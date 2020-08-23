Путешествовать по Украине и не разлюбить ее: практические советы для комфортного отдыха

Пишу цей текст, сидячи на березі моря під Одесою. Навколо - затишний садок, під ногами - три квадратних метри саморобного пляжу, а попереду - східці, що спускаються прямісінько у море. За день оренди цього будиночку із мрій інтроверта ми платимо 700 гривень на трьох.

Від друзів я часто чую щось на кшталт: "Подорожувати Україною так некомфортно, нудно, дорого, жахливі дороги, скрізь бруд та сміття, дивитися нема на що".

Від початку карантину я зробила більше 25 невеличких подорожей навколо Києва та сусідніх областей, на південь та до Карпат. Щоразу ми насолоджувалися тим, скільки вражень можна отримати зовсім поруч з домом. Звісно, якщо добре підготуватися.

Тож нумо разом подивимося на розповсюджені міфи і спробуємо їх спростувати. Можливо, наприкінці ви нарешті заплануєте свою ідеальну подорож Україною, адже попереду красива і тепла осінь!

Готуючись до подорожі Україною, важливо пам’ятати, що ця країна буде привітною та відкритою для дослідників.

Якщо порівнювати із іншими країнами світу за схожістю формату відпочинку, Україна нагадує мені країни Південної Азії чи Латинської Америки. Ці країни надзвичайно "живі". Ними подорожуєш у пошуках пригод, історій, цікавих попутників чи нових відкриттів.

Звісно, якщо тобі хочеться комфорту, ти завжди можеш заплатити більше та катнути на Гоа, як я робила, коли жила в Індії та втомилася від аскетичних побутових умов у помешканнях звичайних індусів. Але більшість часу у таких країнах варто відвести на знайомства з місцевими, мати відкриті очі до цікавинок навколо та бути готовим робити те, що у звичайному житті вдома ви ніколи не зробите.

Інколи, щоби під час чергової вилазки вихідного дня дістатися до цікавого палацу, нам доводилося лазити через паркани та вести перемовини з охороною військової частини. Деякі точки мають лише приблизний опис, тому потрібно буде ретельно вивчати супутникові зображення на Google maps.

Часом на нібито відомій і популярній локації є секретики "для своїх" (наприклад, залаз на дах Тараканівського форту через димар). А іншим разом можна взагалі не потрапити на об’єкт, до якого ви їхали 30 км по повному бездоріжжю, бо "карантин".

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Висновок перший: майте правильні очікування щодо формату подорожей Україною та будьте готовими до пригод.

Пригоди почнуться відразу з моменту з’їзду з дороги державного значення. Адже так, якість покриття у нас досі не найкраща. Проте не помітити зміни зможуть лише ті, хто вперше починає їздити країною або раніше обмежувався трасами Київ-Чоп та Київ-Одеса.

За останніх п’ять років комфортність подорожей Україною на авто зросла у десятки разів. Кожних 150-200 км можна знайти сучасну заправку з нормальною вбиральнею та адекватним вибором снеків (у тому числі для вегетаріанців). Масово ремонтують дороги у цілих областях (цим літом практично повністю оновили дороги Закарпаття і ще кількох регіонів). У тих населених пунктах, де є проактивні лідери місцевого самоврядування, покриття теж буде хороше.

Безліч хороших доріг з’явилося у Житомирській та Вінницькій областях, вже не так страшно подорожувати Франківщиною. Навіть Черкаська область нарешті взялася до загоєння асфальтових ран, що десятиліттями підстерігали на водїїв за кожним поворотом дороги.

Висновок другий: помічайте позитивні зміни!

Ретельно вивчайте свіжі відгуки про маршрут, яким плануєте їхати, перевіряйте плани ремонту Укравтодору, щоби не стояти у годинних заторах, та позичте/орендуйте паркетник, доки країна ще у стані ремонту.

Скаржитеся на відсутність хорошого житла на маршруті? Спробуйте прямо зараз знайти щось пристойне поруч із Асканією-Новою. Вдалося? Мені - ні.

Така історія була розповсюдженою по всій країні ще 5-10 років тому. Сьогодні проблемних сірих плям без комфортного житла лишилися одиниці. Переважно там, де ще не відремонтовані дороги і не доїхали більш вибагливі туристи. У той же час, саме у таких місцях найкрасивіша природа та найнеймовірніші відкриття, що належатимуть лише вам.

Цього літа ми жили у шикарному новому готелі у Буковелі за 750 грн з людини. Чілились у будиночку прямісінько на березі моря під Одесою за 233 грн з людини. Зупинялися у гірському туристичному кемпі, який мав як наметове містечко, так і котеджі з усіма побутовими умовами та вітальнею із комином за 400 грн з людини.

Знайти класне житло можна кількома способами. Найпростіший - підписатися на тревел-сайти, які ведуть команди із хорошим смаком. Наприклад, безліч стильних і зручних локацій можна знайти на сайті Veterdoit. Там є підбірки красивих будинків та готелів на Чорному морі, біля Києва, на Західній Україні, а ще купу ідей для власних маршрутів країною. Трішки складніший - шукати самостійно на агрегаторах (найпристойніші варіанти, звісно, будуть на airbnb). Або просто запитати поради у всезнаючого Фейсбуку.

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Висновок третій: знайти комфортне і красиве житло в Україні цілком реально.

Слід лише витратити на це стільки ж часу, скільки ви витрачаєте на пошук класного житла за кордоном.

Тепер трішки про те, що, де і як варто дивитися під час подорожі. Коли ми ліктями проштовхуємося крізь Сікстинську капеллу, стоїмо три години у черзі до Ейфелевої вежі чи намагаємося зловити ракурс без людей біля Пізанської башти, це нас не примушує писати обурливі пости. Проте забагато туристів навколо Бакоти чи на Блакитних озерах відразу відгукуються обуренням та прямують до Фейсбуку.

Що можна зробити, аби не бути 50-им у черзі зробити фотографію на рожевому озері:

1. Рухайтеся проти потоку туристів.

Намагайтеся відвідувати відомі локації у будні, це значно зекономить вам нерви та й трохи грошей. Сплануйте маршрут так, щоб ця пам’ятка була у вашому маршруті першою або останньою (наприклад, відвідайте безлюдні природні парки Чернігівщини, і лише надвечір дістаньтеся Батурина).

2. Спробуйте побувати на видовій локації на світанку чи на заході сонця.

Це гарантує вам не лише усамітнення (більшість туристів дуже ліниві і дістануться туди не раніше 9-10 ранку), а ще і красиві фотографії при м’якому світлі.

3. Відвідуйте "несезонні" локації.

Красиві водойми будуть ще прекраснішими восени, коли навколо них не буде відпочивальників із шашликами. Станіславські кручі так само прекрасні взимку. А починати відвідувати Витачів чи Трахтемирів можна ще до травневих свят.

4. Починайте подорож у п’ятницю.

Це подарує вам додатковий день без натовпів навколо та дозволить уникнути заторів під час повернення додому.

5. Не плануйте подорожей на традиційні довгі вихідні у традиційні напрямки.

Найпрекраснішим День незалежності буде у порожньому Києві.

Висновок четвертий: почитайте, як зазвичай подорожують ваші друзі, і зробіть навпаки.

Що можна подивитися в Україні, крім відомих локацій? Тут може допомогти кілька наступних ідей:

1. Плануйте тематичні подорожі.

Я найбільше люблю шукати закинуті будівлі (млини, палаци, колишні військові частини, костьоли тощо). Це гарантує мінімум людей на локації та дозволяє повноцінно насолодитися архітектурними деталями чи природою.

Є багато блогерів, які діляться своїми тематичними маршрутами (дослідники залізниці, карпатських сироварень, старовинних будиночків Чернігівщини, печер Тернопільщини чи традицій Бессарабії).

Натхнення можна знайти і на сторінках проєкту Ukraїner, який розповідає історії цікавих персонажів з усіх куточків країни. Саме завдяки їхнім експедиціям я запланувала велику подорож на Криворіжжя та Полісся, у напрямку яких ніколи навіть не дивилася (ну, що цікавого може бути у суцільних лісах чи поміж заводами?)

2. Робіть цікавим весь маршрут, а не прямуйте лише до кінцевої точки.

Часто ми навіть не уявляємо, які круті об’єкти розташовані у кількох кілометрах від дороги, якою ми постійно їздимо до Одеси/Львова/Харкова. Відкрити очі допоможе ця карта, яку зробив Володимир Омелюх. Також може стати у нагоді цей ресурс.

3. Шукайте місцевих мешканців або провідників.

Гід у гірському музеї може раптово підказати, де знайти смачну локальну форель. Пластун найкраще покаже стежки Карпатами, нагодує афинами та суницею, приведе до високогірної сироварні з теплим молоком та щойно звареним сиром. Місцевий мешканець на Півдні підкаже, де краще купувати диню з кавуном, і у кого зазвичай смачні персики.

Висновок п’ятий: зупиняйтеся для розмов із місцевими, запитуйте поради, розмовляйте, шукайте, будьте відкритими до зміни планів та маршрутів.

Кілька фінальних практичних речей, які будуть важливими за межами Києва:

не забувайте наперед подбати про харчування (набір для пікніку та термосумка врятують вас від перекусів у кафешках із пластиковими столами);

медикаменти (якщо подорож тривала і з дітьми - наперед вивчіть, що із медзакладами поруч);

набори порятунку авта ("крокодили", лопата, трос, світловідбивні жилети) та наперед продумані локації для заправки (у останній подорожі Чернігівщиною за 11 годин дороги ми побачили лише 1 пристойну заправку);

завантажте оффлайн карти (наприклад, maps.me) та майте сімки усіх трьох операторів для екстреного зв’язку із віддалених точок;

нині банківські термінали є навіть у віддалених прикордонних районах, проте, для купівлі придорожніх чи бабусиних смаколиків краще мати при собі запас готівки.

Будьте готовими до пригод, гнучкими і позитивними. У світі залишилося не так багато безпечних країн, у яких можна зірвати на полі кілька качанів кукурудзи, поласувати шовковицею або абрикосами з дерева, насолодитися смаком свіжого молока, піднятися на дах млина чи спуститися у шахту військової частини, де зберігалися ракети з ядерними боєголовками, під’їхати упритул до вітряка чи сонячної станції.

Цінуйте ці можливості та ретельно готуйтеся до нових відкриттів!



===== ПЕРЕВОД =====

Пишу этот текст, сидя на берегу моря под Одессой. Вокруг - уютный сад, под ногами - три квадратных метра самодельного пляжа, а впереди - ступени, спускающиеся прямо в море. За день аренды этого домике из грез интроверта мы платим 700 гривен на троих.

От друзей я часто слышу что-то вроде: "Путешествовать Украине так некомфортно, скучно, дорого, ужасные дороги, везде грязь и мусор, смотреть не на что".

С начала карантина я сделала более 25 небольших путешествий вокруг Киева и соседних областей, к югу и в Карпаты. Каждый раз мы наслаждались тем, сколько впечатлений можно получить совсем рядом с домом. Конечно, если хорошо подготовиться.

Поэтому давайте вместе посмотрим на распространенные мифы и попробуем их опровергнуть. Возможно, в конце вы наконец запланируете свою идеальную путешествие по Украине, ведь впереди красивая и теплая осень!

Готовясь к путешествию Украины, важно помнить, что эта страна будет приветливой и открытой для исследователей.

Если сравнивать с другими странами мира по сходству формата отдыха, Украина напоминает мне страны Южной Азии или Латинской Америки. Эти страны очень "живые". Ими путешествуешь в поисках приключений, историй, интересных попутчиков или новых открытий.

Конечно, если тебе хочется комфорта, ты всегда можешь заплатить больше и катнуть на Гоа, как я делала, когда жила в Индии и устала от аскетических бытовых условий в помещениях обычных индусов. Но большую часть времени в таких странах стоит отвести на знакомства с местными, иметь открытые глаза к достопримечательностей вокруг и быть готовым делать то, что в обычной жизни дома вы никогда не сделаете.

Иногда, чтобы во время очередной вылазки выходного дня добраться до интересного дворца, нам приходилось лазить через заборы и вести переговоры с охраной военной части. Некоторые точки имеют только приблизительное описание, поэтому нужно будет тщательно изучать спутниковые изображения на Google maps.

Время на якобы известной и популярной локации есть секретики "для своих" (например, залезает на крышу Таракановский форт через дымоход). А в другой раз можно вообще не попасть на объект, к которому вы ехали 30 км по полному бездорожью, так как "карантин".

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Вывод первый: имейте правильные ожидания относительно формата путешествий Украины и будьте готовы к приключениям.

Приключения начнутся сразу с момента съезда с дороги государственного значения. Ведь так, качество покрытия у нас еще не самая лучшая. Однако не заметить изменения смогут только те, кто впервые начинает ездить по стране или ранее ограничивался трассами Киев-Чоп и Киев-Одесса.

За последние пять лет комфортность путешествий Украине на авто выросла в десятки раз. Каждые 150-200 км можно найти современную заправку с нормальной уборной и адекватным выбором снеков (в том числе для вегетарианцев). Массово ремонтируют дороги в целых областях (этим летом практически полностью обновили дороги Закарпатья и еще нескольких регионов). В тех населенных пунктах, где есть проактивные лидеры местного самоуправления, покрытие тоже будет хорошо.

Множество хороших дорог появилось в Житомирской и Винницкой областях, уже не так страшно путешествовать Франковщине. Даже Черкасская область наконец приступила к заживления асфальтовых ран, десятилетиями подстерегали на водиив за каждым поворотом дороги.

Вывод второй: замечайте положительные изменения!

Тщательно изучайте свежие отзывы о маршруте, которым планируете ехать, проверяйте планы ремонта Укравтодора, чтобы не стоять в часовых пробках, и одолжите / арендуйте паркетник, пока страна еще в состоянии ремонта.

Жалуетесь на отсутствие хорошего жилья на маршруте? Попробуйте прямо сейчас найти что-то приличное рядом с Аскании-Новой. Удалось? Мне - нет.

Такая история была распространенной по всей стране еще 5-10 лет назад. Сегодня проблемных серых пятен без комфортного жилья остались единицы. Преимущественно там, где еще не отремонтированы дороги и не доехали более привередливые туристы. В то же время, именно в таких местах красивая природа и невероятные открытия, которые будут принадлежать только вам.

Этим летом мы жили в шикарном новом отеле в Буковеле за 750 грн с человека. Чилились в домике прямо на берегу моря под Одессой за 233 грн с человека. Останавливались в горном туристическом кемпе, который имел как палаточный городок, так и коттеджи со всеми бытовыми условиями и гостиной с камином 400 грн с человека.

С найти классное жилье можно несколькими способами. Самый простой - подписаться на тревел-сайты, которые ведут команды с хорошим вкусом. Например, множество стильных и удобных локаций можно найти на сайте Veterdoit . Там есть подборки красивых домов и отелей на Черном море, возле Киева, на Западной Украине, а еще кучу идей для собственных маршрутов страной. Немного сложнее - искать самостоятельно на агрегаторах (самое приличное варианты, конечно, будут на airbnb). Или просто спросить совета у всезнающего Фейсбуке.

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Вывод третий: найти комфортное и красивое жилье в Украине вполне реально.

Следует лишь потратить на это столько же времени, сколько вы тратите на поиск классного жилья за рубежом.

Теперь немного о том, что, где и как следует смотреть в дороге. Когда мы локтями проштовхуемося через Сикстинскую капеллу, стоим 3:00 в очереди к Эйфелевой башни или пытаемся поймать ракурс без людей у Пизанской башни, это нас не заставляет писать возмутительные посты. Однако много туристов вокруг Бакоты или на Голубых озерах сразу отзываются возмущением и направляются в Фейсбуке.

Что сделать, чтобы не быть пятидесятых в очереди сделать фотографию на розовом озере:

1. Двигайтесь против потока туристов.

Старайтесь посещать известные локации в будни, это значительно сэкономит вам нервы и немного денег. Спланируйте маршрут так, чтобы этот памятник был в вашем маршруте первой или последней (например, посетите безлюдные природные парки Черниговщины, и только к вечеру доберитесь Батурина).

2. Попробуйте побывать на видовом локации на рассвете или на закате.

Это гарантирует вам не только уединения (большинство туристов очень ленивы и достанутся туда не раньше 9-10 утра), а еще и красивые фотографии при мягком свете.

3. Посещайте "несезонные" локации.

Красивые водоемы будут еще прекраснее осенью, когда вокруг них не будет отдыхающих с шашлыками. Станиславские круче так же прекрасны зимой. А начинать посещать Витачив или Трахтемирив можно еще до майских праздников.

4. Начинайте путешествие в пятницу.

Это подарит вам дополнительный день без толп вокруг и позволит избежать пробок во время возвращения домой.

5. Не планируйте путешествий на традиционные длинные выходные в традиционные направления.

Прекрасным День независимости будет в пустом Киеве.

Вывод четвертый: почитайте, как обычно путешествуют ваши друзья, и сделайте наоборот.

Что посмотреть в Украине, кроме известных локаций? Здесь может помочь несколько следующих идей:

1. Планируйте тематические путешествия.

Я больше люблю искать заброшенные здания (мельницы, дворцы, бывшие военные части, костелы и т.д.). Это гарантирует минимум людей на локации и позволяет полноценно насладиться архитектурными деталями или природой.

Есть много блоггеров, которые делятся своими тематическими маршрутами (исследователи железной дороги, карпатских сыроварен, старинных домиков Черниговщины, пещер Тернопольщины или традиций Бессарабии).

Вдохновение можно найти и на страницах проекту Ukraиner, который рассказывает истории интересных персонажей из всех уголков страны. Именно благодаря их экспедициям я запланировала большое путешествие на Криворожье и Полесья, в направлении которых никогда даже не смотрела (ну, что интересного может быть в сплошных лесах или между заводами?)

2. Делайте интересным весь маршрут, а не следуйте только до конечной точки.

Часто мы даже не представляем, какие крутые объекты расположены в нескольких километрах от дороги, по которой мы постоянно ездим в Одессу / Львов / Харькова. Открыть глаза поможет эта карта , которую сделал Владимир Свиристель. Также может пригодиться этот ресурс.

3. Ищите местных жителей или проводников.

Гид в горном музее может внезапно подсказать, где найти вкусную локальную форель. Пластун лучше покажет тропы Карпатами, накормит Афин и земляникой, приведет к высокогорной сыроварни с теплым молоком и только сваренным сыром. Местный житель на Юге подскажет, где лучше покупать дыню с арбузом, и у кого обычно вкусные персики.

Вывод пятый: останавливайтесь для разговоров с местными, спрашивайте советы, разговаривайте, ищите, будьте открытыми к изменению планов и маршрутов.

Несколько финальных практических вещей, которые будут важными за пределами Киева:

не забывайте заранее позаботиться о питании (набор для пикника и термосумка спасут вас от перекусов в кафешках с пластиковыми столами)

медикаменты (если путешествие длилось и с детьми - заранее изучите, что с медучреждениями рядом)

наборы спасения автомобиля ( «крокодилы», лопата, трос, светоотражающие жилеты) и заранее продуманные локации для заправки (в последнем путешествии Черниговщине за 11:00 дороги мы увидели лишь 1 приличную заправку)

загрузите оффлайн карты (например, maps.me) и имейте семерки всех трех операторов для экстренной связи с отдаленных точек;

сейчас банковские терминалы есть даже в отдаленных приграничных районах, однако, для покупки придорожных или бабушкиных вкусностей лучше иметь при себе запас наличности.

Будьте готовы к приключениям, гибкими и положительными. В мире осталось не так много безопасных стран, в которых можно сорвать на поле несколько початков кукурузы, полакомиться шелковицей или абрикосами из дерева, насладиться вкусом свежего молока, подняться на крышу мельницы или спуститься в шахту воинской части, где хранились ракеты с ядерными боеголовками, под "ехать вплотную к ветряка или солнечной станции.

Цените эти возможности и тщательно готовьтесь к новым открытиям!

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