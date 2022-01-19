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Британия передала Украине гранатометы NLAW. Чем же они так эффективны

Цей матеріал також доступний українською
Британия передала Украине гранатометы NLAW. Чем же они так эффективны

главный редактор Цензор.НЕТ
19.01.2022, 15:17

Противотанковые гранатометы NLAW – самое современное противотанковое вооружение из запасов британской армии

Великобритания начала поставки в Украину противотанковых гранатометов NLAW – лучших в мире гранатометов для боя в городе, не имеющих аналогов в России.

Как выяснилось, Великобритания поставляет в Украину новейшее вооружение – один из лучших в мире одноразовых противотанковых гранатометов NLAW с калибром гранаты в 150 мм, идеальное оружие для боя в городе и поражения любых типов российских танков.

Чем же так эффективен NLAW? Это совместная разработка Великобритании и Швеции.

Его достоинства – это целый комплекс:

1. NLAW – это Джавелин для коротких дистанций, который поражает цель по технологии "выстрелил и забыл". Оператор смотрит в компьютеризированный прицел  Trijicon TA41 NLAW 2.5x20, обозначает цель, дожидается захвата и жмет на спуск, а расчет упреждения, траекторию полета, поправки на ветер прицел программирует сам. Прицел оптический, лазерного дальномера нет, и система обнаружения облучения гранатометчика не обнаружит.

2. Малое время реакции. Согласно данным на сайте разработчика Saab с момента включения до момента захвата цели и пуска достаточно максимум до 5 секунд.

3. Гранатомет для стрельбы именно из закрытых помещений, из-за укрытий, с верхних этажей зданий или подвала. Это важное отличие от обычных советских и российских гранатометов. Реактивная струя не причинит вреда оператору, который сможет выбирать надежные укрытия в закрытых помещениях, стрелять даже если пол или потолок расположены близко, что имеет важное значение для боев в городе. Гранатомет одноразовый – это позволяет оптимизировать вес – 12,5 кг, с ним можно быстро передвигаться.

4.  Максимальная дальность прицельной стрельбы – для старых модификаций 600 метров, для новых – 800 метров. Точность – почти 100%. Минимальная дальность пуска – 20 метров.

5. У гранатомета два режима стрельбы. Для поражения танков включается режим атаки сверху – ракета пролетит в метре над точкой прицеливания, заряд сдетонирует, чтобы поразить танк сверху. Как утверждает производитель, боевая часть пробьет 500 мм брони. А для поражения легкобронированных целей или стен здания, включается режим прямой атаки. И тогда боевая часть сдетонирует мгновенно при контакте.

6. NLAW имеет срок годности 20 лет, никаких регламентных работ не требуется, прицел закреплен жестко. Подготовка простая, оружие несложное. 

7. NLAW – это не расходное средство типа РПГ-26 – это дорогое оружие для ближнего боя. Это средство качественного усиления для профессионально подготовленной легкой пехоты, которая ведет бой в городе. Британское Минобороны предоставило Украине свое самое лучшее оружие для контактных городских боев. Доверять  такую уникальную и дорогостоящую систему  можно только операторам с отличным тактическим мышлением в составе хорошо подготовленных подразделений, чтобы точно понимать, куда и когда стоит стрелять такой ракетой.

8. Премьер Джонсон не пошел по пути Чемберлена в 1938-м. Нового Мюнхена не произойдет – Запад будет в случае вторжения России осуществлять новые экстренные и массированные поставки современного вооружения. Огромная благодарность британскому правительству, гражданскому обществу. И еще раз спасибо тем, благодаря кому весь мир верит, что Украина будет отчаянно сражаться за свободу: украинским воинам, тем, кто сейчас на фронте, тем, кто уже воевал, тем, кто погиб за нас и за независимость Украины.

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война танк гранатомет NLAW
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