2025 рік став для книжкового ринку моментом чіткої фіксації змін, які назрівали вже давно. Йдеться не про разове падіння чи сезонну кризу, а про зміну моделі поведінки читача. Українці стали значно обережнішими у витратах і ця фінансова обережність торкнулася всіх сфер, зокрема й книжок.

Перелом у поведінці читача: фінансова обережність і втрата концентрації

Якщо раніше книжку часто купували імпульсивно, одразу кілька позицій, то сьогодні вибір відбувається значно зваженіше. Ми це спостерігаємо за кількістю книжок у чеку і це безпосередньо впливає на наклади: вони зменшуються, а разом із цим стрімко зростає собівартість. Для багатьох видань, особливо в нонфікшн, наклади з’їжджають до тисячі примірників, що неминуче формує ціну на рівні 700-900 грн. Для значної частини читачів це вже відчутна сума, і галузь поки не має простого рішення, як працювати з цією проблемою.

Відкривай цей матеріал із LIGA PRO — лови святкову пропозицію Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net