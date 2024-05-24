Bihus.Info: Сестра главы Нацпола торгует топливом с фигурантами дел полиции

Глава Национальной полиции Иван Выговский живет в частном доме под Киевом, оформленном на давнюю подругу его семьи. Его сестра, работавшая учительницей младших классов в Николаевской области, внезапно стала основательницей компании, занимающейся оптовой торговлей горючим, и ведет бизнес с фигурантами дел полиции. Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Расследователи рассказали, что после назначения в столицу Выговский поселился в частном доме под Киевом стоимостью 6,5 млн грн. Он оформлен на давнюю подругу семьи из Николаева, однако последняя, по данным журналистов, не имела сопоставимых с такой покупкой доходов. Кроме того, женщина затруднилась ответить на вопросы, ни где находится дом, ни какова его площадь.

Также, как отмечает Bihus.Info, Выговский долгое время пользовался автомобилями, оформленными на тещу. Сначала это был Hyundai Santa Fe, затем Volkswagen Touareg. Позже теща продала второй автомобиль и всю полученную сумму (900 000 грн) подарила дочери. Указанной суммы хватило на покупку Audi SQ5, правда, сама теща после этого приобрела новую Audi SQ8. Журналисты отмечают, что такие авто стоят от $100 000, а у тещи главы Нацполиции нет ни бизнеса, ни даже зарплаты она уже много лет нигде не получает.

Кроме того, журналисты Bihus.Info рассказали, что на сестру Выговского Оксану Альховик в 2016 году был оформлен частный дом в пригороде Николаева, где полицейский жил, когда работал в местном управлении. В момент покупки Альховик жила в селе под Николаевом, где работала в местной школе учительницей начальных классов. Ее зарплата, по данным журналистов, составила 60 000 грн в год.

Затем сестру Выговского оформили на работу в Николаевскую полицию. Тогда она тоже переехала в Николаев и поселилась в доме площадью 32 квадратных метра на окраине города.

А в 2019 году Альховик вошла в состав учредителей ООО "Югнефтепродукт", занимающегося оптовой торговлей горючим. Ее партнером в этой компании несколько лет был муж владелицы дома, в котором сейчас живет Выговский. Сейчас сестра владеет половиной бизнеса с годовой выручкой около 400 млн грн, пишут журналисты.

Также они отмечают, что Югнефтепродукт несколько лет торговал с фигурантами уголовных производств самой Национальной полиции. К примеру, в 2022 году одними из поставщиков этой компании были ООО "Эксон ЮК" и ООО "Континенталь Трейд".

В 2020 году Альховик с партнерами выкупила два гектара земли у Николаева. Там открыли АЗС под брендом Kiv Oil. Расследователи посетили эту заправку в конце апреля и выяснили, что там торговали топливом без лицензии, без чеков и с оплатой наличными или на карту мужчины, который продает кофе в соседнем кафе.

На запрос Bihus.Info Выговский ответил, что не знает, за какие деньги сестра купила дом, в котором он раньше жил. Не знает глава Нацполиции и откуда у тещи автомобили, которыми он пользовался. Что касается уголовных дел по контрагентам Югнефтепродукта, то и об этом ему ничего неизвестно, потому что следователи полиции – самостоятельны, и в их работу он не вмешивается.