AP: США объявят пакет военной помощи Украине на $275 млн 24 мая

В пакет войдут ракеты для систем HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм

HIMARS (Фото: ЕРА)

В пятницу, 24 мая, США могут объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине стоимостью $275 млн. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на двух неназванных американских чиновников, знакомых с вопросом.

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По данным собеседников журналистов, новый пакет помощи будет точно содержать:

→ ракеты для систем HIMARS;

→ артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

Других деталей издание не приводит. С момента, когда Конгресс США преодолел длительную паузу с принятием дополнительного финансирования для Украины, этот пакет помощи станет четвертым.

Кроме того, 12 апреля США предложили собрать для Украины новый пакет помощи на сумму до 50 млрд долларов под залог будущих доходов от замороженных российских активов и под гарантии G7.

Это предложение поддерживают Канада, Германия, Франция и Великобритания.

С апреля 2024 года США выделили два пакета по президентским полномочиям и еще $6 млрд через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), которые будут использованы для закупки новых вооружений у американских производителей для Украины.

21 мая журналисты Politico уже писали, что Вашингтон планирует предоставить Киеву военную помощь в течение недели.

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