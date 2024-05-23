Охранял пыточную в Херсоне и хотел скрыться в рядах Сил обороны: СБУ поймала мужчину
Служба безопасности Украины задержала мужчину, которого подозревают в охране российской тюрьмы в Херсоне во время оккупации, а после – попытках скрыться в рядах Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного органа.
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В СБУ рассказали, что во время российской оккупации, мужчина "служил" во вражеской пыточной, которую россияне обустроили на базе захваченной в то время Дарьевской исправительной колонии № 10.
Там он находился на "должности" охранника оккупационного объекта, на который российская армия свозила репрессированных местных жителей, в том числе проукраинских активистов, отметили правоохранители.
По данным спецслужбы, после освобождения правобережной части Херсонской области, подозреваемый некоторое время скрывался, а затем мобилизовался в украинскую армию, где надеялся избежать правосудия.
По данным следствия, подозреваемым оказался житель Николаевской области, идеологический сторонник рашизма. В начале полномасштабного вторжения, рассказали в СБУ, он поддержал оккупантов, за что был назначен охранником российской пыточной.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по статье о добровольном занятии гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории.
Пока мужчина находится под стражей, если его вина будет доказана – грозит до 15 лет тюрьмы.
Во время оккупации Херсона в городе "работали" около 20 пыточных – туда забирали и подвергали пыткам украинских активистов. Сколько человек содержали в них, окончательно неизвестно, но около 400 — считают без вести пропавшими.
По данным полиции по состоянию на 14 января 2023 года российские оккупанты обустроили две пыточные в одном из сел временно оккупированного Скадовского района.
3 января 2023 года в Херсоне в подвальном помещении здания главного управления полиции Херсонской области специализированная следственно-оперативная группа обнаружила пыточную, которую обустроили российские оккупанты.
- 5 января 2023 года в прокуратуре сообщали, что есть доказательства того, что российские командиры знали о фактах изнасилований на территории Украины или даже поощряли их.
- 5 октября того же года ООН опубликовала отчет, в котором говорится, что российские оккупанты применяли сексуализированное насилие в отношении украинских военнопленных и гражданских мужчин и женщин, которых они держали в пыточных.
- 15 марта Независимая международная комиссия Организации Объединенных Наций по расследованию нарушений в Украине опубликовала отчет, в котором описала случаи пыток украинских военнопленных в нескольких местах лишения свободы в России.
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