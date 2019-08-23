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23.08.2019, 15:15

Дело Труханова: Фантастические доказательства и где их искать

Дело Труханова: Фантастические доказательства и где их искать
адвокат, член правления Центра Противодействия Коррупции

Как судьи "лепили" оправдательный приговор мэру Одессы Геннадию Труханову в деле “Краяна” (укр.)

Виправдальний вирок для мера Одеси Геннадія Труханова із купівлею занедбаних будівель заводу "Краян" наочно показав, як ресурси впливають на розслідування та судові слухання. Ба більше, навіть виправдальні вироки.  

Колегія суддів Малиновського суду Одеси у складі Сергія Черевка, Віктора Короя та Дмитра Передерка від жовтня 2018 року розглядала обвинувачення щодо Труханова та спільників у схемі, де одеситів збиралися надурити на 185 млн грн

Тільки-но на горизонті з’явився Вищий антикорупційний суд, справу почали розглядати стаханівськими темпами, відкладаючи всі інші засідання. Адже простіше виправдання отримати у своєму рідному місті. Однак, як кажуть в народі, хто спішить, той людей смішить. 

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Прочитавши текст вироку, ми зрозуміли, що судді Труханова оцінили докази та показання свідка, якого навіть не допитували в суді. Їх банально не озвучували в залі судових засідань. Виникає логічне запитання, звідки взялися ці ефемерні докази, які дозволили Труханову вийти сухим із води? 

Почнемо із довідки Національного антикорупційного бюро, яку судді визнали недопустимим доказом начебто через те, що вона формувалася поза межами внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Іронія в тому, що суд теж її оцінив поза межами процесу судового розгляду, вийшовши за всі можливі рамки закону. 

Цю довідку детективи НАБУ готували на основі публічної інформації з державних реєстрів нерухомості та юридичних осіб для внутрішнього користування. Однак її ні прокурори САП, ні адвокати суду не надавали під час розгляду справи по суті. 

Вирок по справі Краяну

Більше того, у вироку суд описав показання свідка, якого навіть не допитали  під час засідань, бо він просто не прийшов. Так, дійсно, такий свідок існує, його викликали прокурори як директора ПП “Аналітик”, що проводило оцінку приміщень «Краяну». Дивно, що судді забули, що можуть враховувати лише ті слова свідків, які чули на власні вуха. 

Вирок по справі Краяну

Відвідавши більшість судових засідань у справі, ми чули всі ці аргументи від адвокатів. Отже судді замість об’єктивної оцінки доказів, просто "списали" у захисників Труханова. Однак, поспішаючи, не звірили докази із тими, які представили прокурори САП. 

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Теги: завод Краян, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, вирок, геннадій труханов, центр противодействия коррупции, національне антикорупційне бюро
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