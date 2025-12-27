"Когда я играю, будто возвращаю себя до ранения". Как ампфутбол помогает ветеранам восстанавливаться

Субботнее утро в Киеве. Улицы вокруг почти пустые, но на стадион имени Банникова, что возле Украинской ассоциации футбола, постоянно заезжают машины и заходят люди в шарфах с символикой футбольных команд. Сегодня здесь будет первая часть последнего тура Чемпионата Украины по ампфутболу – футболу на костылях, где играют люди с одной ампутированной нижней конечностью.

Первыми на стадион приехали две команды – Луцкий клуб "Крестоносцы" и Донецкий "Шахтер Стальные". Сегодня решающая игра: победитель получит второе место в Чемпионате Украины и путевку в Лигу Европы по ампфутболу.

Игроки заходят в раздевалку – там шутят, смеются, настраиваются на игру и слушают наставления от тренеров. Далее выходят на поле и начинают разминку.

Один из игроков "Шахтера" – бывший морской пехотинец Денис Волынец. Он в команде не так давно, сегодня будет играть только третий раз. Перед тем как выйти на футбольное поле, он снимает протез с левой ноги и берет в руки костыли. Сначала бегает с мячом вокруг фишек, а потом идет тренировать удары.

LIGА.net побывала на ампфутбольном матче и узнала, как этот вид спорта помогает ветеранам восстанавливаться после травм.

Оккупация, служба, ранение

Денису Волынцу 27 лет, он родом из села Приветное в Херсонской области. С самого детства любил играть в футбол. Не бросил хобби и во взрослом возрасте – играл в любительской команде "Атлант" и совмещал это с работой инкассатора. Пока в 2019 году его не призвали на срочную службу в зону ООС. Там он прослужил год, а потом вернулся к привычной жизни в Приветном.

Когда началось полномасштабное вторжение, городок Дениса сразу оказался в оккупации. Жизнь резко изменилась – исчезла работа, люди с улиц и понимание, чего ждать дальше. По городу постоянно ездили российские военные и могли забрать на подвал любого, кто им просто не понравится. Тем более – бывшего военного.

"Меня один раз остановили, раздели до трусов и начали проверять, есть ли у меня патриотические тату. К счастью, тогда у меня их не было, – вспоминает Денис. – И к счастью, россияне не узнали, что я служил, – наверное, наши военные перед отступлением уничтожили документы в военкоматах. Только благодаря этому за полтора месяца оккупации мы с женой смогли уехать".

Денис Волынец. Фото: ФК "Шахтер Стальные"

Денис и его жена выехали сначала в Запорожье, оттуда – в Тернополь. Но мужчина не планировал оставаться там надолго, у него был план: найти жилье, хотя бы минимально обустроить жизнь жены и идти в армию. Уже через неделю он вернулся в подразделение, в котором служил во времена ООС.

Бахмут, Водяное, Тоненькое, Очеретино и Орловка – места, где Денис воевал со своим подразделением в 2022-2023 годах. Денис был стрелком – штурмовал вражеские позиции и защищал свои от вражеских атак.

11 января 2023 года Денис был на боевом задании. Должен был вывести группу военных с переднего края в тыл по заминированной дороге. "Туда их завозили на броне, а обратно выехать на технике уже возможности не было", – объясняет он. Во время выхода Денис шел первым. На половине пути услышал глухой звук – мина "лепесток" взорвалась прямо под его ногой.

Денису оторвало левую ногу ниже колена, а правая сильно пострадала от обломков. Пока ждал эвакуационное авто, почти не чувствовал боли из-за шока. Больно стало уже в эвакуаторе. Том ему вкололи морфин, и он отключился.

"Это был ужасный путь. Кроме того, что там всюду были разбросаны мины, нас еще и обстреливали из всего возможного. Были автоматные очереди, пулеметные выстрелы и, конечно, там били артой, – вспоминает Денис. – В тот день ранения получил только я, но дальше ситуация становилась все сложнее. Знаю, что после меня там был не один 300 и не один 200".

Дальше была дорога от одного стабилизационного пункта к другому. Ее он помнит смутно. Знает, что был в Карловке и Покровске. Знает, что там делали какие-то операции. Но полностью в себя пришел уже в Днепре. Два с половиной месяца провел в больнице им. Мечникова. Ему сделали еще несколько операций, а когда состояние улучшилось, отправили долечиваться в Луцк.

Денис хотел быстро встать на протез и вернуться в армию. Поэтому отверг предложение поехать на реабилитацию и протезирование в США – поездки надо было ждать несколько месяцев, и нашел протезный центр в Виннице. Реабилитация прошла успешно, и уже через два месяца Денис вернулся на службу. Теперь он инструктор – учит новобранцев штурмовать и обороняться во время вражеских штурмов.

"Всю жизнь любил футбол"

Как-то знакомый из протезного центра пригласил Дениса на тренировку в ампфутбольную команду "Шахтер Стальные" – он играл там сам и подумал, что это может быть интересно товарищу.

"Я согласился, потому что всю жизнь любил играть в футбол. Но после ранения думал, что никогда больше не смогу, – говорит Денис. – Когда впервые увидел, как играет "Шахтер Стальные", меня это увлекло. Я начал смотреть игры, болеть и осторожно мечтать, что когда-то и сам поиграю с ними".

Через пару недель желание Дениса осуществилось. Он приехал на просмотр – пробную тренировку, где тренер решает, возьмет ли игрока в команду. "Тогда я впервые подумал, что смогу вернуться к жизни, которая была до ранения, и снова играть в футбол", – вспоминает Денис.

Денис во время игры. Фото: ФК "Шахтер Стальные"

После тренировки к нему подошел главный тренер "Шахтер Стальные" Богдан Билько, похвалил игру и предложил присоединиться к команде.

"Конечно, я согласился, но объяснил: я до сих пор служу, поэтому не могу быть на всех тренировках, – говорит Денис. – Договорились, что я буду тренироваться самостоятельно, а к команде буду приобщаться во время сборов на игры. Позже оказалось, что в команде еще есть игроки, которые продолжают службу и тоже тренируются сами".

Основное отличие ампфутбола от обычного: игроки получили ампутацию одной нижней конечности, поэтому играют на костылях. Однако самими костылями прикасаться к мячу нельзя. Вратарь играет без них, но он должен иметь ампутацию одной из верхних конечностей. Также игровое время здесь меньше – два тайма по 20 минут.

Для тренировок Денису дали костыли, мяч, фишки и другой инвентарь. Он тренируется дважды в неделю: едет в ближайший к его воинской части город и играет на местном стадионе.

Каждое занятие начинает с разминки. Далее зигзагом расставляет фишки на поле. Берет в руки костыли и начинает оббегать фишки, при этом ногой ведет мяч. Это помогает отрабатывать координацию, скорость и контроль мяча. Далее – пасы и удары. Если на стадионе никого нет, Денис бьет мяч в стену, принимает отскок и повторяет упражнение.

Иногда к тренировкам приобщаются местные дети. Когда их собирается семь-восемь, делятся на две команды и играют. На костыли и отсутствие части ноги у Дениса дети не обращают внимания – обращаются с ним как с равным.

"Переключиться с футбола на ампфутбол было не так сложно. Единственное, что действительно трудно – научиться бегать на костылях. Вернее, понять, как это делать, – говорит Денис. – Я до сих пор не всегда бегу идеально, но теперь уже понимаю, как надо было бы".

Быстро адаптироваться к новому виду спорта помог предыдущий опыт и общая физическая форма – Денис всегда занимался на турнике и брусьях, работал с весом в спортзале.

Денис играет в "Шахтер Стальные" всего полтора месяца, за это время принял участие в одной игре и даже забил гол – один из двух, принесших его команде победу.

"Ампфутбол очень помог мне после ранения, – говорит Денис. – Благодаря тренировкам, я будто вернулся в жизнь, что была до войны, до ранения. В то время, когда я играл в футбол. Вместе с этим вернулись и эмоции".

Фото: ФК "Шахтер Стальные"

"Ампфутбол – не реабилитация, а восстановление"

Ампфутбол может быть способом как физического, так и ментального восстановления, говорит старший аналитик Центра инициатив "Вернись живым" Ярослава Братусь. Центр работает в двух направлениях, одно из них – развитие культуры восстановления ветеранов и военнослужащих после ранений, травм или заболеваний через адаптивные виды спорта.

По словам Ярославы, важно разграничивать понятие восстановления, с которым помогает адаптивный спорт, и полноценной реабилитации.

Реабилитация предполагает комплексную работу многих специалистов: физических терапевтов, эрготерапевтов, логопедов, врачей физической и реабилитационной медицины. Ампфутбол выполняет поддерживающую функцию после базовой реабилитации.

Из всех видов адаптивного спорта ампфутбол – один из самых травматичных, поэтому им можно заниматься только после полной реабилитации и консультации с врачом – чтобы убедиться, что в конкретном случае спорт будет полезным, а не навредит.

Если противопоказаний нет, ампфутбол помогает вернуть и поддерживать физическую форму: укрепляет мышцы, повышает гибкость и мобильность тела, делает его сильнее и выносливее. Впрочем, влияние ампфутбола не ограничивается только этим.

Для многих ветеранов он становится инструментом эмоциональной разгрузки. Создает безопасное пространство, где можно высвободить агрессию, напряжение, справиться с растерянностью и внутренним хаосом. То есть со всем тем, с чем часто сталкиваются ветераны при возвращении к гражданской жизни и восстановлении после травмы.

Занимаясь ампфутболом, ветераны чувствуют, что становятся сильнее и лучше адаптируются в новом для себя теле – а это дает уверенность, уменьшает уровень тревожности и дистресса. А еще ампфутбол помогает с социализацией – что тоже часто становится проблемой, когда ветеран возвращается к гражданской жизни, тем более после серьезного ранения.

"Наша команда существует с начала 2024 года, и за это время ребята стали одним сообществом – спортивной семьей, – рассказывает об опыте игроков "Шахтер Стальные" их главных тренер Богдан Билько. – У них появился общий интерес – спорт. Сейчас все ребята болеют и обсуждают успехи первой команды "Шахтера", женской и юношеской команд. Даже те, кто в начале был закрытым и не очень коммуникабельным, теперь с увлечением говорит о спорте".

Счет 1:0

Игроки стоят в кругу, их руки лежат друг на друге. Вдруг они начинают кричать: "Шахтер-шахтер!", а дальше резко поднимают руки вверх и продолжают кричать: "Стальные". Вместе с ними с трибун кричат болельщики – большинство из них фанаты ФК "Шахтер", но также есть и родственники, друзья игроков и другие ветераны.

Время начинать игру ФК "Крестоносцы" против ФК "Шахтер Стальные". Все игроки занимают свои позиции – их на поле меньше, чем в классическом футболе, по семь игроков у каждой команды. Главный арбитр дает свисток о начале матча.

"Когда мы выходим на поле, у меня всегда начинается мандраж, чувствую мурашки по коже. А потом стартует игра, и я получаю от этого невероятное удовольствие. Полностью расслабляюсь и максимально включаюсь в процесс, – говорит Денис. – Это целый спектр эмоций – когда промазал мимо ворот, когда забил гол, когда его не засчитали".

Фото: ФК "Шахтер Стальные"

Скорость игры в ампфутболе значительно ниже. На это влияет не только сложность движения на костылях, но и специфика игры. Игроки передают мяч друг другу короткими пасами. Длинных передач почти нет, ведь игрокам на костылях трудно их принять. Поэтому соперник часто перехватывает мяч на середине поля, не позволяя дойти до ворот.

Эмоции на поле бушуют не меньше, чем в классическом футболе. Игроки ругаются с соперниками, когда те тянут время или требуют штрафной удар. Каждая пауза в матче сопровождается эмоциональными возгласами: "Вставай!", "Давай, играй", "Ну, ребята, вперед". Во время каждого удара в сторону ворот трибуны и обе тренерские скамейки замолкают. Когда мяч пролетает мимо, одни вздыхают с облегчением, другие с разочарованием.

Обеим командам сегодня нужна только победа, и один забитый мяч может ее обеспечить. На 13-й минуте это удается сделать "Крестоносцам". Ударом в дальний угол ворот "Крестоносцы" открывают счет. На это реагируют обе скамейки:

"Шахтер чемпион! Шахтер, вперед!" – скандируют и бьют в барабан болельщики "Шахтер Стальные".

"Крестоносцы победители!" – отвечают фанаты соперников. Между ними завязывается маленькая перепалка. Они по очереди скандируют, что именно их клуб будет победителем в сегодняшнем матче.

"Зайчик, ты сможешь", – раздается в толпе. Слышно, что кроме футбольных фанатов на игре также и родные игроков.

40 минут основного времени уже завершились, на последней минуте добавленного времени арбитр ставит штрафной удар с центра поля в пользу шахтеров. Вся команда напряжена – они понимают, что это последний шанс забить и хотя бы сравнять счет.

Игроки разыгрывают штрафной. Первый пас, второй, но третий уже не проходит – "Крестоносцы" выбивают мяч вперед, и пока он еще летит в воздухе, раздается свисток о завершении игры. У всех игроков отчаяние. Они понимают, как близки были к своей цели.

"Вместе и до конца", – выкрикивают фанаты "Шахтера", пока с другой стороны трибун звучат поздравления с победой.

Фото: ФК "Шахтер Стальные"

Конец чемпионата

"Шахтеры" уходят в раздевалку. Все расстроены – этим проигрышем они потеряли шанс представлять Украину на еврокубках следующего сезона.

"Футбол – это всегда про эмоции. Когда ты побеждаешь, то конечно это радость, счастье. Когда проигрываешь, это печаль и разочарование. После таких игр, особенно когда счет 1:0, ты думаешь, что мог бы сделать иначе во время игры, – говорит Денис. – Но это не демотивирует, наоборот хочется показать больше в следующий раз".

Никто не знает, о чем именно тренер говорит с игроками в раздевалке. Но пока это происходит, вокруг помещения собирается толпа в оранжево-черных цветах – фанаты "Шахтер Стальные". В руках они держат файеры.

Игроки выходят из раздевалки – и маленькая площадка перед зданием буквально исчезает в дыму. Фанаты и команда кричат и радуются.

Фото: Артем Москаленко

"Это была первая моя игра, где были наши ультрасы. И это невероятно. Даже когда в конце игры уже совсем не было сил, они все равно гнали нас вперед, – говорит Денис. – И после игры, даже когда мы проиграли, они пришли и поддержали нас".

Команда постепенно собирается возле автобуса, чтобы ехать в отель. Завтра их ждет последняя игра сезона. Хотя надежды на еврокубки уже нет, они все еще могут побороться за бронзу в первом Чемпионате Украины по ампфутболу.

На следующий день они все же получат ее.

После соревнований Денис возвращается на службу. Он устал от нее и постоянной неопределенности, но мысли о следующих чемпионатах и сборах команды помогают держаться на плаву:

"Я всегда любил футбол. И ампфутбол будто вернул мне частичку меня до ранения. Вернул те эмоции, моменты – тот кайф от игры. Наверное, поэтому, когда я играю, думаю больше о гражданской жизни, чем о службе, – говорит Денис. – Я вижу себя в ампфутболе в будущем. Возможно даже дорасту до уровня национальной сборной".

