На межі 2025–2026 років валютний ринок перебуватиме у фазі, яку цілком можна охарактеризувати як керовану й прогнозовану. Після періодів підвищеної нервозності та різких реакцій на окремі події (наприклад, наслідки ворожих атак на об’єкти інфраструктури) ситуація буде значно спокійнішою. Ключовий баланс між попитом і пропозицією на валюту зберігається в межах, що не створюють системних ризиків для курсу гривні.

За наявними оцінками, попит на іноземну валюту найближчим часом перевищуватиме пропозицію лише на 10–15%. Для валютного ринку це цілком прийнятний показник, який не потребує жорстких або нетипових рішень з боку регулятора. Національний банк уважно відстежує динаміку попиту та, за необхідності, традиційно вирівнює ситуацію через валютні інтервенції. Саме такий підхід і формує нинішню модель "керованої гнучкості".

Відкривай цей матеріал із LIGA PRO — лови святкову пропозицію Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net