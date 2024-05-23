Глава СБУ подтвердил, что дроны Sea Baby оснастили "Градами"

Малюк отметил, что впервые СБУ использовала дрон Sea Baby, оснащенный РСЗО "Град", в конце 2023 года

Василий Малюк (Фото: Служба безопасности Украины)

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что спецслужба использует морские дроны Sea Baby, оснащенные реактивными системами залпового огня "Град". Об этом он рассказал во время саммита фандрейзинговой платформы UNITED24.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Он отметил, что оснащение морских дронов Sea Baby РСЗО – это яркое свидетельство того, что СБУ совершенствуется, чтобы внедрять "лучшие военно-технологические решения для уничтожения врага".

"Использование надводных морских боевых дронов – это новая веха в истории морских сражений. Но мы пошли гораздо дальше, и сегодня успешно адаптируем разные виды вооружения к нашим беспилотникам. Не будем раскрывать все детали, чтобы не давать врагу возможности подготовиться", – заявил Малюк.

Глава СБУ отметил, что впервые спецслужба использовала дрон Sea Baby, оснащенный РСЗО "Град", в декабре 2023 года. По словам Малюка, спецслужба может существенно увеличить перечень потенциальных целей на море с помощью дронов, оснащенных РСЗО.

15 апреля представитель СБУ Дехтяренко рассказал, что модернизированный надводный дрон Sea Baby теперь может нести на себе почти тонну взрывчатки на расстояние более 1000 км.

22 мая собеседник LIGA.net в спецслужбах сообщил, что дроны Sea Baby, оснащенные "Градами", отработали по позициям оккупантов на Кинбурнской косе.

Читайте также: Подготовка новых Sea Baby и сверхсекретных операций. СБУ рассказала о планах на 2024 год