Самый молодой ректор, экс-регионал, соратник Табачника: досье потенциального министра МОН

Министра образования и науки в новое правительство очень долго искали. Нашли. Почему даже у депутатов Слуги народа истерика

Ректор Чернігівського державного технологічного університету Сергій Шкарлет може стати новим міністром освіти та науки.

Депутатка і членкиня профільного комітету Ради з освіти Інна Совсун написала, що Сергія Шкарлета порекомендували ректори університетів під час нещодавньої зустрічі з Володимиром Зеленським. Цю інформацію LIGA.net підтвердив ректор Київського національного університету будівництва та архітектури Петро Куліков, який був на зустрічі з президентои.

Сергія Шкарлета уже співбесідували на посаду під час парламентського комітету з питань освіти та науки 3 червня. Цю інформацію LIGA.net підтвердили депутати, присутні на комітеті.

Депутатка від партії Голос і членкиня комітету Наталія Піпа припускає, що кандидатуру Шкарлета можуть винести на голосування в раду уже в четвер або п’ятницю. І запевнила, що на комітеті конкретного рішення по кандидату не ухвалили.

Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив: “На цьому тижні, сподіваюся, в нас буде три нових міністри. Це міністр захисту довкілля, це міністр освіти, міністр культури і віцепрем'єр з питань європейської інтеграції".

Ексміністерка освіти та науки Ганна Новосад каже:

"Знаючи з джерел, як активно лобіюють цього кандидата, є всі підстави стверджувати - з кандидатурою визначились. Сергій Шкарлет - наш ймовірний наступний очільник МОН".

Ексміністрка не перебільшує: у розпорядженні LIGA.net є свідчення двох депутатів зі Слуги Народу, що Офіс Президента переконує їх підтримати кандидатуру Шкарлета.

Освіта і трудовий стаж

Народився в м. Коканд, Ферганської області, Республіка Узбекистан, 19 жовтня 1972 року.

З квітня 1995 року до вересня 1995 року працював інженером-конструктором Ніжинського НВК "Прогрес".

Далі роками працював в Чернігівському технологічному інституті на кафедрі економетрії обліку і аудиту, був проректором, а потім ректором у Чернігівському інституті інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету (за сумісництвом).

З травня 2010 року – ректор Чернігівського державного технологічного університету. У рейтингу університетів "ТОП-200 Україна" 2018 року його виш посідав 93-е місце з 200.

У його науковій роботі проект false-science уже знайшов плагіат.

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Майно

У своїй декларації за 2019 рік ректор вказав, що не має власного житла, квартирою на 77 квадратних метрів володіє дружина.

Користується двома авто - Toyota Land Cruiser 200 2011 року випуску та Mitsubishi Pajero Wagon 2013 року, а дружина - Ford Kuga Titanium 2012 року.

За минулий рік отримав 509 577 грн зарплати, тобто в середньому - 42 тис грн на місяць.

Сумарно в родини понад 60 тис доларів і 85 тис грн готівкою.

Політичні погляди

В своєму інтерв’ю 2010 року Сергій Шкарлет, який балотувався тоді в депутати облради від Партії регіонів, заявляв:

"Політичні орієнтири я обрав ще у 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича.

Не змінив своїх переконань навіть тоді, коли довелося відчути на собі певний тиск тодішньої правлячої партії, яка наполегливо пропонувала отримати її партквиток. Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів. Впевнений, разом з Президентом ми вибудуємо міцну вертикаль влади, яка займатиметься ділом і досягне значних результатів".

Міністр освіти та науки при Вікторі Януковичі Дмитро Табачник особисто вручав Сергію Шкарлету нагрудний знак та посвідчення "Заслужений діяч науки і техніки".

У 2013 році наказом Віктора Януковича Шкарлета призначили до складу Комітету з Державної премії України в галузі освіти, за міністра Дмитра Табачника був членом акредитаційної комісії.

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Того ж таки грудня 2013 року, коли уже тривала Революція Гідності, ректор ще був у Партії регіонів, до нього звертався обласний штаб з вимогою покинути її лави.

Членкиня освітнього комітету Ради Наталія Піпа в коментарі LIGA.net підтвердила факт спілкування комітету з кандидатом. Розповіла, що його питали про членство в Партії регіонів. Сергій Шкарлет відповів депутатам, що “ніколи там не був”, але йому "видавали членський квиток".

"Він дещо заплутався у свідченнях: спершу сказав, що не був членом Партії регіонів, потім сказав, що був, але "ви ж розумієте, то був час такий, не можна було інакше". Коли я сказала, що знаю ректорів, які точно робили інакше – Сергій Шкарлет знизав плечима", - прокоментувала неформальну "співбесіду" інша членкиня комітету Інна Совсун.

У період Євромайдану Сергій Шкарлета також погрожував студентам, які виходили на протести. Цю інформацію LIGA.net підтвердив тодішній декан університету, де Шкарлет є ректором, Олександр Кухарук. "Це правда. Він навіть вимагав зняти з гуртожитку український прапор, але потім домовився зі студентами, які це зробили. Тоді він був радником Дмитра Табачника, який розглядав його певний час на свого заступника", - сказав Кухарук.

"Я певний час вважав його своїм другом. Він людина, м’яко кажучи, не дурна, але це великий флюгер. Людина з певними моральними деформаціями", - додав колишній колега кандидата.

У 2015 році Сергій Шкарлета балотувався до Чернігівської обласної ради 7-го скликання від Блоку Петра Порошенко (БПП). Але програв.

Зв’язки

Обізнаний в ситуації співрозмовник із сфери освіти розповідає LIGA.net, що Сергій Шкарлет є креатурою Олексія Дніпрова, керівника апарату Офісу Президента. Дніпров працював заступником міністра освіти часів Віктора Януковича Дмитра Табачника, а потім перейшов працювати в Адміністрацію Президента.

Журналісти програми розслідувань "Схеми" з’ясували, що Олексій Дніпров зміг уникнути люстрації завдяки листу очільника Національного агентства з питань держслужби Костянтина Ващенка на адресу Адміністрації Президента. Там Ващенко писав, що Дніпров не підлягає люстрації, бо за часів Януковича мав посаду "заступник міністра – керівник апарату", а люстрації підлягають тільки особи, що були просто "заступниками міністра".

Що кажуть прихильники кандидата

Ректор Київського національного університету будівництва та архітектури Петро Куліков у коментарі LIGA.net підтвердив, що

, це пропозиція ректорського корпусу, запропонували кілька кандидатур, і пан Сергій був серед них. Дніпрова пропонували також. Це ті люди, які можуть скерувати ректорат, знають всю систему від початку і до завершення, мають авторитет, досвідчені. Знають принципи державного управління, їх мало хто знає. Я його знаю понад 10 років, я голова ради ректорів Київського регіону, він входить в нашу спілку, бачив його як організатора, як він зробив свій вуз, як він керує. Не хочу порівнювати з тими, хто був. Ви розумієте, моя особиста думка, я не був в жодній партії, крім Комуністичної. Просто я за що: взагалі ректор не може бути з чиєїсь партії, ректор - це державна людина, вмонтована в систему влади. Якщо сьогодні я буду прти влади, то пишу заяву на звільнення і йду.

Чого чекати від нього на посаді

За словами Інни Совсун, на комітеті Сергія Шкарлета запитали, навіщо він іде в міністри.

"Він відповів: "Ну, я в родині – четверте покоління освітян. Я дуже переймаюсь". Ні, це був не вступ, це була вся суть відповіді", - переповідає депутатка.

І додає, що міністр не представив свою програму: по вищій освіті уточнювальні запитання "ще якось відбивав", але не міг чітко висловлюватись по дошкільній, шкільній, професійно-технічній освіті.

Ганна Новосад твердить, що Сергій Шкарлет має "шалену підтримку". Чому? Бо "окремій когорті ректорів дуже потрібен свій зручний міністр, який буде не про якість освіти, а про зручність заради збереження своїх посад. І грошей".

Ексміністерка освіти твердить, що серед прихильників кандидата уже обговорюють:

скасувати ЗНО на вступ після коледжів (раніше можна було вступити після 9 класу в коледж, а потім - одразу на третій курс університету, уникаючи ЗНО, тепер ЗНО з української мови та літератури обов’язкове - Ред.),

обмежити ЗНО на магістратуру,

скасувати показники ефективності ректорів, які дозволять розірвати з ними контракт достроково,

скасувати фінансування університетів за результатами їх діяльності.

Її слова підтверджує й обізнаний співрозмовник LIGA.net, який працює у системі освіти. Заявляє, що під загрозою найперше опиниться єдиний вступний іспит з іноземної мови на магістратуру, так зване ЗНО на магістратуру. А також під загрозою ЗНО для випускників коледжів, які хочуть вступати потім до університетів. Воно перекрило схему, коли підлітки вступали до коледжу, а потім - уникаючи ЗНО - одразу на 2-3 курс вишу. "Особливо це б’є по протореному шляху обходу ЗНО, коли коледж є філією університету", - пояснює співрозмовник.

Він додає, що також хочуть зняти обмеження, які не дозволяють ректору бути більше двох термінів на посаді, і втрутитися у новостворену формулу розподілу фінансування між університетами.

За нею, кращі виші отримують більше коштів, цифри визначає алгоритм за формулою.

"До чого ці всі зміни? Окремим ректорам, і вочевидь, пану Сергію, чхати на якість освіти, на майбутнє студентів, їм треба не хороші студенти - їм треба контингент. Саме так називаються в їхньому світі вступники з будь-яким рівнем знань, з яких вони просто знімають гроші", - переконана ексміністерка Ганна Новосад.

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