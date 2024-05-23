Украина предлагала членам НАТО вместе сбивать российские ракеты, пока решения нет – посол
Украина предлагала партнерам из НАТО совместно противодействовать российским воздушным атакам – перехватывать цели оккупантов в украинском воздушном пространстве, но пока окончательного решения нет. Об этом сообщила Наталья Галибаренко, руководитель Миссии Украины при НАТО в интервью Укринформу.
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Украина озвучивала партнерам предложение создать противовоздушный "коридор безопасности" вдоль западной границы с участием соседей – членов Альянса, идея обсуждалась на определенных этапах, но окончательного решения пока нет, рассказала она.
По словам должностного лица, некоторые государства – члены Альянса беспокоятся, что перехват российских ракет средствами противовоздушной обороны с их территории в воздушном пространстве Украины может расцениваться как вступление страны в войну – и это будет иметь соответствующие последствия для всего НАТО.
Однако украинская сторона приводит свою аргументацию, поскольку речь идет о воздушном пространстве и территории Украины, отметила Галибаренко.
Она рассказала, что Украина даже предлагала партнерам размещать системы Patriot на западной границе, чтобы те могли работать в обе стороны: и защищать украинскую территорию, и, например, польскую.
"Если же Альянс не готов к таким шагам, выход один – предоставить Украине системы ПВО", – подытожила чиновница.
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- 20 мая президент Зеленский заявил, что партнеры могли бы помогать перехватывать ракеты захватчиков над Украиной и позволять Киеву использовать западное оружие против накапливающейся у границы и в глубине России военной техники РФ.
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