Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 23 мая

Ликвидация последствий российского удара по Харьковской области (Фото: ГСЧС)

1. РФ 15 ракетами ударила по Харькову и Люботину: попала в типографию, есть убитые – фото, видео. Утром 23 мая российские оккупационные войска нанесли авиационные удары по Харькову, в результате чего, предварительно, погиб человек, ранения получили еще шесть человек. Об этом сообщили представители местных властей (подробнее).

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2. Сырский: После первых незначительных успехов РФ полностью увязла в уличных боях за Волчанск. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне после "первых незначительных успехов" в ходе наступательных боев в Харьковской области полностью завязли в уличных боях за Волчанск и понесли "очень высокие" потери в личном составе штурмовых подразделений. Об этом он сообщил, отчитываясь о работе в частях восточного фронта (подробнее).

3. Разведка атаковала Татарстан: дроны долетели до ВПК в Казани и Нижнекамске – источник. В республике Татарстан идет операция Главного управления разведки Министерства обороны по поражению объектов российского оборонно-промышленного комплекса с помощью беспилотников. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в разведке (подробнее).

4. Forbes: Минфин готовит законопроект о повышении военного сбора и НДС. Министерство финансов готовит законопроект о повышении военного сбора и налога на добавленную стоимость, утверждает Forbes со ссылкой на четырех депутатов из финансово-экономического блока Рады и источник в Кабмине (подробнее).

5. Рада проголосовала за нового судью Конституционного суда. Им стал Сергей Резник. Верховная Рада на заседание 23 мая назначила судьей Конституционного суда Сергея Резника. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк (подробнее).

6. Бойцы 110 ОМБр сбили очередной российский штурмовик Су-25 – видео. Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко заявили, что сбили штурмовик Су-25 оккупантов. Военные опубликовали соответствующее видео на странице бригады в Facebook (подробнее).

7. Разрыв растет: в бюджете Украины не хватает $5 млрд на оружие – Марченко. В госбюджете образовался разрыв на сумму $5 млрд, необходимых на закупку оружия из-за того, что в последние полгода помощь Запада была минимальной. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью "Громадському радіо" (подробнее).

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