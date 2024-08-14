Робіть тут і зараз

В Україні в мене був успішний флористичний бізнес, який вдалося масштабувати до міжнародного рівня. У Канаді я відкрила фірму з імпорту українських продуктів, яка також дуже допомогла під час COVID-19 доставляти потрібну гуманітарну допомогу в Україну. Зараз я зосереджена на розвитку преміальної компанії з автодетейлінгу, виторг якої за перший рік роботи становив $2,4 млн. Окрім бізнес-звітності, організаційних, фінансових та інших пов’язаних із розвитком питань, я із такою ж пристрастю реалізовую своє призначення як лайф-коуч.

На перший погляд, важко зрозуміти, що об’єднує ці сфери діяльності. Насправді кожен із бізнесів, яким я займалася і планую займатися в найближчому майбутньому, народжувався у зовсім неідеальних умовах. Один мій хороший знайомий, досвідчений бізнесмен, сказав: "Часу, що найбільше підходить, не буде ніколи. Робити слід тут і зараз". Події у світі за останні роки, якщо не десятиріччя, підтверджують: стабільності немає і навряд чи буде. Тому перша порада: кращого моменту, ніж зараз, для старту просто не існує.