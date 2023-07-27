В чем суперсила леваков?

Мы давно думаем по этой теме. И вот что придумали.

Во-первых, левые идеи ничего не требуют от носителя – все их требования направлены наружу. Левак никому ничего не должен, леваку должніы все вокруг. С момента, когда человеком завладевают левые идеи, он начинает требовать от окружения не делать чего-то, не говорить чего-то и даже не думать чего-то, потому что отныне оно запрещено.

Это радует инфантильное сознание – ведь отныне его скрытые и не сформулированные претензии к Вселенной наконец-то могут быть высказаны. Не просто "все не так", потому что вслед за "все не так" приходит "я не такой". Нет, теперь не надо искать причины в себе, теперь известно, что именно не так: люди не так называют какой-то народ, не так относятся к кому-то, не так употребляют роды и падежи. Левые идеи не призваны изменить мир – они призваны дать повод для выражения претензий к нему.

Во-вторых, левая идея четко определяет виновных во всех бедах, а бед у молодых людей, активно ищущих свое место в обществе, хватает. Так вот, друзья, знайте, что во всех ваших бедах виноваты:

а) буржуи,

б) самцы,

г) сексисты,

д) гомофобы,

нужное подчеркнуть.

Если бы не они, вы бы давно жили в идеальном мире и не испытывали никаких проблем. Такая позиция – мед по душе неудачникам, закомплексованным и слабым людям. Обвинить в своих бедах кого-то – это суперсила!

В-третьих, левая идея дает носителю право на месть. Ваши предки когда-то притесняли наших предков – теперь мы вам за это отомстим, и не важно, может конкретно твои конкретно моих не притесняли, главное – я могу мстить просто по праву своего существования. Это работало и сто лет тому назад.

Буржуи эксплуатируют рабочий класс? Теперь мы вас за это разграбим и расстреляем. Можно мстить родителям, которые не разделяют твоих идей, можно – профессору в вузе или человеку в Facebook. Таким образом, каждый носитель левой идеи становится супергероем, мстящим за вековую несправедливость. Для инфантильного сознания нет ничего лучше, чем чувствовать, что на самом деле ты – Бэтмен.

Все эти три фактора вместе дают рецепиенту возможность стать демиургом, знающим, как устроен мир, что в нем не так, кто виноват и что делать. И в то же время они не требуют ровно ничего, кроме того, что инфантил уже делает – нужно только ругаться и винить всех вокруг себя.

Никакой логики здесь нет, потому что одновременно с применением феминитивов, которые четко определяют разницу между мужчиной и женщиной, запрещается делать разницу между мужчиной и женщиной, пропаганда толерантности не толерирует тех, кто против, позитивную дискриминацию изменяет не ощущаемая дискриминация, ну и так далее . Это не нужно понимать, это нужно повторять.

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