взял это заявление. Видимо они звонили в пресс-службу, но им там не отвечали. Я просто всем сбрасывал и кидал в ответ это заявление, которое я сам скачал из интернета.

- Что это был за сайт?

- Я скачал это с сайта 24 канала (по состоянию на момент выхода интервью в новости 24 канала на заявлении Богдана четко виден водяной знак 24 канала - ред.).

- А откуда, по-вашему, на 24 канале это заявление?

- Ну, слили. Это что проблема?! Я думаю, это не первый и не последний документ, который сливается. Если вы хотите узнать сливал ли я, то я уже отвечал на этот вопрос... Я в ответ кидал всем эту историю, которая была везде уже в интернете и на этом все. Некоторые журналисты, несмотря новостную ленту, думали, что это какой-то эксклюзив и дальше это репостили. Потом все видели, что это вышло и на Facebook Кристины Бердинских (журналистки НВ - ред.), 24 канале, потом на TheBabel, Интерфаксе. До этого все это появилось на NewsOne.

- То есть вы всем скидывали картинку с 24 канала?

- Всем, кто звонил, я в ответ кидал эту штуку. Меня спрашивали, правда это или нет. Я сказал, что не буду это комментировать, потому что я к тому моменту не успевал связаться с Богданом.

- Почему вы отказались комментировать? Это ключевой вопрос.

- Позже было принято решение, что президент это лично прокомментирует.

- Когда именно было принято это решение? В 21:00, в 22:00, в 23:00?

- Не знаю, но это было поздно вечером, примерно в часов 11. Уже не было смысла выходить с каким-то комментарием. Поэтому пресс-службе сказали не комментировать это. Утром она сообщила, что президент об этом скажет в Ивано-Франковске по прилету… Он ответил. На этом, мы считаем, история закрыта. Если уточнять по вашему запросу (с просьбой предоставить копии всех заявлений об отставке руководства ОПУ - ред.), то заявления все у президента…

- Где они именно?

- У него в кабинете.

- В сейфе?

- Не знаю. Может в тумбочке, может в сейфе. Я думаю, что это не проблема. Мы все их опубликуем. Сегодня вечером он вернется (из Турции - ред.). Ваш запрос не единственный.

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- Я не удивлен.

- Завтра (9 августа -ред.) я попрошу президента и опубликуем эти заявления. Это не проблема.

- Вы проводили служебное расследование по этому поводу?

- Это бессмысленно. У нас была такая же история с речью президента. Мы тогда пытались сделать служебное расследование и нашли конечного пользователя, кто это писал. Но мы понимаем, что ситуация могла быть по-другому, у нас есть такие подозрения. А расследование нам каких-то результатов не дало. То же самое и сейчас. Каким образом мы можем сейчас в администрации найти, кто слил эту бумагу. Она была в нескольких местах, мы знаем, какой у нее был путь.

- Расскажите.

- Это я не могу рассказать.

- Судя по виду этой бумажки, она не проходила отдел документоводства. Там нет печати.

- Есть круг людей, который мог ее видеть. Нельзя доказать расследованием, кто из них мог это сделать.

- То есть у вас есть предположения?

- Есть круг лиц из 12-14 человек, которые могли это сделать. Дальше продолжать бессмысленно, мы никак это не докажем. Камер в том месте нет.

- В каком месте?

- Где лежала эта бумага.

- А где она лежала? Вы говорите, что она лежала в кабинете президента. Теперь возникает место, которое вы не можете называть.

- В том числе и кабинет президента. Давайте мы упустим момент, как и где установлены камеры в кабинете президента.

- Вопрос не о камерах. Вы говорите о месте, где заявление было помимо кабинета президента.

- Нет, это спецкомплекс. Нельзя говорить о камерах.

- То есть до того, как попасть в кабинет президента, она побывала в нескольких местах, где кто-то мог сфотографировать?

- Типо того. У нее был короткий путь.

- Теперь я расскажу версию, основанную на общении с коллегами. Где-то около 16:00 один из заместителей главы ОПУ, отвечающий за информационную политику…

- Я видел на Украинской правде. Я звонил им по этому поводу.

- У них написано "отвечающий за медианаправление". Сюда попадаете не только вы.

- У нас тут все отвечают за медианаправление.

- Вы понимаете, что речь еще может идти о Юрие Костюке. Так вот, один из замов обратился к ряду СМИ с "эксклюзивом". Эти СМИ сказали, что нужно больше подробностей, бумажка непонятная. Потом все как-то затихло. Около 20:00 на Интерфаксе появляется молния "Богдан написал заявление об отставке в четверг". Через минут 20 новость появляется в Facebook Кристины Бердинских и на TheBabel уже с фотографией. Я так понимаю, у этих изданий фото появилось от вас.

- Либо они где-то брали в другом месте. Я не знаю.

- Кристина хоть и не раскрывает источник, но говорит, что получила фото от официального лица в ОПУ. Это вы?

- Может от меня, а может и не от меня.

- Вы считаете это корректным ответом?

- Мы с вами уже 15 минут рассматриваем ситуацию, которая произошла. Если вы пришли только за этим ответом, то мы можем сейчас закончить разговор. Потому что я вам сейчас рассказал полностью всю хронологию дня. Вы возвращаетесь назад и пытаетесь мне навязать какую-то историю, которая вам больше нравится, и задаете уточняющие вопросы, как я общаюсь с журналистами.

- Я считаю, что очень важно разобраться. Вернемся к служебному расследованию.

- Мы пытались установить источник, но сейчас мы в тупике. Есть очерченный круг лиц и дальше это не выяснить никак. Будем пристально смотреть на этот круг лиц.

- Вы общались с этими людьми?

- Это бессмысленно. Это персонал…

- Только персонал или сюда входят и представители руководства ОПУ?

- В том числе и мне задавались вопросы, Юре (Костюку - ред.)...

- А кто задавал?

- У нас было совещание по этому поводу. Там были все замы, президент, глава ОПУ. Это было на следующий день.

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- Смотрите, все журналисты в попытках узнать правду об отставке Богдана звонили и писали вам, Костюку, Рябошапке. Вы писали, что не можете комментировать…

- Я действительно не мог комментировать до определенного момента.

- Почему нельзя было ответить всем журналистам, что комментировать будет только президент?

- Это было уже поздно вечером. Это бессмысленно.

- Почему? Три строчки в Telegram в 12 часов ночи убрали бы очень много вопросов.

- Я считаю, что вся эта ситуация искусственно накручена.

- Кем?

- Она сама собой начала накручиваться. Это не первый раз, когда администрация говорила, что не может сейчас это прокомментировать. Но мы не оставили эту ситуацию без внимания президента. Прошел очень короткий промежуток времени, все поспали, рано утром президент это прокомментировал. Я не понимаю, что администрация сделала не так? Мы ж не тянули три дня.

- Если бы вы сразу написали, что "Зеленский прокомментирует завтра", то часть вопросов была бы снята.

- Возможно, вы правы.

- А поскольку вы этого не сделали своевременно, то и начались теории заговора, что вы это сделали специально, чтобы общество увидело, какие у нас СМИ "фейкометы" и доверяло только вашему Telegram.

- Эта теория тоже перекручена. Я общаюсь с очень большим кругом журналистов, мы все на связи. Мы даем информацию и уточнения. Любой телеканал звонит и просит прокомментировать какую-то историю, и мы комментируем.

- Вы в Офисе отвечаете за работу со СМИ. Не чувствуете ответственность за произошедшее?

- В этот вечер я понимал, что это единственный вариант, как мы можем говорить. Формулировки, возможно, нужно было выбирать другие. Утром мы всем сообщили, что президент прокомментирует, как только приземлится борт.

- Главный вопрос, который меня мучает: зачем слили это заявление? Какая мотивация?

- А зачем сливались другие истории, которые были не с нами? Это какой-то психологический момент, поиграться к примеру.

- С кем и для чего? Вы себе этот вопрос не задавали?

- Возможно, чтобы подорвать структуру и взаимопонимание между нами. Я не знаю, зачем это было сделано.

- Зачем тем же журналистам, которые говорили, что это именно вы слили фото, портить отношения с вами и дискредитировать вас?

- Вся информация по мне - это не подрывная деятельность. Это - самое логичное объяснение, кто мог слить данную информацию. Потому что я общаюсь со всеми журналистами.

- Вы не планируете подавать иск в отношении Юлии Мостовой, которая называла вас "источником манипуляции"?

- Я считаю, что иски против СМИ - это неправильный подход.

- То есть ваша репутация этими заявлениями никоим образом не страдает?

- Я - человек, который хочет жить со всеми в мире. Я сам работал в СМИ и понимаю, что каждый хочет подавать себе то, что он хочет.

- То есть вы допускаете, что имеет место личная неприязнь журналистов к вам и поэтому они решили объединиться и сделать виновным именно вас?

- Журналисты хотели найти какой-то заговор. Ну, окей.

- Журналисты не заговор искали, а пытались разобраться.

- Но в итоге появился заговор.

- Заговор появился из-за того, что своевременно не прокомментировали. Еще хотел уточнить. Заявление, которое попало в СМИ, - это именно то, которое писал Андрей Богдан?

- Да, оно им написано.

- В нем есть несостыковка. Зеленский говорил, что все заявления были написаны "с самого начала". Но ведь Офис президента появился только 25 июня, а до этого Богдан был главой Администрации.

- Мы все написали эти заявления, когда были назначены в Офис.

- А в мае, когда были назначены в Администрацию?

- Нет, мы не писали заявления. А разговор у нас об этом был еще до того, как мы сюда пришли. Когда мы встречались в другом помещении, но после президентских выборов.

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- Недавно Богдан заявил, что СМИ не нужны власти для коммуникации с обществом. Тем не менее замглавы ОПУ соглашается на интервью с LIGA.net. Это осознанная непоследовательность или вы не согласны с мнением Богдана?

- Мы считаем, что подняли на новый уровень прямую коммуникацию с обществом. Помните, Мендель (пресс-секретарь президента - ред.) давала по два брифинга в день. Прошло какое-то время, и мы сделали социологический замер. Люди не хотят слушать пересказчиков. Люди хотят слышать президента, а не как раньше: 3-4 телеканала сидят за красивым столом. Люди хотят слушать комплексные ответы на очень простом языке.

- Но вы же понимаете, что основным источником потребления информации остается телевизор.

- Я к этому и веду. Мы не говорим, что СМИ вообще не нужны. СМИ вправе брать президентские видео, посты и заявления, либо не брать. Но источником этого исходят не интервью или пресс-конференции со СМИ, а сам президент. У нас есть Facebook и Telegram - это одна аудитория. Есть вторая - это телевизор. Она основная в нашей стране, кто бы что ни говорил. Мы делаем различные видео, где президент отвечает на вопросы. Многие журналисты-расследователи скажут, что там нет каких-то вопросов, которые они бы хотели задать. Но они могут их задать при любом пресс-подходе. Тот же Михаил Ткач (журналист Радио Свобода). Президент же никуда не убегает.

- При этом стоит пять охранников и взглядом говорят тебе проваливать.

- Объясню, почему так происходит. У главы охраны уголовная ответственность, если с президентом что-то случается. У президента каждый день очень большие конфликты с ним по поводу количества охранников, переездов и так далее. Президент настоял на том, что он останавливается на всех светофорах, не ездит с мигалками.

- А охранники хотели как раньше?

- Это безопасность и уголовная ответственность. Каждый может поставить себя на его место и подумать, хочется ли ему в тюрьму.

- Вернемся к нашей теме. Что мешает Зеленскому по случаю 100 дней при власти провести полномасштабную пресс-конференцию с журналистами, где он сможет спокойным простым языком ответить на все вопросы? Нам стоит ее ожидать?

- Да.

- В этом году?

- Да. Другой вопрос - в каком формате это будет. В любом случае там будут журналисты.

- То есть будут журналисты с микрофонами, а не очередной пассажир в Tesla. Кстати, кто проводил это “интервью”?

- Юрий Костюк сзади сидел.

- А на переднем боковом?

- Оператор.

- Возвращаясь к заявлению. Юристы отмечают, что такие документы без указания даты и подписи – нарушение законодательства и не имеет никакой юридической силы.

- Там есть подпись.

- Ее просто не видно на фотографии. А дата?

- Даты нет.

- Все равно не полностью соблюдены все нормы.

- Это наш гражданский договор внутри.

- Комментируя свое "заявления", Богдан предположил, что это может быть провокацией СБУ. Вы же понимаете, что таким заявлением Богдан выносит в публичную плоскость конфликт с Бакановым?

- При чем здесь Баканов? В структуре СБУ есть много разных людей, кроме Баканова. Это мнение Богдана. Его спросили, кто мог слить. Он высказал свое мнение. Возможно, оно у него поменялось. Тут нет никаких конфликтов с Бакановым.

- Вы чувствуете, что после этой истории потеряли доверие части журналистов или вы, наоборот, рады?

- Я вообще не понимаю, почему журналисты должны обращаться ко мне за комментарием? Для этого есть пресс-служба.

- Я Мендель звонил, она сбрасывала.

- Так почему вы Зеленскому не позвонили?

- То есть вы рекомендуете такие вопросы напрямую у президента узнавать?

- Нет, я советую обращаться в пресс-службу. Может Мендель не смогла перезвонить.

- Раньше она перезванивала.

- Мы сделаем ей выговор (смеется, - ред.). Смотрите, мы же общаемся со СМИ.

- Вы общаетесь, но 1 августа нехорошо получилось.

- А до этого получалось нормально. Я считаю, что это более открыто, чем было до этого. Вспомните, как раньше общались с журналистами при других президентах. Мы в разы публичнее, чем было раньше.

- Я минус заметил. Первый июльский разговор Зеленского с Путиным. Сначала украинцы получили информацию о разговоре с российских СМИ, а только потом - от ОПУ. В условиях гибридной войны не считаете это минусом?

- Были некоторые технические согласовательные сложности в этом моменте, которые мы перестроили. Теперь все быстрее.

- Вы озвучивали идею по созданию Совета СМИ.

- Да, мне сегодня как раз список принесли.

- Как вы считаете, СМИ готовы идти на коммуникацию с вами в свете последней истории с заявлением Богдана?

- Может этот Совет и даст возможность всем выговорится, чем строить теории на своих сайтах.

- А когда он может заработать?

- На следующей неделе или через пару недель. Многие просто не подались. Особенно большие каналы. Мы звоним и приглашаем.

- Переезд с Банковой. Уже август. До конца года остается все меньше и меньше времени...

- У нас возникли некоторые сложности...

- Финансовые?

- Не только это. Там есть технические сложности по самому зданию, и не только по Украинскому дому. Украинский дом - это один из вариантов.

- То есть это не окончательный вариант?

- У нас завтра (9 августа - ред.) будет совещание с президентом по этому поводу.

- КВЦ Парковый туда входит? (LIGA.net писала об этом в мае)

- В том числе и его рассматривали. Там есть целый список.

- То есть это не один и не два варианта.

- Не два.

- Это все в пределах центра Киева?

- Да. У нас вообще есть большая идея разгрузить Киев от правительственного квартала, но мы не хотим тратить на это государственные деньги. Мы пытаемся рассмотреть вариант с инвесторами, продажей этих зданий.

- То есть у нас на Банковой может быть торгово-развлекательный центр?

- Нет. Это историческое здание. Никто не собирается сносить администрацию и построить здесь торговый центр.

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