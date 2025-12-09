Ветераны с боевой психотравмой несут ответственность, как и все. Но игнорировать их состояние – значит не видеть важную часть контекста

Что такое идентификация ветеранов –мужчин и женщин, и почему она важна в уголовных делах

Во время войны всё больше ветеранов – мужчин и женщин, оказываются в уголовных производствах. И не только как подозреваемые – они могут быть потерпевшими, свидетелями, экспертами. Но когда они именно подозреваемые, возникает важный вопрос:как должен определяться их статус в рамках дела и почему это важно?

Идентификация ветеранов – это, по сути, установление факта боевого опыта, который может влиять на ключевые решения по делу – от оценки психоэмоционального состояния человека до выбора меры пресечения, а также на предоставление помощи человеку, пережившему травматический опыт.

Речь не о ярлыках и не об "особом отношении", а о фиксации факта участия в военных действиях, имеющего правовое значение.

Сегодня в Украине нет единого механизма, который гарантирует, что информация о боевом прошлом человека будет учтена на раннем этапе расследования. Иногда следователи узнают об этом сразу, иногда судьи высших инстанций – только в конце дела, когда эта информация уже мало что может изменить. Из-за этого статистика о "ветеранах в уголовных правонарушениях" тоже может быть искаженной или неполной.

