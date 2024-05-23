Нацполиция: Общение ТЦК и полиции с призывниками будут записывать на видео

В Нацполиции отметили, что речь идет о процессе предъявления и проверки документов и фиксация является обязательной

Иллюстративное фото: Depositphotos

Процесс оповещения военнообязанного полицейскими и представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки обязательно должен фиксироваться на видео. За неправомерные действия – "сразу будет реакция". Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью изданию "Интерфакс-Украина".

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По словам Выговского, действующее законодательство четко предусматривает, что во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК и СП или полицейский осуществляет фото и видеофиксацию процесса.

Он отметил, что речь идет о процессе предъявления и проверки документов и фиксация является обязательной.

При этом он пояснил, что любой гражданин может сообщить о случаях неправомерных действий по номерам 102 или 112 и на телефоны "горячих линий".

"Сразу будет реакция", – заверил Выговский.

Теперь вручение повесток в Украине осуществляется круглосуточно.

Повестки смогут вручить не только служащие ТЦК, но и представители военных администраций, местных властей и предприятий.

Установлено, что должно быть в повестке: данные получателя, наименование органа, выдавшего документ, подпись должностного лица и другое.

21 мая стало известно, что если работник выполняет дистанционную работу, работает из дома, временно нетрудоспособен или в отпуске – работодатель должен проинформировать его о вызове в территориальный центр комплектования по почте.

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