Охранял пыточную в Херсоне и хотел скрыться в рядах Сил обороны: СБУ поймала мужчину

СБУ. Иллюстративное изображение (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины задержала мужчину, которого подозревают в охране российской тюрьмы в Херсоне во время оккупации, а после – попытках скрыться в рядах Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного органа.

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В СБУ рассказали, что во время российской оккупации, мужчина "служил" во вражеской пыточной, которую россияне обустроили на базе захваченной в то время Дарьевской исправительной колонии № 10.

Там он находился на "должности" охранника оккупационного объекта, на который российская армия свозила репрессированных местных жителей, в том числе проукраинских активистов, отметили правоохранители.

По данным спецслужбы, после освобождения правобережной части Херсонской области, подозреваемый некоторое время скрывался, а затем мобилизовался в украинскую армию, где надеялся избежать правосудия.

По данным следствия, подозреваемым оказался житель Николаевской области, идеологический сторонник рашизма. В начале полномасштабного вторжения, рассказали в СБУ, он поддержал оккупантов, за что был назначен охранником российской пыточной.

Фото: СБУ

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по статье о добровольном занятии гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории.

Пока мужчина находится под стражей, если его вина будет доказана – грозит до 15 лет тюрьмы.

Во время оккупации Херсона в городе "работали" около 20 пыточных – туда забирали и подвергали пыткам украинских активистов. Сколько человек содержали в них, окончательно неизвестно, но около 400 — считают без вести пропавшими.

По данным полиции по состоянию на 14 января 2023 года российские оккупанты обустроили две пыточные в одном из сел временно оккупированного Скадовского района.

3 января 2023 года в Херсоне в подвальном помещении здания главного управления полиции Херсонской области специализированная следственно-оперативная группа обнаружила пыточную, которую обустроили российские оккупанты.

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