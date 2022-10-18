История от Путина: почему расплата неотвратима

Президент России Владимир Путин летом 2021 года опубликовал на двух языках статью "Об историческом единстве россиян и украинцев", в которой пытался доказать, что государственность Украине "подарила советская власть" и вообще Ленин был очень неправ, "подарив" советской Украине часть земель "исторической России".

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Конечно, историки уже давно расставили все точки над "i" в том опусе, но говорить об "Истории от Путина" приходится снова и снова, потому что президент России постоянно использует исторические стереотипы в собственных интересах.

Так, например, в том, что Путин постоянно называет украинский народ "братским", при этом посылая российскую армию на "братоубийственную войну", нет ничего удивительного, ведь тезис о "триедином славянском народе" обслуживает идеологические потребности российской (да и советской) власти еще с XIX века. И хотя в этой конструкции украинцам и беларусам не суждено было стать равными россиянам, однако эксплуатация этого "братства" остается одним из краеугольных камней российской политики.

"История от Путина", или Способ оправдания военных преступлений

Также эксплуатирует Путин и "борьбу с нацистами". Широкомасштабную войну против Украины он назвал "спецоперацией по денацификации" и до сих пор говорит о "нацистах у власти в Киеве".

И это при том, что кто-кто, а Путин, выступавший в январе 2020 года в мемориале Холокоста Яд-Вашем с антипольской речью, должен знать, что еврей не может руководить нацистами.

На самом деле кремлевский диктатор повторяет ошибку подобных ему: он пытается подмять Историю под себя, скорректировать в выгодном для себя свете. Российская же государственная и военная машины заточены на бездумное исполнение этих фантазий, а пропаганда – на их идеологическое сопровождение.

Приведу один пример: история "распятого мальчика в Славянске" (возможно, самый известный фейк гибридной войны России против Украины и мира) является лишь повтором, актуализацией старой пропагандистской кампании "Убий немца", хедлайнером которой стал в 1942 году Константин Симонов.

Эти проявления пропаганды подчинены стремлению дегуманизировать противника, заставить своих солдат убивать тех, кого власть назначила врагами, без лишних раздумий. В этом же контексте следует рассматривать попытку фейкового трибунала над "азовцами", от которого Россия еще не отказалась.

Как доказывает история человечества, в процессе создания событий, которые будут претендовать на звание исторических, кажется важным действовать адекватно ситуации в стране и мире.

Отмечу, что Путин, повторявший "Не позволим повторить Сребреницу на Донбассе", передергивал только до февраля 2022 года, ведь после этого были Буча, Мариуполь, Изюм.

Географическое расстояние между локациями наиболее известных военных преступлений РФ позволяет утверждать, что они не являлись случайным элементом проявления ненависти конкретных лиц, а являются частью государственной идеологии РФ.

"Кто вам позволил так хорошо жить", – спрашивали российские оккупанты у жителей, оккупированных ими населенных пунктов Украины. И убивали – убивали с чувством собственной безнаказанности гражданских в Буче и военнопленных в Еленовке.

Отомстит ли История Путину

Путин последовательно распространяет реализуемое им в России средневековое право сильного на оккупированных украинских территориях, как будто и не было веков эволюции человечества, гуманистических идей и взглядов.

Как будто не было ужасов Первой и Второй мировых войн, выписанных кровью Женевских конвенций и Декларации прав человека.

Украина дорого платит за плохое знание политическими элитами истории взаимоотношений между россиянами и украинцами, за пренебрежение угрозой великорусского шовинизма, на собственном горьком опыте, убеждаясь, что бывшая метрополия свои, плохо скрытые, фантомные боли способна трансформировать в военные преступления.

Заплатит и Путин – за извращение истории, за ее утилитарное использование для удовлетворения своих личных амбиций.

Вот уже и Рамзан Кадыров – военно-политическая карьера которого началась в боях против российских войск на Северном Кавказе и доросла до пехотинца Путина, которому разрешается критиковать российский генералитет – отреагировал на "ограниченную" мобилизацию в России заявлением об отказе проводить ее в Чечне.

Этим Кадыров не только подтвердил предположение о значительных потерях среди своих воинов, но и продемонстрировал, что отношения элит в России XXI имеют все признаки феодальных, вплоть до намека на непослушание сюзерену.

Что касается самой мобилизации, то даже первая реакция граждан России на нее позволяет предположить, что она станет проблемой прежде всего для российской власти. И показательные, замеченные единицами, визиты Путина в первой декаде сентября в Калининград (западный анклав РФ) и Владивосток (Дальний Восток) могут не спасти ситуацию.

Кстати, если юридическую оценку псевдореферендумам на оккупированных территориях Украины должны давать юристы, то политически это напоминает сублимацию.

Путин, армия которого оказалась неспособна захватить Киев за три дня, нашел собственные "Эльзас и Лотарингию", вот только повторения ни капитуляции противника, ни провозглашения Немецкой империи в Версальском дворце не было.

Следовательно, Россия Путина продвигается к своей неизбежной дезинтеграции, собственными действиями доказывая ее целесообразность миру.

Специально для Радио Свобода

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