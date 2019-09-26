Безопасное правосудие: почему уволился зам Холодницкого

25 вересня стало відомо, що заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко звільнився за власним бажанням. Це хороша новина, адже Кривенко причетний до “зливання” низки гучних справ НАБУ і САП і ми дуже сподіваємося, що він більше не працюватиме в прокуратурі.

Журналістам “Української правди” він сказав, що причина — стан здоров’я. Кривенко начебто “заморився”.

Однак ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що насправді причина інша. Детективи НАБУ могли зафіксувати, як Кривенко передавав інформацію колишньому голові правління ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” Руслану Журилу, який обвинувачується у корупційній схемі на цьому державному підприємстві на майже 300 млн грн.

Також Журило перебуває на лаві підсудних в іншій резонансній справі, разом із екснардепом Миколою Мартиненком. Йдеться про розкрадання майже 700 млн грн з двох державних підприємств “Схід ГЗК” і НАЕК “Енергоатом”.

Здавалося б, що можна такого таємного розповісти Журилові, якщо обидві справи вже в судах. Натомість НАБУ продовжує розслідування корупційних схем на згаданих держпідприємствах за інші періоди, тобто Журило міг бути зацікавлений в інформації про хід слідства.

Крім того, правоохоронці Швейцарії, Чехії та Австрії розслідують кримінальні справи, в яких також фігурує Мартиненко, а детективи НАБУ допомагають іноземним колегам.

Що саме зацікавило Журила невідомо, але заступник керівника САП мав доступ до інформації про актуальні розслідування НАБУ, які могли стовуватися ексголови держпідприємства та Мартиненка.

Якщо інформація про передачу даних розслідування НАБУ підтвердиться, то це нас не здивує. Адже для Кривенка “допомога” фігурантам справ НАБУ була звичайною справою. Варто згадати, як він зустрічав підозрюваних у корупційних справах, наче метрдотель зустрічає дорогих клієнтів на “ресепшині” фешенебельного готелю. Схоже, що такі зустрічі були регулярними.

Так, 11 жовтня 2018 року права рука Миколи Мартиненка Павло Скаленко із адвокатом Олександром Усовичем з’явилися на порозі САП, де їх і зустрів Кривенко. Хоча його мали затримати раніше в аеропорту прикордонники, коли він за 5 днів до цього повернувся в Україну. Адже від листопада 2017 Скаленко перебував у розшуку як фігурант справи Мартиненка в епізоді щодо НАЕК «Енергоатом» на 6,4 млн євро.

Усович навіть опублікував відео і фото візиту, мовляв, “добровільно, без примусу”. Біля САП Скаленка затримали детективи НАБУ.

Вже в суді Усович озвучив, що ходив у САП “на особистий прийом” до Холодницького. Скаленко нібито не знав про повідомлення йому про підозру і не переховувався, а у САП прийшов з адвокатами “дізнатися, чи є якесь кримінальне провадження”.

Ця версія виглядає малоймовірно. По-перше, адвокат Скаленка Олексій Цибенко ще у квітні 2018 року представляв його інтереси в апеляції. Крім того, він повернувся в Україну не сам: його спеціально супроводжував один із захисників Ігор Керезь, який є бізнеспартнером Мартиненка.

Також до САП пробував навідатися фігурант справи про розкрадання 5 контейнерів цигарок — колишній заступник начальника Нацполіції в Одеській області Костянтин Гейко.

Спершу Гейко чомусь переховувався від слідства, а вже через 5 днів оббивав пороги САП. І знову ж таки, зустрів його там Кривенко.

Зустріч відбулася через адвоката Андрія Смирнова, якого президент Володимир Зеленський нещодавно призначив заступником керівника Офісу Президента. ЗМІ його називають товаришем керівника ОП Андрія Богдана.

Виявляється, заступник Холодницького бачився зі Смирновим не один раз. 24 липня у них була зустріч в готелі Хрещатик.

Смирнов на запитання, про що вони розмовляли, відповів: бесіда стосувалася повернення до України фігуранта “однієї гучної справи”. Ймовірно, йшлося про нардепа-утікача Олександра Онищенка, який є фігурантом “газової справи” на 3 млрд грн.

Звісно, розмови фігурантів справ з прокурорами та детективами не заборонені. Однак, у тому випадку, якщо це йде на користь слідства, а не самих підозрюваних. Враховуючи те, що Кривенко міг “зливати” інформацію одному із фігуратнів справ, то можна припустити, що з іншими він теж міг ділитися корисними для них даними.