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15.02.2020, 19:30

Истории спецслужб. Провокатор: реальный портрет Николая Патрушева

Истории спецслужб. Провокатор: реальный портрет Николая Патрушева
Руководитель общественно-политической редакции LIGA.net

Редактор LIGA.net любит изучать историю спецслужб и самых громких спецопераций по всему миру. Вот одна из них

Николай Патрушев более 30 лет проработал в структурах КГБ / ФСБ. Самый доверенный человек Владимира Путина. Первую половину жизни занимался организацией рыбалки, охоты и прочих развлечений для руководства ленинградского КГБ (там же пережил две психологических травмы - сэра Гордиевского и генерала Калугина). Был сослан в Карелию. И много лет доказывал, что не предатель. Пока к власти не пришел Владимир Путин, которому понадобились исполнители, готовые на все ради карьеры. Рассказываю историю провокатора Николая Патрушева.

"НАДО УСТРОИТЬ ПРОВОКАЦИЮ". В 1979 году из Москвы в Ленинград переводят генерала Калугина, которого назначают первым замначальника управления КГБ по Ленинграду и области. "Патрушев был моим помощником, - вспоминает Калугин. - Вместе на охоту ездили". Но по сути Калугин не договаривает. Не вместе на охоту они ездили, а Патрушев носил за генералом Калугиным портфель. Знакомый образ, правда?

Воспоминания сокурсника Путина, экс-разведчика КГБ Юрия Швеца: "Он (Патрушев), как и Путин, работал в ленинградском управлении КГБ, был специалистом по организации охоты и рыбалки для руководства. Такой "егерь" был практически в каждом управлении  КГБ, вывозил начальство на природу, накрывал поляну".

Но, разумеется, не только досугом начальства занимался, но и выделиться хотел - подсказывал, как провоцировать и кончать партийных врагов. "Был случай, - вспоминает Калугин. - Когда один диссидент в Кировске мешал партийным властям. Они говорили: чего вы держите этого клеветника, чего не посадите".

Как рассказывает Калугин, как оказалось, тот, кого называли клеветником, честно говорил о проблеме очередей, дефиците продуктов, бюрократизме, неспособности власти справиться с проблемами. "С ним надо разобраться", - заявил Патрушев со слов Калугина. "Патрушев решил устроить провокацию, чтобы его посадить. Я его остановил - не надо сажать человека в тюрьму без оснований. Но он был не очень доволен, что его инициатива не получила поддержки", - вспоминает генерал.

Где-то там бегал и Путин, но имел "слишком маленькую должность", чтобы подчиняться непосредственно генералу. "Он был на пять рангов ниже - и никогда мне лично не докладывал. Он был просто одним из 3000 сотрудников, ходивших по нашим коридорам: серый, ничем не примечательный", - рассказывает Калугин.

Но не отвлекаемся. О Путине мы как-то в другой раз поговорим. Возвращаемся к Патрушеву. Патрушев, говорит генерал, все спрашивал и спрашивал его: "Почему мало сажаем?". Очень хотел показать, какой он изобретательный. Первое повышение получил от Калугина, которого потом Патрушев дружно с Путиным назовет предателем.

И вот этот пример, этот образ провокатора, который готов был уничтожать невиновных людей, лишь бы получить признание, новое место, новый кабинет, другую жизнь - понадобится нам дальше. Запомните эту характеристику Патрушева. Вы с ним практически познакомились.

ССЫЛКА ПРОВОКАТОРА. Патрушев, вместе с Путиным и Ивановым, получили психологическую травму из-за сэра Гордиевского (читайте историю Гордиевского здесь). Когда Гордиевский бежал через Ленинград - Патрушев как раз работал там. Патрушев стал свидетелем огромного провала собственной работы и работы КГБ в целом. И Путин тоже.

В 1985 все управление расшвыряли по стране за профнепригодность. Иванова, как я уже рассказывал, сослали в Африку. Путина отправили организовывать досуг начальства, поставив заведующим клуба официального представительства КГБ в Дрездене. А в 1990 году сослали и Патрушева - аж в Карелию, где он провел четыре года из-за Калугина, который начал публично осуждать советскую репрессивную систему, пошел в политику, а потом переехал в США. "Из-за того, что он был моим выдвиженцем, его спихнули в Карелию работать", - подтверждает Калугин.

И Карелия навсегда стала частью жизни Патрушева. Там он организовывал "бизнес", там строил "связи". Проиграл выборы в Совет Федерации. После развала СССР Патрушева "реабилитировали" старые друзья, позволили в Карелии занимать должности. А потом забрали в Москву.

СТАНОВЛЕНИЕ ПРОВОКАТОРА. В 1998 с приходом Путина в кресло директора ФСБ вся его банда юности входит во власть и переезжает в российскую столицу - Иванов, Патрушев, Бортников и прочие. Но случай с Патрушевым - особенный.

В своей книге убитый по заказу Патрушева в Великобритании майор Литвиненко описывает, как Патрушев в Карелии был обвинен в незаконных сделках по продаже карельской березы. Было начато уголовное расследование.

Еще один "питерский" друг Сергей Степашин, первый глава ФСБ, срочно перевел Патрушева в Москву. И назначил на сверхсекретный пост главы службы собственной безопасности ФСБ (следить за своими). Грязное белье высокопоставленных служащих попало в грязные руки Патрушева.

В 1999 по протекции Путина Патрушев становится главой ФСБ. И в тот же год реализуется условная операция "страна КГБ".  "Страну КГБ" не мог строить Путин лично. Он должен был заниматься аппаратом - чиновниками, оппозицией, телевидением. Рушить все демократические институты, которые могли ему помешать в захвате России. Путин должен быть президентом, лидером. А грязью должен был заниматься кто-то другой.

В 1999 году - в год прихода Патрушева в кресло диретора ФСБ - российские спецслужбы позволяют (не мешают / организовывают) взрывать жилые дома по всей стране. Правда о роли ФСБ вскрылась из-за прокола в Рязани, где только благодаря чистой случайности и бдительности жителей удалось предовтратить гибель сотен людей и обезвредить мешки с гексогеном (почитайте об этом). Кратко: несколько людей закинули в подвал жилого дома мешки с настоящей взрывчаткой. С настоящими взрывателями. Дом должен был взлететь на воздух ровно в 05:30 утра, когда все жители дома в квартирах.

Сразу после обезвреживания прозвучали многочисленные сообщения о предотвращении теракта - на всех уровнях и в СМИ, от чиновников. Экспертизы подтвердили - все настоящее. И внезапно Патрушев объявляет, что... "это были учения в целях тренировки бдительности".

Почему он это сказал? Потому что местное управление ФСБ, которое не было замешано в подрыве дома, качественно провело работу - перехватило звонок из Москвы в Рязань ("выезжайте по одному - везде перехваты"). Подозрительный телефон сразу поставили "на контроль". У оперативников не было сомнений, что они обнаружили террористов. Пока они не определили, что московский телефон, по которому звонили террористы - это был номер одного из служебных помещений московского управления ФСБ. К этому моменту управление накрыло конспиративные квартиры, задержало подрывников.

Несмотря на экспертизы, которые подтвердили, что взрывчатка была настоящая, взрыватели были настоящие, вот, что говорит Патрушев в интервью сразу после инцидента: "Это не было взрывом, не было и предотвращения взрыва. Это были учения. Там был сахар, взрывчатого вещества там не было. Такие учения проводятся не только в Рязани".

Все дело, все материалы дела, доказательства, абсолютно все, что было по этому теракту ФСБ, было наглухо запечатано под грифом "совершенно секретно". Приехали опера из Москвы и конфисковали все, что было у местных фсбшников (включая подозреваемых). А далее всех честных сотрудников начали просто запаковывать - кого раньше, кого позже.

***

В целом за один год - свыше тысячи трупов гражданских в крупнейших городах России. Взрывы в метро. Теракты. Захват заложников. Спецслужбы безпрепятственно пропускают в города грузовики со взрывчаткой. Начинается эпоха страха. И никакой ответственности - ни Патрушева, ни Путина.

Вместо этого на встрече с коллегией ФСБ в декабре 1999 года - уже после сотен трупов и десятков терактов - Путин заявляет своим коллегам-кгбистам: "Группа сотрудников ФСБ, направленная вами на работу под прикрытием правительства, на первом этапе со своими задачами справляется". Звучат апплодисменты. Путин улыбается. В 2003 году Патрушев получает из его рук Героя России.

"В УКРАИНЕ В ТАЙНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ США ПРОВОДЯТ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НАД ЛЮДЬМИ". В настоящее время именно группа силовиков и тандем Бортников-Патрушев представляет из себя самую сильную и влиятельную из "башен Кремля". Группа отвечает за все деньги, которые только есть в стране; за все теневые схемы, которые только есть внутри России; контролирует все основные предприятия / олиграхов / бизнесменов в России и целые отрасли.

Отдельно о роли Патрушева. Он один из главных переговорщиков Путина в отношениях с США. Идеолог становления РПЦ как шпионской сети по всему миру (подкуп других церквей, расколы, вербовка иерархов). Патрушев - соорганизатор оккупации Крыма, Донецка и Луганска. И этот список можно долго продолжать. Сегодня Патрушев - самый доверенный человек Путина. И клейма ставить на нем негде.

Кроме того, именно Патрушев занимается организацией переворотов в разных странах. Например, как я уже рассказывал в истории о Черногории (читайте историю здесь), именно Патрушев летал в Сербию доставать русских агентов, которые подозревались Черногорией в организации попытки переворота в стране. Тогда Патрушев вывез агентов на своем самолете.

В целом столько скандалов, сколько за плечами у Патрушева, нет ни у кого в окружении Путина. Потому что это его грязные руки. Его темная сила. Все зло, которое связано с Путиным, неразрывно связано с Патрушевым, потому что делалось его руками.

И это, судя по всему, не могло не сказаться на его ментальном здоровье. Вот одно из его последних интервью: "В настоящее время США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру, в том числе в СНГ, на Украине... Наибольшую тревогу вызывают факты проведения в них экспериментов над людьми".

Поразительно, но 68-летний старик даже на пенсии не понял, что сам всю жизнь был подопытным. И сам по себе является результатом экспериментов - над человеческим достоинством, мужской честью и самой человечностью - всем тем, чего Патрушев начисто лишился.

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Теги: владимир путин, фсб, терроризм, теракты, николай патрушев, истории спецслужб, Рязань
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