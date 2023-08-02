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По Европе – африканскими переворотами. Путин запускает план Б

Цей матеріал також доступний українською
По Европе – африканскими переворотами. Путин запускает план Б

старший экономист Центра экономической стратегии
02.08.2023, 08:09

"Вытереть ноги" о Францию – задача минимум

Относительно новости о попытке переворота еще и в Сьерра-Леоне. Есть четыре страны (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Гвинея), где за последнее время произошли военные перевороты в пользу сил, которые открыто ставят на военное сотрудничество с Россией.

Через эти страны проходит проект транс-сахарского газопровода, над которым начали работу год назад, и который должен транспортировать в ЕС 30 млрд кубометров газа из Нигерии. Это половина объема, который ЕС купил у России в прошлом году. Собственно, инициировали европейцы, чтобы заместить поставки из РФ, и основным двигателем была Франция, исторически имеющая влияние в Алжире и Нигере.

А еще Франция импортирует уран из Нигера. Точнее – импортировала, уже прекратили отгрузку. Две трети поставок урана для атомной энергетики Франции – это сателлиты РФ.

А еще там справа от Нигера – Чад, союзник США, "островок стабильности", на который давит угроза распространения конфликта с Суданом, а с юга – ЦАР, где уже давно и крепко закрепился Вагнер. Чад там как-то пытаются вооружать и поддерживать, но это слабая и бедная страна с населением в 17 млн. человек.

Яркая картинка вырисовывается, верно?

Поэтому не стоит считать Африку просто прибыльной ссылкой для Вагнера. Они там успешно создают трансконтинентальный пояс нестабильности, подрывают энергетическую безопасность Европы и всячески "вытирают ноги" о Францию, где политики, отягощенные своим колониальным прошлым, даже избегают говорить об этом прямо.

Франция, у которой есть военный контингент в Нигере, уже объявила эвакуацию европейских граждан из страны, из-за нападения на посольство и заявление от Мали и Буркина-Фасо, что любая интервенция против путча будет рассматриваться как объявление войны.

Эта картинка хорошо объясняет, почему Пригожин остался "при своих" после похода в Москву. И еще одно напоминание нам, что мир не крутится только вокруг нашей войны. На юге может вспыхнуть изрядно, и тоже с глобальными последствиями.

 

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