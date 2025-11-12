Утверждаю, что нас спасут только радикальные действия. Нерешительные меры лишь дадут накопиться энергии взрыва. Враги используют наши колебания

В Украине продолжается обсуждение последствий, возможно, крупнейшего за всю ее историю коррупционного скандала – скандала, разразившегося в разгар затяжной и жестокой войны. С учетом общественной значимости темы мы публикуем мнение Валерия Пекаря без сокращений – как исключение из наших редакционных правил.

Попробуем взглянуть на крупнейший коррупционный скандал чуть шире, не исключая роли "адвоката дьявола". Ведь этот ящик Пандоры только начал открываться, и из него вскоре полезут еще более удивительные чудовища.

Правы те, кто говорит, что ничего не доказано, и у нас классическая ситуация сливa оперативной информации ради эмоционального взрыва широких слоев граждан, цель которого – сформировать общественное мнение еще до судебной оценки доказательств и подорвать презумпцию невиновности.

Правы и те, кто оправдывает правоохранителей – НАБУ и САП: привыкшие к сильному политическому противодействию расследованиям (а в случае личных друзей президента противодействие будет бешеным), они пытаются публичностью предотвратить попытки замять дело и сорвать расследование, как это уже не раз бывало.

В то же время правы и те, кто говорит, что такие дела уже были, они тянутся годами в судах и потом разваливаются за недостатком доказательной базы (а часто и состава преступления). Ведь все помнят известные дела реформаторов, которых преследовали без всяких оснований, портя людям жизнь на десятилетия и отвращая от государственной службы тысячи достойных людей.

В то же время правы и те, кто говорит, что НАБУ и САП должны отработать кредит народного доверия, выданный летом, когда за сохранение их независимости вышли десятки тысяч людей, преимущественно молодежь, по всей стране.

Возможность противодействовать масштабной коррупции – прямое следствие "картонного Майдана", иначе мы никогда бы не узнали о том, как обкрадывают страну во время войны на выживание.

Правы и те, кто говорит, что дозированная выдача информации и заблаговременное предупреждение фигурантов дела, чтобы они успели уехать, не делает чести правоохранителям.

Правы и те, кто говорит, что коррупция разворачивалась у нас на глазах много лет. Лично я вовсе не был шокирован увиденным: обсуждение в медиа коррупционных схем в энергетике длилось месяцами, а воры все равно были уверены в своей безнаказанности (в наличии политической "крыши").

О какой дозированной информации можно говорить, когда весь "схематоз" еще полгода назад был расписан публично? Вспомните хотя бы позорную историю с болгарскими ядерными реакторами, которая балансирует где-то на грани суперкоррупции и государственной измены. Все это было у нас на глазах.

И это только цветочки, потому что сейчас полезут данные о коррупции (а под ней – государственная измена) в вооруженных закупках. И на скамье подсудимых окажется половина правительства, включая ваших любимчиков. Что это, если не спецоперация Москвы? Или все-таки борьба с коррупцией? Или и то и другое в одном флаконе?

Правы и те, кто говорит, что за коррупцией во время войны всегда скрывается государственная измена (как в данном случае, ниточки тянутся в сторону Москвы). Россиянам не нужно вербовать и покупать украинских высокопоставленных чиновников – вместо этого они используют рефлексивное управление, чтобы коррупционеры сами попали в приготовленную ловушку. Одно преступление тянет за собой другое, большее.

Правы и те, кто говорит, что российская агентура годами открыто работает в правительстве, парламенте и Офисе президента. Люди, напрямую зависимые от Москвы, принимают ключевые решения. Об их российских связях много написано публично, а они по-прежнему там.

Теперь перейдем к еще более широкому контексту.

Правы и те, кто говорит, что политический кризис чрезвычайно ослабит Украину. У нас огромный скандал с коррупцией и государственной изменой в ближайшем окружении президента Украины. И момент для этого очень неблагоприятный: на фронте критическая ситуация, Россия готовится к последней попытке прорвать фронт, а если не получится – может прибегнуть весной к массовой мобилизации; общество истощено и эмоционально выгорело, начинается темная и холодная зима; бюджет не утвержден, а денег негде взять, Украина рискует впервые за время большой войны оказаться с незакрытой дырой в бюджете.

Как раз начинается миссия МВФ, разворачивается обсуждение судьбы замороженных российских активов, то есть момент действительно максимально неблагоприятный.

Правы и те, кто говорит, что момент сейчас максимально неблагоприятен для коррупционного скандала, а когда будет более благоприятный? Через пару месяцев истощение фронта и тыла еще усугубится, финансовый кризис – тоже, так что эффект от плохих новостей был бы еще хуже. Не существует благоприятного момента для таких скандалов.

Правы и те, кто говорит, что сделать президента Украины "хромой уткой" – часть плана навязать Украине неприемлемые условия "гнилой сделки": не имея поддержки ни внутри страны, ни в международном сообществе, президент не сможет эффективно противостоять западному (в первую очередь американскому) давлению.

Правы и те, кто говорит, что влиятельные силы на Западе сейчас заинтересованы не только в принуждении Украины к невыгодному и неприемлемому миру, но и в срыве украинских, в первую очередь ракетных, программ перевооружения. Украина стала выглядеть слишком сильной в плане военных инноваций, что пугает западных политиков и вызывает недовольство у западных оружейников.

Правы и те, кто говорит, что монополизация некоторых ключевых отраслей по сути является российской спецоперацией для уменьшения устойчивости Украины, а коррупция тут – бонус. То же можно сказать и о влиянии фигурантов расследования на назначение правительственных чиновников (и даже на саму структуру правительства – помните, я критиковал идиотское объединение министерств, а теперь мы знаем, благодаря кому это произошло), потому что уменьшение стойкости Украины здесь – цель, а коррупция идет бонусом.

Правы и те, кто говорит, что атаки одновременно идут на всех лидеров будущих президенстких гонок, чтобы подорвать послевоенный политический процесс и вернуть наконец Украину в стойло "русского мира".

Если вы дочитали до этого места, самое время перевести дух.

Мы с вами попытались посмотреть на ситуацию в ее сложности, многослойности и многомерности. Так выглядит реальная жизнь, в отличие от глянцевых картинок. Умение жить в этом мире и не коллапсировать от его сложности – ключевой навык сегодняшнего дня.

Зачем я все это написал? Чтобы доказать, что в чрезвычайной ситуации спасут только чрезвычайные меры.

Что теперь делать?

У нас классическая ситуация "проигрыш-проигрыш". Нас всегда учили стараться найти "выигрыш-выигрыш" (игра с положительной суммой), чтобы избежать "выигрыш-проигрыш" (игра с нулевой суммой). Но в нынешнем случае даже это нам недоступно. Что бы мы ни делали – будет хуже.

Клеймя коррупцию, играем ли мы сейчас на руку россиянам? Однозначно.

Клеймя коррупцию, даем ли мы Западу инструмент давления на Украину? Однозначно.

И наоборот, терпя коррупцию, мы так же играем на руку российским и западным "миротворцам". Только еще сильнее.

Мы сами сюда попали, мы сами вошли в эту ловушку.

Выход из такой ловушки лежит только через правду, а не через ложь.

Через открытость, а не сокрытие. Через демократию, а не автократию. Через горизонтали, а не вертикали.

Разбить стеклянные стены лжи, рискуя пораниться об осколки, лучше, чем позволить этим стенам лжи раздавить тебя.

Если играешь в "проигрыш-проигрыш", стратегия есть только одна – выйти из игры как можно раньше. Пока проигрыш не накопился.

Обострение болезни – первый шаг к лечению.

Я проведу параллель с осенью 2013 года. Революция достоинства погрузила страну в глубокий политический кризис, который открыл ворота российской агрессии. Аннексия Крыма и все последующие события обосновывались Россией на этом кризисе.

Но российская агрессия, как мы понимаем, все равно бы произошла. Ее причиной было нежелание России смириться с существованием Украины как независимого государства, выбравшего европейский курс. И мы прекрасно понимаем, что без пламени Революции достоинства общество не сформировало бы те силы, которые дали первый отпор российской агрессии во время АТО.

И так же Украина не имела бы перспектив в случае, когда вместо прямой агрессии Россия прибегла бы к методу "варки лягушки на медленном огне", заливая Украину деньгами, культурой и агентурой. Пример Беларуси у нас на глазах. С этой точки зрения, чем раньше произойдет обострение, тем лучше. Оно произошло.

Теперь давайте разберемся с корнями зла, чтобы найти путь к решению проблем.

Первый корень зла – чрезмерная монополизация власти; это не оправдано даже во время войны. Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. "Любі друзі" похоронили не одного президента.

Второй корень зла – отсутствие политического процесса и свободы медиа. Это нужно даже во время войны. Да, это будет выглядеть как перманентный политический скандал, который утомляет и ослабляет. Но лучше такой перманентный скандал, чем накопление и взрыв. Потому что взрыв может разорвать.

Третий корень зла – концентрация власти над правоохранительными органами. Да, в противоположном случае у нас будут позорные политические игры с привлечением правоохранителей, но это лучше, чем то, что имеем сейчас, когда все рычаги в одной руке. Иными словами, демократия выглядит ужасно, но все остальное еще хуже, гораздо хуже.

Четвертый корень зла – молчание высокопоставленных чиновников. Нельзя мириться с явным злом, таким как коррупция на крови, оправдывая свое молчание возможностью в это время делать хорошие дела на благо страны. Именно так поступают многие управленцы и депутаты. Многих из вас я предупреждал лично и неоднократно. Если не услышите сейчас – будет хуже.

Пятый корень зла – молчание общества. Страшно подумать, что было бы, если бы не "картонный Майдан". Как я писал, скорее всего, Евросоюз сделал бы вывод о сознательном отказе Украины от евроинтеграции и смене геополитического курса. Со всеми последствиями, вплоть до быстрой военной победы врага из-за отсутствия европейской поддержки.

Шестой корень зла – отсутствие реформ. Перезагрузка правоохранительных органов блокируется годами, так же как перезагрузка таможни и других важных институтов.

Седьмой корень зла – формирование власти из лояльных, а не профессиональных кадров. Профессиональных судят, лояльным дают возможность сбежать. Профессионалы могут предотвратить проблемы, лояльные будут молчать даже тогда, когда увидят проблему и будут иметь умение и полномочия вовремя ее уладить.

Что теперь делать?

Власть еще недооценивает масштабы проблемы и пытается спустить ее на тормозах. Это ошибка. Как я сказал, ящик Пандоры открыт, из него дальше полезут еще худшие чудовища. Мы будем шокированы не только масштабной коррупцией в тех сферах, где мы эту коррупцию годами знали в деталях, но и государственной изменой на высших уровнях, где досье на предателей годами публиковались в медиа.

Мы всё знали. Почему же мы шокированы? Накопилось и прорвало. Лучше раньше. Что делать?

Утверждаю, что нас спасут только радикальные действия. Нерешительные и половинчатые меры лишь дадут накопиться энергии взрыва, не говоря уже о сокрытии и дистанцировании. Враги воспользуются каждой нашей задержкой и колебанием.

Я уже писал не раз, что ключ к решению почти всех проблем страны – публичное обязательство президента не идти на второй срок. Это позволит ему начать необходимые изменения в стране и войти в историю победителем и реформатором. Все равно он не выиграет выборы с этим грузом. Лучше не войти в историю с позором. Ключ к решению любого политического кризиса – парламент. Именно парламент спасал Украину во всех политических кризисах новейшей истории. Сейчас у нас нет ни однопартийного большинства, ни парламентской коалиции. Это лишает Украину инструментов выхода из кризиса. Нам нужна коалиция немедленно. Правительство национального спасения. Я не верю в правительство национального единства, где вместе работают разные политические силы во время такого кризиса. Правительство должно состоять из независимых профессионалов без политических амбиций. Такие люди есть, но они в правительство не пойдут, потому что нет доверия, а есть несправедливые обвинения. Только выполнение первых двух пунктов вместе с авторитетным неполитическим премьером убедит их положить жизнь на алтарь свободы, как это ежедневно делают защитники и защитницы Украины. Отставка министров, являющихся фигурантами расследований, обязательна и немедленна. Тем, кто появится на пленках, которые будут опубликованы в ближайшее время, стоит уже сейчас подать в отставку самим. Отставка правления Энергоатома и внутренний аудит – первоочередные задачи. Попытка переложить ответственность на недееспособный наблюдательный совет выглядит смешно. Отставка правительства до формирования парламентской коалиции ничего не решает, только усугубляет проблемы. Нового правительства не будет, а управлять будут и.о. из старого правительства. Это ослабляет государственное управление. Немедленно разблокировать открытые конкурсы на руководителей правоохранительных органов, которые много лет заблокированы. Немедленно очистить власть от открытой российской агентуры (все фамилии известны). Эти люди могут приносить пользу как специалисты, поэтому их и брали. Но вред гораздо больше. Они работают не на Украину. Открытая и взвешенная публичная коммуникация. Эксперты уже дали много советов, но пока все делается наоборот.

Ничего из этого не будет сделано. Поэтому все будет еще хуже, вплоть до того момента, пока не начнется вышеописанное лечение.

Если ничего не делать, можно и потерять страну.

И это уже не шутка. Сейчас сбываются лучшие мечты Путина. Давайте не дарить ему победу. Хотя бы из уважения к уже принесенным жертвам.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net