Кирби: США не ведут переговоры с Польшей о размещении на ее территории ядерного оружия
Спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби возразил, что Вашингтон ведет переговоры с Варшавой о размещении на территории Польши своего ядерного оружия. Его слова приводит издание Onet.
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"Мы не говорим с Польшей о программе Nuclear Sharing. Мне нечего сказать, мы не говорим о таких вещах, и у меня нет никаких изменений в политике для обсуждения сегодня", – заявил Кирби, отвечая на вопрос о возможности размещения американского ядерного оружия на территории Польши.
22 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна готова разместить на своей территории ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing. Он отметил, что этот вопрос уже некоторое время – тема польско-американских переговоров.
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