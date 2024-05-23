Замкомандира 3 ОШБр Жорин: В начале большой войны враг был гораздо слабее, чем сегодня

Максим Жорин (Фото: скриншот с видео)

В начале полномасштабного вторжения враг был гораздо слабее, чем сегодня, считает заместитель командира 3 Отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

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Жорин констатировал, что в украинском обществе есть недооценка врага.

"Над этим поработали очень много, и ваши коллеги, чтобы так происходило. Я имею в виду в плане профессии. Мы же сами начали вводить себя в это странное состояние, в мечты, вместо того, чтобы приземлиться к реальности", – заявил заместитель командира 3 ОШБр.

Он отметил, что украинцы многократно недооценили врага.

"В начале войны враг был гораздо слабее, чем он есть сегодня. И пока мы смеялись над этим, пока мы развлекались, мечтали о том, что завтра, послезавтра, две недели – и все закончится. Этот бред пока слушали от некоторых людей, а россияне в это время адаптировались, готовились, они модернизировались", – сказал Жорин.

Он подчеркнул, что сейчас российская армия – это совершенно другая армия, не та, которая начинала полномасштабную войну.

13 декабря 2023 года Зеленский заявил, что в настоящее время поставка России оружия от диктаторских стран происходит ритмичнее, чем поставка военной помощи Украине от демократий мира.

19 декабря в ГУР сообщили, что сейчас Россия производит больше ракет, чем до войны. Однако эти объемы не позволяют оккупантам накапливать оружие.

1 марта британская разведка сообщила, что российский ОПК не может обеспечить все свои потребности в войне против Украины, однако способен предоставить России преимущество до конца этого года.

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