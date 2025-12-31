Европа перед выбором: принять на себя глобальное лидерство или остаться игровой площадкой для сверхдержав

Колонка публикуется в рамках цикла "Мир в 2026 году" – совместного проекта Project Syndicate и ЛИГА.net

ВАРШАВА – Меня иногда спрашивают, что не дает мне спать по ночам. Ответ относительно прост. Это страх, что послевоенный международный порядок, сформированный памятью о Второй мировой войне и травмой Холокоста, построенный на фундаменте политического компромисса, уважения к суверенитету других стран, свободных рынков, гражданских свобод и защиты меньшинств, может разрушиться.

"Никогда снова" – обещание и стремление не повторять ошибок, что привели к трагедии Второй мировой войны, десятилетиями формировали международные институты и политику безопасности. Но сейчас отрезвляющее влияние этого лозунга ослабло. По всему миру вспыхивают горячие точки: от угрозы военного вмешательства США в Венесуэле, жестокой гражданской войны в Судане и постоянной нестабильности на Ближнем Востоке до войны в Украине и растущей напряженности в Тайваньском проливе. Все эти кризисы несут глобальные последствия.

