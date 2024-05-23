Польша усиливает безопасность главного узла поставок помощи ВСУ из-за опасений диверсий

Полиция Польши (Иллюстративное фото: EPA)

Польские власти усиливают охрану вокруг главного транзитного узла для иностранной военной помощи Украине из-за опасений диверсий, поддерживаемых Россией. Об этом в интервью Bloomberg сообщил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк.

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По его словам, польскими властями принимаются меры по усилению безопасности вокруг аэропорта Жешув-Ясенка, расположенного в 100 км от украинской границы.

Министр отметил, что этот объект обрабатывает до 90% западной техники, направляющейся на линию фронта. Аэропорт также стал основным пунктом остановки иностранных чиновников, посещающих Украину.

"Мы столкнулись с иностранным государством, ведущим враждебные и, выражаясь военным языком, динамические действия на территории Польши. Ничего подобного раньше не было", — заявил Семоняк, не уточнив, какие именно меры были приняты.

Министр отметил, что Польша сталкивается с беспрецедентным уровнем иностранного вмешательства.

До начала полномасштабного вторжения Россия в течение многих лет осуществляла диверсии на складах боеприпасов и арсеналах Украины и ее поставщиков в Восточной Европе.

7 мая представитель ГУР Юсов заявил, что российские спецслужбы продолжают работать над "подрывом" демократического мира.

21 мая Туск сообщил о том, что в Польше арестовали девять человек, подозреваемых в диверсиях, совершенных якобы по заказу России.

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