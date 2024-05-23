Кулеба о Харькове: К сожалению, одни слова солидарности не перехватывают российские ракеты

Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Украине нужны семь систем противовоздушной обороны Patriot, и цена такого решения для союзников невелика, когда речь идет о безопасности в европейском регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя ракетные удары по Харькову и области 23 мая.

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Глава МИД подчеркнул, что эти атаки должны напомнить миру – Украине срочно требуется усиление ПВО.

"Я считаю, что семь систем Patriot – это невысокая цена за долговременный мир в Европе. Но они нужны сейчас, а не завтра. К сожалению, одни слова солидарности не перехватывают российские ракеты", – написал украинский дипломат.

По словам главы МИД, промедление партнеров не только стоит жизней, но и приближает возможность большей войны в Европе.

По его мнению, если не остановить российского диктатора Владимира Путина в Украине, он расширит свою агрессию и заберет больше жизней.

Он поблагодарил Германию за решение государства передать дополнительную систему Patriot, заметив, что предоставление еще шести комплексов остается необходимым для Украины.

Утром 23 мая армия РФ ударила по Харькову и Люботину 15 ракетами. В результате обстрела известно по меньшей мере о семи погибших.

При обстреле Харькова российские войска попали по типографии издательства Vivat. В результате удара по гражданскому предприятию есть один погибший и шесть пострадавших.

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