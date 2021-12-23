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Зеленский, Порошенко, Бойко. Кто бы сейчас стал президентом. Отвечают соцопросы

Цей матеріал також доступний українською
Зеленский, Порошенко, Бойко. Кто бы сейчас стал президентом. Отвечают соцопросы

политолог, директор Центра политических исследований Пента
23.12.2021, 16:20

В декабре КМИС, соцгруппа "Рейтинг" и СОЦИС провели соцопросы по теме условных выборов президента, партий и, как ни странно, премьер-министра

Под конец года косяком пошли данные различных социологических опросов. В понедельник (20 декабря) сразу три социологических центра (КМИС, соцгруппа "Рейтинг" и СОЦИС) презентовали данные своих последних исследований, которые они провели в середине декабря 2021 года.

Это очень удобно для фиксации тенденций, которые подтверждаются если не всеми, то большей частью опросов.

Итак, кто лидирует в рейтинговой гонке.

В соревновании президентских рейтингов сенсаций нет. По всем опросам (даже по данным СОЦИС, связанного с командой Петра Порошенко) лидирует действующий президент Владимир Зеленский. На втором месте – его предшественник – Петр Порошенко, третье место разделили глава ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко (кто именно на третьем месте, данные разные). 

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков переместился на шестое место, немного уступая лидеру партии "Сила и честь" Игорю Смешко. Рейтинги Разумкова по сравнению с октябрем 2021 года несколько просели. Эта тенденция проявилась еще в ноябре.

КМИС замерил и данные второго тура президентских выборов. И здесь Владимир Зеленский выигрывает у всех потенциальных соперников, но разрыв уже меньше, чем был ранее. 

Судя по данным КМИС, наименее удобные для президента Зеленского соперники – Юлия Тимошенко и Дмитрий Разумков. Но у них на данный момент не очень большие шансы выйти во второй тур президентских выборов. Самый удобный соперник (и не только для Зеленского) – Юрий Бойко. Его Зеленский опережает во втором туре на 20%. Для действующего главы государства вполне приемлемым спарринг-партнером во втором туре президентских выборов является и Петр Порошенко. Во втором туре президентских выборов Владимир Зеленский опережает его на 11,6%.

По партийным рейтингам продолжает лидировать партия "Слуга народа" (по данным КМИС и соцгруппы "Рейтинг"). СОЦИС дает практически одинаковые рейтинги Слуге народа и Евросолидарности, но, естественно, с символическим преимуществом (в 0,2%) для Евросолидарности. За третье место соревнуются Батькивщина и ОПЗЖ. На пятом месте – Разумная политика, немного опережающая Силу и честь. 

Это несколько другая ситуация, чем в гонке президентских рейтингов. Что примечательно, избиратели, скорее, хотят видеть Дмитрия Разумкова в парламенте, чем в кресле президента. А Смешко, напротив, опережает Разумкова именно в президентской номинации.

Интересно, что сразу два социологических центра (КМИС и соцгруппа "Рейтинг") провели условные "выборы" премьер-министра. А это означает, что в кулуарах (наверняка, оппозиционных) уже идет негласное соревнование за эту должность. 

Думаю, что немного преждевременно. Тем не менее, показательно, кого выбрали. 

По данным опроса КМИС, победила Юлия Тимошенко. На втором месте – Владимир Гройсман, на третьем – Николай Азаров. По данным соцгруппы "Рейтинг", на первом месте в этой номинации – Владимир Гройсман, на втором (с небольшим отставанием) – Юлия Тимошенко. Азарова в этом списке не было, поэтому на третьем месте оказался Юрий Бойко. А вот за Петра Порошенко в этой номинации проголосовали лишь 6% респондентов (то есть лишь половина даже его политических сторонников).

Очевидно, что в номинации "премьер-министр" два явных лидера – Тимошенко и Гройсман. Их работа в правительстве явно отложилась в общественной памяти. Но их премьерский рейтинг выше партийного (особенно у Гройсмана), поэтому командам двух бывших премьеров надо думать, как преодолеть этот разрыв в пользу позитивной динамики партийных рейтингов. 

В заключение отмечу успех Совета национальной безопасности и обороны. 

По данным соцгруппы "Рейтинг", этот орган назвали сильным четверть опрошенных, тогда как премьер-министра посчитали сильным лишь 8% респондентов, а парламент – всего 6%. Вот что санкции "чудотворные" делают.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Владимир Зеленский Петр Порошенко президент премьер-министр кмис партии Социс опрос рейтинг группа "Рейтинг" тимошенко юлия юрий бойко
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