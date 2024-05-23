"Финский залив нужен Путину". Аналитик Лакийчук о новых посягательствах Москвы

Балтийское море (Фото: rafail.com)

Балтийское море для России является "морскими воротами в мировой океан". Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал украинский аналитик по безопасности Павел Лакийчук, объясняя цель посягательств Москвы на часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи Балтийска и Зеленоградска в Калининградской области.

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По его словам, у россиян есть в Балтийском море такие же интересы, как и в Черном. Порт в Новороссийске, который находится в Черном море, в России является единственным практически незамерзающим.

"Порты Финского залива удобнее и значительно рентабельнее портов Кольского полуострова, где навигация ограничена, или Дальнего Востока, с которыми трудно наладить эффективную логистику", – пояснил Лакийчук.

Поэтому Финский залив нужен кремлевскому диктатору Владимиру Путину для экспорта нефти и импорта потребительских товаров, добавил аналитик.

Лакийчук уверен: россиянам в Балтике непросто, поскольку и армейский корпус Балтийского флота, и подразделения Ленинградского военного округа сейчас воюют в Украине. Поэтому, отметил он, Москва, скорее всего, будет действовать гибридными методами.

21 мая 2024 года российское оппозиционное издание The Moscow Times выяснило, что Кремль в одностороннем порядке решил изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Соответствующий проект постановления правительства Минобороны РФ появился на портале правовых актов.

Лидеры стран Балтии призвали Москву соблюдать нормы международного права и не делали более резких заявлений.

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