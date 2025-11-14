Молодёжь строит жизнь так, чтобы не зависеть от власти. Поэтому новый социальный договор уже не про экономику, а про мораль

У меня был интересный разговор с компанией 30-летних. Парни и девушки, строящие здесь бизнесы, те, кто не собирается уезжать из Украины (наоборот, после окончания учебы за границей вернулись сюда) и упорно верят, что их ежедневная работа – маленький вклад в настоящую, самодостаточную европейскую страну.

Поколение, которое даже не думало что-то просить у власти – да и знает, что рассчитывать нужно только на себя. Поколение немного романтичное, но принципиальное.

Но был один вопрос, зависший в воздухе, и на который я так и не смог найти много объяснений. Этот вопрос возник на фоне Миндич-гейта, но касается гораздо более широкого круга людей: "Зачем людям во власти (которые говорят, что хотят посвятить себя служению обществу) такие деньги, особенно если они плохо пахнут? Не адекватные, достаточные для жизни, семьи и достойной работы, а те, что превращают человека в животное, которому всё мало? Особенно в стране, где продолжается война и где каждая гривня – это либо дрон, либо реабилитация, либо шанс на чьё-то возвращение домой?".

Я пытался объяснить им, как это работает: почему человек не может остановиться. Почему накопление становится наркотиком. Почему логика "ещё мешок" побеждает страну, ценности и элементарную человечность.

И почему раньше в обществе даже терпели "мелкие кражи", там, где ты мог с колхоза принести мешок зерна или килограмм колбасы с мясокомбината. Поэтому спокойно относились к тому, что "наверху" уже воруют вагонами.

Но мир меняется. И сейчас общество получает совершенно иной социальный договор с властью. И уже не об экономике, а о морали. Потому что для очень многих Украина – до сих пор не страна, а площадка для заработка. Временная локация, где нужно успеть провернуть удачную сделку, а потом – к тёплому морю, где никто не спросит, откуда деньги.

На этом фоне реакция молодых меня поразила больше всего. У них нет никакого пиетета к власти. Они её не боятся. Не ждут от неё никаких чудес.

Более того, они строят свои жизни так, чтобы никогда от власти не зависеть. В своих бизнесовых, технологических, креативных экосистемах они уже давно создали альтернативную вселенную – более честную, более прозрачную и точно более рациональную.

И при этом они очень прагматично ставят вопросы:

– Кто будет представлять их в следующем парламенте?

– Кто сформулирует правила игры, в которых не будет места мешкам с наличкой?

– Кто станет поколением без "золотой лопатки"?

И ты вдруг понимаешь: мы как общество всё же эволюционируем. Очень медленно, иногда болезненно, но всё же – движемся.

Старые элиты должны уйти вместе со старым мировоззрением. С той философией, где Украина – это возможность вынести деньги в мешках, а не место, где стоит остаться и работать.

Потому что новое поколение не хочет уезжать. Оно хочет жить здесь. И главное – хочет жить честно. Это, кажется, сейчас самый большой вызов для всех тех, кто до сих пор не научился останавливаться.

