Как украинская экономика научилась расти даже во время "идеального шторма"

По итогам 2025 года Украина, вполне вероятно, сможет констатировать номинальное восстановление довоенного показателя ВВП. В 2021 году он составил $195,38 млрд по данным МВФ. На этот год разные институции прогнозируют номинальный ВВП от 8,5 трлн до 9 трлн грн, что, нетрудно посчитать, больше $200 млрд.

Это не учитывает долларовую инфляцию, но все же ВВП стабильно растет с 2022 года. И это – при колоссальном оттоке наиболее экономичного населения, ударах по энергетической, морской и железнодорожной инфраструктурам. Людей стало значительно меньше, электроэнергия – через раз, но ВВП восстанавливается.

Вы скажете, что статистика – это такой вид государственной лжи, цифры на хлеб не намажешь.

Хорошо, посмотрим на тот материальный мир, в котором живет украинец – жилье, машины, рестораны.

В начале 2023 года аренда однокомнатных квартир в Киеве была около 10 000 грн/месяц. Декабрь 2025 года – примерно 16 000 грн, летом достигала 18 000 – 20 000 грн. Это, кроме всего прочего, означает, что у людей есть деньги снимать жилье. Этот факт подтверждает и государственная статистика – рост средней зарплаты стабильно превышает инфляцию:

2023 год: +3,7%

2024 год: +15,6%

2025 год: +3,9% (прогноз)

Единственное – все это на фоне уменьшения реального денежного вознаграждения военнослужащих. Вот где реальное истощение.

Автомобили. В 2023 году первичные регистрации новых легковых авто выросли примерно на 60,6%. В 2024 году новых машин зарегистрировано на 14% больше.

Данные по месяцам 2025 года демонстрируют рост продаж в годовом сравнении. В сентябре 2025 года украинцы приобрели более 6800 новых авто – это где-то на 20% больше, чем в сентябре 2024 года. В октябре 2025 года – около 7300 (+34% к октябрю 2024). В ноябре 2025 года – приблизительно 8300 новых авто, что примерно на 58% больше, чем в ноябре 2024-го.

Словом, 2025 год в целом тоже демонстрирует положительную годовую динамику, рост объемов новых авто почти по каждому месяцу по сравнению с 2024 годом. Это что – "истощение"?

Рестораны. Здесь должна быть с 2024 годом сплошная боязнь ТЦК и сидение дома. Но – нет. Например, в Киеве было открыто до 215 заведений (ресторанов/баров/кофеен/стритфудов).

Чистый прирост в Украине в 2025 году составил примерно 2728 заведений. Это значительно меньше, чем в предыдущем году, но вполне соответствует реалиям. В дальнейшем возможен и спад, но пока его не видно.

***

Благодаря иностранной помощи и усилиям самих украинцев Украина экономически растет, несмотря на войну, несмотря на серьезные, но не критические проблемы. Что можно сказать точно: о какой-то истощенности войной здесь говорить не приходится.

Да, все силы РФ сейчас бросила на наше уничтожение, но это ей никак не удается.

Да, напряженность и неопределенность есть, но экономика точно не является аргументом в пользу капитуляции (как и ничто другое). Наоборот, это сильный аргумент за дальнейшее контрсопротивление атакам РФ, свидетельствует о жизнеспособности страны, действенности ее партнеров и наличии ресурсов как для относительно спокойной жизни тыла, так и для обеспечения активных боевых действий.

