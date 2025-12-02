Выборы включают как пункт соглашений, когда речь идет о внутреннем конфликте, а не как результат преступления агрессии

В контексте дискуссии о территориальных уступках и выборах по итогам встречи украинской и американской делегаций. Если реальный интерес государственного секретаря и США — защита суверенитета Украины и устойчивый мир, то выборов в угоду российскому интересу в этих диалогах быть не должно.

Любую политическую перезагрузку следует проводить в условиях устойчивых гарантий безопасности и на подготовленной основе (закон, практики и инфраструктура). Это защитит Украину от российских влияний, технологий, денег и провокаций во время кампании (от террористических до политических).

Читайте также После Ермака: вернется ли власть к конституционному балансу

Выборы включают как пункт соглашений, когда речь идет о внутреннем конфликте и гражданских войнах, а не как результат преступления агрессии, совершенного соседом.

Что Украине действительно нужно делать уже сейчас, чтобы не опоздать со своей способностью защитить политический процесс от Москвы:

Официальная группа в парламенте по специальному закону о первых послевоенных выборах. Это сложный процесс, если в нем будут работать власть, оппозиция, эксперты, но рамка уже существует вне геополитических договоренностей вокруг войны. Это Дорожная карта по функционированию демократических институтов и рекомендации Европейской комиссии по итогам оценки Украины относительно выполнения обязательств как страны — члена ЕС.

Никакой руки Москвы — только интерес общества и государства двигаться западным курсом и защищать собственную электоральную демократию. Это также снимет конфликт между властью и оппозицией по поводу послевоенных выборов, который неизбежно возникнет, если вся работа будет проведена кулуарно.

Аудит Государственного реестра избирателей, создание системы верификации своих данных, изменения избирательного адреса для ВПЛ и украинцев за границей, активная регистрация избирателей.

Миграционные процессы космического масштаба, с которыми Украина никогда не сталкивалась, могут быть качественно проработаны только если каждый избиратель заблаговременно, до выборов, сможет заявить и реализовать свою политическую волю. Если изменение избирательного адреса будет происходить уже в ходе кампании, ни одна система не сможет переварить этот масштаб.

Также государство получит надлежащую статистику о том, для какого количества избирателей за рубежом и где именно нужно открывать избирательные участки.

Гарантии избирательных прав всех категорий граждан, включая военных, — и не только активного избирательного права, но и права быть избранными.

Безопасность и организационная подготовка максимально повлияют на качество и доверие к процессу. Каждый участник (от избирателя до организатора) должен понимать базовые протоколы безопасности и реагирования, ведь форм влияния и попыток срыва будет множество — от террористических угроз до российских денег и информационных операций.

Этих пунктов около сотни, но давайте начнем с аполитичного и базового. Работы очень много.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net