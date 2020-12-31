Итоги сложного 2020 года: колонка главы Офиса президента

Ситуація з коронавірусом та економікою

Навіть найпотужніші країни виявились неготовими. Але що би там не фантазували критики, ще взимку керівництво України мало прогнозні моделі розвитку епідемії та бачило всю небезпеку. А сьогодні можемо констатувати: загальні рішення щодо карантину були правильними. Робота влади ніколи не зупинялась і продовжується.

Епідемія проявила і зворотний бік децентралізації, коли рівень політичної відповідальності та менеджменту на місцях не завжди відповідав рівню переданих повноважень та фінансів.

Розрахунки вчених доводять: вдалось уникнути масштабної трагедії – без жорсткого карантину навесні та адаптивного влітку кількість смертей від COVID-19 в Україні до кінця року могла скласти 125 000-145 000. Сьогодні маємо меншу відносну смертність (від кількості заражень) у порівнянні із Великобританією, Францією чи Італією.

Незважаючи на світову кризу, падіння української економіки 2020 року складе близько 5%. Це точно кращий результат, ніж прогнозували нам вчені та показують багато інших країн. Наприклад, за прогнозами Єврокомісії, 2020 року економіка єврозони скоротиться на 7,8% (попри величезні економічні стимули).

Попри світову кризу Україна зберігає макроекономічну стабільність і вчасно виплачує борги.

Як би не критикували президентські програми "Велике будівництво", дешевого кредитування та інші заходи підтримки економіки, саме вони допомогли пом’якшити економічне падіння.

Нові сучасні виробництва та робочі місця, якісні дороги та мости, аеропорти та порти, залізниця і річковий транспорт, стадіони та школи, садочки та лікарні, культурна і туристична інфраструктура, доступні державні послуги вкрай потрібні українцям аби мати іншу якість життя.

За цей рік було прийнято багато кадрових рішень – намагаємось підібрати на відповідальні посади справжніх спеціалістів. Міністерство у справах ветеранів очолила друга в історії України військова жінка-генерал та контррозвідниця СБУ Юлія Лапутіна. Дуже радію цьому призначенню.

Нещодавно президент схвалив важливий закон про підтримку культури, туризму та креативних індустрій. І це не лише допомога у часи карантину – Україна має стати справжнім креативним та туристичним центром.

Президент докладає зусиль для підтримки олімпійського руху та розвитку масового спорту. Здорова нація починається зі здорового способу життя. Саме тому будуються спортивні комплекси, для цього започаткували проект зі створення в кожній області об’єкта, присвяченого видатним спортсменам з конкретного регіону.

Конституційна криза

Криза, спровокована антиконституційним рішенням Конституційного суду, незважаючи на зусилля внутрішніх та зовнішніх ворожих сил, не змогла зруйнувати нашу антикорупційну систему та посварити Україну із західними партнерами. А затримка у співпраці із міжнародними донорами не призвела до фінансової катастрофи, як пророкували любителі шукати "зраду".

Факти упевнено спростовують пропаганду деяких політиків. Вони намагаються посіяти в Україні вірус паніки, який буває більш небезпечними, ніж найтяжча вірусна хвороба. А нам потрібно бути як ніколи зібраними та згуртованими.

Переговори по Донбасу

Цього року Україна була надзвичайно активною на шляху до миру. Після кількарічної перерви ми відновили переговори у нормандському форматі і перезавантажили роботу Мінської Тристоронньої контактної групи.

Україна змогла повністю переконати міжнародних партнерів у прагненні до миру на нашій землі, що ми робимо для цього усе можливе, і що точно не українська сторона гальмує процес.

Саме завдяки зусиллям президента Володимира Зеленського вдалося визволити десятки наших громадян із жахливого полону. Зеленський регулярно їздив на Донбас, зокрема на лінію розмежування, щоб поспілкуватись із нашими захисниками, побачити ситуацію на власні очі та контролювати виконання запланованого.

Наполеглива робота команди дала змогу досягти найдовшої дії режиму припинення вогню. Вдалося врятувати десятки життів — як у Збройних Силах, так і мирних мешканців по обидва боки лінії фронту.

Ми повернули у світовий порядок денний питання звільнення українського Криму.

Міжнародна співпраця

Пандемія розділила людей та держави. Але команда президента активно працювала на міжнародній арені. Економізація зовнішньої політики дає результати. Незважаючи на серйозну світову кризу та закриття кордонів, скорочення нашого експорту є незначним.

Попри величезні зусилля супротивників, ми суттєво розширили співробітництво із ключовими партнерами.

Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями. У вересні ми успішно провели спільні безпрецедентні широкомасштабні військові навчання.

Партнерство із США вийшло на новий рівень. Влітку Сполучені Штати затвердили військову допомогу Україні на суму $250 млн. Йдеться про надання нашій країні засобів контрбатарейної боротьби, транспорту, медичного обладнання та підготовку українських воїнів. В Україну надійшла партія протитанкових комплексів Джавелін.

Саміт Україна-ЄС показав: наша країна впевнено крокує до повноправного членства у Євросоюзі. Триває копітка робота над оновленням Угоди про асоціацію та для підписання "промислового безвізу", що дасть більше можливостей для експорту українським виробникам.

Амбітна Угода про вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією, упевнений, надасть величезний поштовх співробітництву в усіх сферах – від торгівлі та інвестицій до політичної взаємодії. Комфортні умови для України кредитних гарантій на 2,5 млрд фунтів стерлінгів дозволять реалізувати інвестпроекти у дуже різних секторах.

Переоснащення ВМС України сучасними ракетними катерами зміцнить нашу обороноздатність. Ми зможемо модернізувати потужності українських суднобудівників та завантажити їх виробництвом частини кораблів. Плануємо будівництво двох військово-морських баз.

Візит Володимира Зеленського до Туреччини також вважаю історичним. Суттєво збільшуємо співпрацю у сфері безпеки та ВПК. Будемо спільно виробляти корвети, морські катери, двигуни та військові дрони, розвивати системи ППО. Відкриваються серйозні перспективи в енергетиці, в інфраструктурі, у фінансовому секторі та промисловості. Готуємо угоду про вільну торгівлю.

Зміцнення армії та ВПК

У 2020 році оборонний бюджет став найбільшим в історії України. І попри кризу наступного буде навіть більшим.

За участі найкращих світових експертів було розроблено сучасну редакцію Стратегії національної безпеки України. На її основі готуються 15 нових стратегій в усіх сферах. Ухвалено важливий закон про розвідку, підготовлено реформу СБУ, готується законопроект про територіальну оборону.

Зроблено значні кроки щоб витягти Концерн Укроборонпром з глибокої кризи. Стартував новий етап перетворень у військово-промисловому комплексі. Україна розпочала виготовлення більше десятка новітніх зразків озброєння.

В цьому році прийнято на озброєння ракетний комплекс Нептун, який вже в наступному році буде поставлено до військ. Вперше в історії України оборонним відомством підписано договір з промисловцями на постачання трьох сучасних вітчизняних військово-транспортних літаків Ан -178-100 Р для Повітряних сил Збройних сил України. Створення посади віце-прем’єра та міністерства стратегічних галузей дозволить комплексно розвивати оборонну промисловість та інші важливі високотехнологічні сектори. А це — десятки тисяч робочих місць.

2021-й

Наступного року на нас чекає дуже багато цікавої і важливої роботи. Володимир Зеленський надав чітку стратегічну візію – прискорення розвитку України. І наше завдання перетворити це у реальне поліпшення життя усіх українців.

Для нашої команди критично важливо продовжити розбудову країни – транспортної, енергетичної та соціальної інфраструктури. І, звичайно, – медичної системи.

Наступного року приділимо серйозну увагу освітнім та культурним об'єктам. Продовжимо будувати якісні дороги, які мають привести людей до відремонтованих театрів, музеїв, замків та інших туристичних магнітів.

Щоб прискорити реалізацію довгострокових планів, потрібно подолати спротив старої системи. І ми подолаємо.

Незважаючи на те, що проти наших дій цього року об’єднались вітчизняні корупціонери, олігархічні клани та закордонні спецслужби, їм не вдасться ані зруйнувати систему антикорупційних органів, ані розсварити Україну із західними партнерами, ані зупинити оновлення країни. Вони щодня роздають нездійсненні обіцянки, а ми тихо працюємо. Вони переконували українців, що місцеві вибори стануть провалом для чинної влади, але маємо найбільшу кількість мандатів.

Україна – це країна, яка ніколи не зупиняється. Я переконаний, що це був рік перед великим стрибком у 2021-му. Наша мотивація проста: створити країну, за яку подякують майбутні покоління.

Рік був складним. Але давайте зустрінемо наступний в хорошому настрої. За новорічним столом із найближчими людьми. Будуючи плани, розхвалюючи мамині святкові страви, радісно очікуючи першу хвилину Нового року та дивлячись привітання нашого президента.

Я переконаний: він знову знайде правильні слова, які змотивують нас до правильних дій. Він знає, що робить. Бо будує успішну та сильну Україну.

Давайте допомагати йому спільними зусиллями. Йдемо разом у новий рік – оновленими та сильнішими!

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