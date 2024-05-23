Заявление Блинкена об ударах Украины по РФ оружием США "создало надежду" – посол при НАТО

Посол при НАТО Галибаренко отметила, что Украина продолжит продвигать идею о принятии решения о разрешении бить оружием союзников по целям в РФ

Наталья Галибаренко (Фото: МИД)

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу самостоятельного определения Вооруженными Силами Украины целей для нанесения ударов "создало надежду", что в Вашингтоне изменили свою позицию по поражению объектов в России американским оружием. Об этом заявила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко в интервью Укринформу.

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Комментируя недавний визит в Киев Энтони Блинкена, где он отмечал, что Украина должна самостоятельно определяться с выбором целей для поражения, Галибаренко сказала, что слова американского госсекретаря могут свидетельствовать об изменении позиции Вашингтона.

По ее мнению, "создавшее надежду" заявление Блинкена для Украины могло бы обозначить возможность государства решать, по каким территориям оно может наносить удары, и какое западное оружие использовать для этого.

Посол при НАТО подчеркнула, что Украина всегда заявляла о праве атаковать объекты России на ее территории.

"Если речь идет о целях атак Украины, – это всегда объекты, касающиеся либо производства оружия, либо его транспортировки, это военные аэродромы или другие подобные цели. Мы имеем право это делать как защищающаяся сторона", – сказала она.

Галибаренко также привела в пример Британию, позволившую бить ВСУ оружием страны по целям России.

Решение, что Украина может применять оружие США за пределами своих границ, как подчеркнула Галибаренко, должно быть, в конце концов, принято.

"Жаль, что мы теряем время на поиск решения, которое не должно бы вызывать сомнений. Но мы и дальше будем его продвигать, на всех уровнях", – добавила она.

3 мая глава МИД Британии Кэмерон заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным его страной.

15 мая 2024 года Блинкен заявил, что Штаты не поощряют удары по территории РФ, но Украина должна сама решать, что делать.

17 мая Пентагон сообщил, что Вашингтон не изменил позиции по запрету применения американского оружия для ударов по России.

21 мая группа конгрессменов США от обеих партий обратилась к главе Пентагона – просит разрешить Украине использовать западное вооружение для ударов по территории РФ.

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