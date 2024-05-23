Украина предлагала членам НАТО вместе сбивать российские ракеты, пока решения нет – посол

Некоторые государства – члены Альянса обеспокоены тем, что это втянет их в войну, говорит Галибаренко

Patriot (Иллюстративное фото: НАТО)

Украина предлагала партнерам из НАТО совместно противодействовать российским воздушным атакам – перехватывать цели оккупантов в украинском воздушном пространстве, но пока окончательного решения нет. Об этом сообщила Наталья Галибаренко, руководитель Миссии Украины при НАТО в интервью Укринформу.

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Украина озвучивала партнерам предложение создать противовоздушный "коридор безопасности" вдоль западной границы с участием соседей – членов Альянса, идея обсуждалась на определенных этапах, но окончательного решения пока нет, рассказала она.

По словам должностного лица, некоторые государства – члены Альянса беспокоятся, что перехват российских ракет средствами противовоздушной обороны с их территории в воздушном пространстве Украины может расцениваться как вступление страны в войну – и это будет иметь соответствующие последствия для всего НАТО.

Однако украинская сторона приводит свою аргументацию, поскольку речь идет о воздушном пространстве и территории Украины, отметила Галибаренко.

Она рассказала, что Украина даже предлагала партнерам размещать системы Patriot на западной границе, чтобы те могли работать в обе стороны: и защищать украинскую территорию, и, например, польскую.

"Если же Альянс не готов к таким шагам, выход один – предоставить Украине системы ПВО", – подытожила чиновница.

13 мая в правительстве Германии отклонили возможность создания над Украиной бесполетной зоны, которую могли бы ввести союзники из НАТО.

20 мая президент Зеленский заявил, что партнеры могли бы помогать перехватывать ракеты захватчиков над Украиной и позволять Киеву использовать западное оружие против накапливающейся у границы и в глубине России военной техники РФ.

23 мая спикер польского МИД сообщил, что Варшава обсуждает возможность сбивания над западной частью Украины российских ракет.

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