Якщо на фронті нашу армію Кремль зламати не може, РФ неминуче збільшуватиме тиск, щоб розвалити нас зсередини

Щоб до осені армія втратила опору і розклалася. А такий суб'єкт, як "Україна", став максимально крихким. Тоді від України неминуче відвернуться партнери. І можна буде реанімувати трек боротьби за фіксацію територіальних захоплень.

Розвалювати найефективніше за допомогою формування хибної альтернативи та знищення сенсу чинити опір.

На одну шальку терезів помістять темряву та холод (знищення енергетики), голод (на тлі неврожаю у РФ атакуватимуть наші поля та зерносховища), паливну кризу тощо, а на іншу – ілюзію "перемир'я", щоб "отруїти" українське суспільство та військових. Паралізувати волю до опору та спровокувати роздрай.

Найімовірніше, на нас чекає кампанія зі зриву продовження мобілізації та воєнного стану. Якщо Рада до 11 серпня не продовжує ВП та мобілізацію, у нас може початися серйозна внутрішня криза.

Торпедою для вирішення цього завдання можуть зробити ідею олімпійського перемир'я (Олімпіада з 26.07 до 14.08).

Ніщо не заважає умовному Лаврову за кілька тижнів вийти та сказати: "Ми наші умови переходу до миру позначили. Щоб українська сторона могла їх обміркувати, ми готові піти на припинення вогню на час Олімпіади по лінії фронту, як пропонують наші китайські друзі та французькі партнери. Заодно покажемо, що українські війська можуть безпечно відійти із Донецької, Запорізької та Херсонської областей". Вкидання можуть підкріпити обміном полоненими та іншими гуманітарними акціями.

Для РФ ці слова нічого не означають. А для України таке вкидання стане внутрішньополітичним випробуванням. Дати збігаються так, що гіпотетичне "припинення вогню" технічно знижує шанси на продовження ВП та мобілізації до нуля. Після входу в "припинення вогню" буде колосальний запит не виходити з цього стану.

Провину за "відмову припиняти вогонь" або зрив процесу автоматично покладатимуть на Україну та її владу.

Кремль недарма розгойдує сюжет, що в Стамбулі нібито "про все домовилися". Створюється ілюзія, що Україна нібито постійно цурається можливостей встановити мир і провокує безглузді жертви.

Якщо росіянам не вдасться "отруїти" нас до кінця липня ілюзією "перемир'я" або розхитати комплексом інших проблем (вони робитимуть все, щоб наше населення завило), не буде іншого варіанту, крім масової мобілізації у РФ. Що максимально травматично та непопулярно.

Якщо ж вони не розгорнуть мобілізацію (а вони вже не встигають), то восени у них будуть складнощі з проведенням великої операції, щоб забезпечити вплив на перебіг виборів у США та інших країнах.

Вийде, що до кінця року всі аргументи Путіна зведуться до продовження війни на виснаження. Це зовсім не та картина, яку він хотів би пред'явити світові. А набір наших аргументів має поповнитися, наприклад, тими самими F-16.

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