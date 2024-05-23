Более 60 погибших и 160 раненых. Наводчик ракет РФ на Яворовский полигон получил 15 лет

Фото: Офис генерального прокурора

Суд признал виновным жителя Львова, который навел российские ракеты на Яворовский полигон в марте 2022 года, в результате чего погибли более 60 человек. Об этом сообщил Офис генерального прокурора. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что осужденного зовут Александр Косторный.

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73-летнего львовянина признали виновным в государственной измене и приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры в суде доказали, что с начала полномасштабного вторжения мужчина, бывший работник КГБ СССР, сотрудничал с агентами Федеральной службы безопасности страны-агрессора. Он собирал сведения о расположении военных объектов, оружия и критической инфраструктуры на территории Львовской области.

По данным следствия, осужденный через Теlegram отправил врагу карту-схему Яворовского военного полигона. На нем было изображено расположение военных городков Международного центра миротворчества и безопасности. Злоумышленник дополнительно указал, где находятся казармы и общежития.

13 марта 2022 года оккупанты обстреляли эти объекты, в общей сложности выпустив более 30 ракет. Тогда погибли более 60 человек, еще 160 получили ранения.

В ОГП отметили, что во время судебного заседания корректировщик свою вину так и не признал, в совершенном не раскаялся.

13 марта 2022 оккупанты выпустили более 30 ракет по территории Яворовского военного полигона во Львовской области.

28 июня СБУ сообщила о задержании мужчины, подозреваемого в наведении вражеских ракет на Яворовский полигон.

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