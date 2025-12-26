Историческая застройка в украинских городах давно перестала быть чисто архитектурным вопросом. Это тема затрагивает экономику, репутацию, правила игры и зрелость рынка. В публичных дискуссиях она часто сводится к крайностям: либо старые здания нужно сохранять несмотря ни на что, либо они являются препятствием для развития бизнеса и города.

Оба подхода упрощают реальность. На самом деле историческая застройка может быть как дополнительной ценностью, так и серьезной проблемой – в зависимости от того, кто и с какой логикой с ней работает.

Открывай этот материал с LIGA PRO — лови праздничное предложение Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net