2019 год для Украины: угрозы и надежды

Дональд Трамп исполняет обязанности президента Соединенных Штатов вот уже два года, нодо сих пор неясно, есть ли у него собственная политика в отношении Украины. У его администрации такая политика есть, но сам Трамп, вполне вероятно, об этом не подозревает.

Трамп неоднократно делал комплименты в адрес президента России Владимира Путина, не говорил почти ничего негативного о России и уверенно утверждал, что для улучшения отношений с Россией необходимо отменить введенные притив нее санкции. У Трампа было несколько разговоров с Путиным по телефону, содержание которых не предавалось огласке, и две скандальные частные встречи с Путиным, о ходе которых так ничего и не стало достоверно известно.

Однако на практике политика США в отношении России была достаточно жесткой.

Трамп одобрил поставку летального оружия в Украину перед рождеством 2017 года, но главным образом потому, что президент Барак Обама выступал против такого шага. Причем Трамп разозлился, когда эта новость привлекла внимание, - по-видимому, опасаясь, что это повредит его дружбе с Путиным. И пока можно только гадать, сможет ли спецпрокурор Роберт Мюллер прояснить вопрос, почему Трамп так благосклонно относится к Путину.

В течение последних двух лет Соединенные Штаты вводили все новые санкции против России из-за аннексии Крыма, войны в Донбассе, связей с Сирией и Ираном, вмешательства в выборы, кибервойн, химической войны и Северной Кореи. Но вся эта барабанная дробь, кажется, находится для Трампа ниже радара.

Остается вопрос: как долго администрация США сможет продолжать политику санкций, против которой открыто выступает президент. На практике получается, что Конгресс определяет политику США в отношении России, требуя введения новых санкций, в то время как администрация слегка этот процесс притормаживает, а Трамп его по мере возможностей пытается остановить.

Россия совершенно ясно дала понять, что не заинтересована в прогрессе переговоров в Минске в 2019 году, оставляя вопросы открытыми для ожидаемого ею изменения ситуации. Важно, что успех выборов в Украине представляет собой серьезную угрозу для авторитарной клептократии Путина в России. Если Украине удастся провести по-настоящему демократические выборы, Путин почувствует серьезную угрозу, поскольку будет доказано, что реальная демократия вполне возможна в православной и восточнославянской стране.

Поэтому Украине следует ожидать, что Россия в 2019 году пойдет на очередную эскалацию. Экономические санкции зашли настолько далеко, что их политический эффект, вероятно, уже исчерпан. Шансы пророссийских кандидатов, участвующих в президентских выборах в Украине, выглядят совершенно безнадежными, поэтому Москва прибегнет к другим мерам - коррупции, кибервойне, дезинформации и, как обычно, убийствам и прямому терроризму.

Естественно, вмешательство Кремля направлено на подрыв верховенства права и усиление коррупции в Украине, но это, вероятно, преодолимо. Действительно серьезные угрозы создало бы решение Путина еще более усилить военную агрессию против Украины, на что указывают недавние события в Керченском проливе, потому что у Трампа достаточно полномочий, чтобы блокировать введение новых санкции против России.

Поэтому лучшее, на что Украина может надеяться в 2019 году, - отсутвие дальнейшего ухудшения ее и без того ужасных отношений с Россией.

Материал "The Best Ukraine Can Hope for with Russia in 2019"

опубликован на сайте Atlantic Council

в рамках проекта UkraineAlert