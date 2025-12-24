Собрались с давними друзьями на "вечеринку выживших". Так мы в Харькове называем редкие душевные встречи за чашкой виски. Разговор, естественно, зашел обо всяких итогах года и прочих новогодних пожеланиях. Ну, тут понятно, первенство за "пукинсдох" сохраняется.

Долго и пылко обсуждали как именно это должно произойти. Выбирали между неэстетичным "выстрел в голову из дробовика в прямом эфире" и средневековым "привязывание к позорному столбу в центре нашего города". Были и другие приятные украинскому уху варианты.

А потом, кто-то умный (скорее – непьющий) из нашей компании спросил: "А если серьезно?".

Опускаю полтора часа баталий и перехожу к сути спора.

Должны ли пукин и его приспешники немедленно "обнулиться" или они обязаны нести наказание за свои преступления? То есть – дробовик или Гаага? – вот в чем вопрос.

И знаете, я вспомнила, как в 2014 году мне возле дома разбили лобовое стекло камнем. Из-за того, что в салоне машины был украинский флаг. Маленький такой сине-желтый флажок, прикрепленный к "торпеде". Настолько крохотный, что вместо флагштока у него была – зубочистка.

Мне вышибли стекло огромной каменюкой. Я почему помню, потому что, "насмотревшись детективов", как потом сказал следователь, я этот камень подобрала, сложила в пакет и поехала в райотдел милиции.

И только ленивый сотрудник райотдела надо мной тогда не поржал:

– И что? Ты думаешь мы сейчас все кинемся снимать отпечатки с этого камня? Ха-ха-ха...

– Может нам еще пойти камеры наблюдения проверить? Ха-ха-ха...

– А ты частного сыщика найми, ха-ха-ха, Эркюля Пуаро, ха-ха-ха.

Я хорошо помню, что уходила оттуда со словами "Безнаказанное зло возвращается!". Это я так умничала от безысходности, обиды и разочарования.

Но теперь всякий раз, когда слышу о дядьках, которые сдают врагу позиции наших военных, думаю – это они. Те самые ублюдки, которые десять лет назад разбили мне лобовое стекло из-за украинского флажка в салоне.

Не могу отделаться от мысли, что если бы тех "титушек" с битами, тогда, в 2014-м, ловили и сажали, то история могла бы пойти совсем по другому сценарию.

В общем, подвожу итог нашей вечеринки. Писать на бумажечке, которую бросают в новогоднюю ночь в бокал с Просекко следует не "пукинсдох", а "пукинвгааге".

